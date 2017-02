IRW-News: Prairie Mining Limited: Studie bestätigt beträchtliche Kosten und Zeitersparnis durch bestehende Infrastruktur bei Debiensko

IRW-PRESS: Prairie Mining Limited: Studie bestätigt beträchtliche Kosten und Zeitersparnis durch bestehende Infrastruktur bei Debiensko

Studie bestätigt beträchtliche Kosten - und Zeitersparnis durch bestehende Infrastruktur bei Debiensko

HÖHEPUNKTE:

- Infrastrukturstudie bestätigt, dass die bestehende, qualitativ hochwertige Infrastruktur - Eisenbahn, Straße, Strom und Wasserversorgung - beim Standort Debiensko zur sofortigen Nutzung geeignet ist

- Reichhaltiges Vorkommen einer qualitativ hochwertigen Infrastruktur bei Debiensko unterstützt raschere Erschließung mit sehr geringen Kapitalanforderungen

- Eisenbahn - Eine bestehende Eisenbahn, die den Standort mit dem nationalen Eisenbahnnetzwerk verbindet, ermöglicht einen direkten Transportweg für die Hartkokskohle von Debiensko zur europäischen Stahlindustrie

- Straßen - Die öffentlichen Straßen, die den Minenstandort Debiensko mit der nationalen Schnellstraße verbinden, sind für schwere Fahrzeuge geeignet und ermöglichen einen sofortigen Zugang für den Beginn von Erschließungsarbeiten

- Strom - Netzanschluss am Standort bereits vorhanden; bestehendes Lieferabkommen über 30 MW zur Versorgung einer umfassenden Minenproduktion zu einem geschätzten Preis von nur 0,068 US$/kWh (270 PLN/MWh)

- Wasser - Netzanschluss am Standort bereits vorhanden; lokaler Wasserversorger bestätigt Verfügbarkeit von Wasser für umfassende Betriebe bei Debiensko

- Eisenbahn-, Straßen-, Strom- und Wasserinfrastruktur erfordert nur geringe Sanierungsarbeiten und Aufrüstungen, um eine umfassende Minenproduktion bei Debiensko zu unterstützen - zu geschätzten Kosten von insgesamt nur etwa 10 Mio.



US$

- Ergebnisse der Infrastrukturstudie für Debiensko werden in die aktuelle Rahmenuntersuchung integriert werden, die voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht werden wird

Prairie Mining Limited (Prairie oder das Unternehmen) setzt die Rahmenuntersuchung (Scoping Study) beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Hartkokskohleprojekt Debiensko (Debiensko oder das Projekt) in Polen fort. Die bisherigen Arbeiten bestätigen, dass die Projektinfrastruktur vom früheren Betreiber erheblich weiterentwickelt wurde, wodurch das Potenzial besteht, die Minenerschließung zu verkürzen und den Kapitalaufwand deutlich zu verringern.

Anhand der Ergebnisse der Infrastrukturstudie (Infrastructure Study) wird geschätzt, dass es etwa zehn Millionen US-Dollar kosten würde, die primäre Betriebsinfrastruktur für die Wiedererschließung der Mine Debiensko auf ihre volle Kapazität zu bringen.

Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von Prairie, sagte hinsichtlich der bereits verfügbaren Infrastruktur bei Debiensko: Unsere Infrastrukturstudie hat bestätigt, dass Debiensko über eine umfassende, qualitativ hochwertige Eisenbahn-, Strom-, Straßen- und Wasserinfrastruktur verfügt, die auf ihre volle Betriebskapazität gebracht werden kann, um die Mine während ihrer gesamten Lebensdauer zu minimalen Kosten zu versorgen. Diese bestehende und vollständig genehmigte Infrastruktur stellt sicher, dass wir beträchtliche Einsparungen bei den Investitionskosten erzielen und langwierige Genehmigungsprozesse und Verhandlungen über Zugangsrechte vermeiden können, die bei vielen anderen Kohleerschließungsprojekten für gewöhnlich erforderlich sind. Wir haben das Projekt erst kürzlich erworben und möchten es rasch in die Machbarkeits- und Erschließungsphase bringen. Die Rahmenuntersuchung soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Weltweit gibt es nur sehr wenige aufstrebende, erstklassige Hartkokskohleprojekte mit einer solchen Infrastruktur und in solcher Nähe zu den europäischen Blue Chip-Stahlerzeugern, wie dies bei Debiensko der Fall ist.

Die Rahmenuntersuchung wird gemäß den besten internationalen Praktiken aller Studienbereiche durchgeführt und in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.001.png Eisenbahn Eisenbahn Schnellstraße A1 Schnellstraße A1 Öffentliche Straßen Eisenbahn Eisenbahn Eisenbahn Öffentliche Straßen

Abbildung 1 - Bestehende Straßen- und Eisenbahninfrastruktur bei Debiensko

Eisenbahnanschluss erfordert minimale Investitionsausgaben für direkten Zugang zu Stahlerzeugern

Vor dem Jahr 2000, als die frühere Mine Debiensko noch in Betrieb war, war die Mine an das polnische Eisenbahnnetzwerk angeschlossen. Der Großteil der Eisenbahninfrastruktur der Mine ist nach wie vor vorhanden und laut früheren Expertenstudien würden für eine Sanierung minimale Investitionsausgaben erforderlich sein. Prairie beabsichtigt, das bestehende Eisenbahnnetzwerk zu nutzen, um seine erstklassige Hartkokskohle zu regionalen Stahlmühlen und Koksanlagen zu transportieren.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.002.jpeg Abbildung 2 - Eisenbahninfrastruktur bei Debiensko

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.003.png Abbildung 3 - Lokomotiven, die am Minenstandort Debiensko vorbeifahren

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.004.jpeg Abbildung 4 - Kohlewaggons beim Betriebsbahnhof Debiensko

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.005.png

Abbildung 5 - Typische Kohlewaggons von Freightliner PL in Polen

Bestehendes StraSSennetz ermöglicht direkte Zufahrt für MinenerschlieSSung

Der Minenstandort Debiensko ist über öffentliche Straßen an das Hauptstraßennetz und zudem direkt an die polnische Nord-Süd-Autobahn angeschlossen - die Schnellstraße A1, die vom Danziger Hafen an der Ostsee durch das oberschlesische Industriegebiet bis zur polnisch-tschechischen Grenze verläuft, wo sie an die tschechische Autobahn A1 angeschlossen ist. Das Straßennetz ermöglicht einen direkten Zugang für den Beginn von Erschließungsarbeiten bei der Mine, die Anlieferung von Geräten und die Anfahrt von Arbeitskräften.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.006.jpeg Abbildung 6 - Ausfahrt der Schnellstraße A1 zum Minenstandort Debiensko

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.007.jpeg Abbildung 7 - Öffentliche Straßen im Umfeld von Debiensko

Stromversorgung für die gesamte Lebensdauer der Mine bereits verfügbar

Der Minenstandort Debiensko wird über ein bestehendes Hochspannungsnetz versorgt. Am Standort ist bereits eine Sechs-Kilovolt-Leitung mit einer Kapazität von 13 Megawatt vorhanden. Zwei weitere Leitungen (110 Kilovolt, 25 Megawatt) stehen ebenfalls zur Verfügung. Für Debiensko besteht ein Stromliefer- und -anschlussabkommen mit Tauron Dystrybucja GZE S.A. (Tauron), dem lokalen Stromnetzbetreiber. Im Rahmen dieses Abkommens werden bis zu 30 Megawatt Strom zur Mine geliefert. Diese Versorgung reicht für eine umfassende Minenproduktion bei Debiensko während der gesamten Lebensdauer des Projektes aus und erfüllt die Anforderungen der polnischen Behörden, denen zufolge sowohl eine primäre als auch eine Reserve-Stromversorgung erforderlich ist.

Die geschätzten Stromkosten für Debiensko belaufen sich unter Anwendung der Standardtarife auf etwa 270 Zloty pro Megawattstunde (0,068 US-Dollar pro Kilowattstunde).

Tauron liefert jedes Jahr über 49 Terawattstunden Strom an über 5,4 Millionen Kunden, womit dieses Unternehmen der größte Stromanbieter Polens ist. Es ist auch der zweitgrößte Stromerzeuger und -lieferant Polens und der größte Wärmelieferant Oberschlesiens.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.008.png Abbildung 8 - 110-kV-Stromleitung nach Debiensko http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.009.jpeg

Abbildung 9 - Strom- und Wasseranschlüsse bei Debiensko

Verfügbarkeit von Wasserversorgung bestätigt Die Trinkwasserversorgung erfolgt bei Debiensko über eine bestehende 500-Millimeter-Hauptwasserleitung und die Verfügbarkeit einer Wasserversorgung von 400 Kubikmetern pro Tag wurde offiziell von der lokalen Wasserbehörde PWiK Czerwionka-Leszczyny bestätigt. Ersten Schätzungen zufolge wird die Mine Debiensko bei einer beständigen Produktion während der Lebensdauer des Projektes nicht mehr als 350 Kubikmeter pro Tag benötigen.

Gesamte geschätzte Kosten für die Wiedererlangung der vollständigen Betriebskapazität

Die Eisenbahn-, Strom-, Wasser- und Straßeninfrastruktur erfordert nur geringe Sanierungsarbeiten und Aufrüstungen, um eine umfassende Minenproduktion bei Debiensko zu unterstützen - zu geschätzten Kosten von insgesamt etwa zehn Millionen US-Dollar:

Tabelle 1: Geschätzte Infrastrukturkosten Infrastruktur/Versorgung---------Geschätzte Kosten (Mio. US$) Eisenbahn - Sanierung und Aufrüstung der Bahnanschlussgleise-3,6 Straße - Aufrüstung der Zufahrt zum Standort-0,4 Strom - Installation eines Umspannwerks und eines Schaltwerks-5,3 Wasser - Verbesserung des bestehenden Wasseranschlusses -0,1 Gesamt-9,4 US$

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ben Stoikovich Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

Artur Kluczny Group Executive - Poland

+48 22 351 73 80

Sapan Ghai Corporate Development +44 207 478 3900 info@pdz.com.au

HINTERGRUND

Debiensko ist ein erstklassiges, vollständig genehmigtes Hartkokskohleprojekt im polnischen Oberschlesien, einem strategischen Standort im Herzen der europäischen Stahlerzeugung, wo zurzeit über 80 Prozent der verwendeten Kokskohle importiert wird, die von der Europäischen Kommission als kritischer Rohstoff eingestuft wird.

Das oberschlesische Kohlebecken zählt zu den größten und umfassendsten, die jemals in Europa bearbeitet wurden, und umfasst etwa 7.400 Quadratkilometer im Westen Polens. Es ist seit jeher eine bedeutsame Quelle und ein Lieferant von Kokskohle sowie von Kraftwerkskohle. Debiensko ist ein Brownfield-Projekt (Betrieb im Jahr 2000 eingestellt) und grenzt an die erfolgreichen aktiven Minen Szczyglowice-Knurow und Budryk, die sich im Besitz des größten europäischen Kokskohleproduzenten, JSW, befinden.

Die Explorationsbohrungen im Konzessionsgebiet begannen Anfang des 20. Jahrhunderts und gipfelten in der Bohrung von neun Tiefenbohrlöchern in den 1980er Jahren durch polnische Behörden. Die Produktion bei der Mine Debiensko hat vor über 100 Jahren begonnen. In dieser Zeit wurden über 30 Flöze in den 300 Kohlereihen oberhalb der angepeilten Flöze bearbeitet, die Gegenstand dieser Schätzung sind. Ein beträchtlicher Teil der Projektdaten ist historischer Natur und wurde von Prairie von unterschiedlichen Quellen bezogen, einschließlich Archive der polnischen Regierung sowie des polnischen geologischen Instituts und des nationalen Forschungsinstituts.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38986/170222 - Debiensko Infrastructure Announcement v19_CLEAN_DE_prcom.010.jpeg Abbildung 10 - Konzession Debiensko

Kohleressourcenschätzung

Prairie hat bereits zuvor eine erste Kohleressourcenschätzung (Coal Resource Estimate, die CRE) für die Hartkokskohle bei Debiensko gemeldet, um die laufende Rahmenuntersuchung zu unterstützen, die die qualitativ hochwertigsten, seitlich umfassendsten und zugänglichsten Kohleflöze anpeilt.

Die CRE wird gemäß dem JORC Code (2012) gemeldet und umfasst 93 Millionen Tonnen (Megatonnen, MT) in der angezeigten Kategorie (als Teil einer CRE von insgesamt 301 Megatonnen. Die CRE basiert auf sieben der stärkeren, konsistenteren Hartkokskohleflöze im Konzessionsgebiet Debiensko.

Tabelle 2: Hartkokskohleressource bei Debiensko (auf luftgetrockneter Basis) Flöz-Angezeigt (Mt)-Abgeleitet (Mt)-Kohleressource gesamt In situ (Mt) 401/1-20-22-42 402/1---53-53 403/1---34-34 403/2---39-39 404/1---30-30 404/9-35-20-55 405-38-10-48 Gesamt-93-208-301 * Es könnten Rundungsfehler auftreten. ** Die Berechnungen der Tonnage der angezeigten und abgeleiteten Ressource werden mit einer geologischen Ungewissheit von plus/minus zehn Prozent bzw. plus/minus 15 Prozent angegeben.

KOHLEQUALITÄT

Debiensko weist attraktive Kohlequalitätsparameter in allen Flözen mit nachweislichem Potenzial für die Produktion qualitativ hochwertiger Hartkokskohle auf. Die Ressourcenschätzung beinhaltet keine Qualitätsergebnisse von gewaschener Kohle, sondern nur Parameter roher, ungewaschener Kohle.

Erklärungen der kompetenten Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Schätzung der Infrastrukturkosten beziehen, basieren auf Informationen, die von Stephen Newson, einer kompetenten Person (Competent Person) und einem Mitglied des Institute of Materials, Minerals and Mining (das FIMMM), erstellt oder geprüft wurden. Herr Newson ist ein Mitarbeiter des unabhängigen Beratungsunternehmens Royal HaskoningDHV. Herr Newson verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Newson erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse und Kohleressourcen beziehen, stammen von Prairies ASX-Meldung vom 1. Februar 2017 mit dem Titel Maiden 301 Million Tonnes Hard Coking Coal Resource Confirmed at Debiensko, die auf der Website des Unternehmens unter www.pdz.com.au abgerufen werden kann.

Die Informationen in der ursprünglichen ASX-Meldung, die sich auf die Kohleressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Jonathan ODell, einer kompetenten Person und einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, der als Berater des Unternehmens fungiert, erstellt oder geprüft wurden. Herr ODell verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Peron gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können.

Prairie bestätigt, dass a) ihm keine neuen oder andere Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der ursprünglichen ASX-Meldung angegebenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter hinsichtlich der Kohleressourcen, die in der ursprünglichen ASX-Meldung enthalten sind, nach wie vor gelten und sich nicht erheblich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der entsprechenden kompetenten Personen in dieser Meldung dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Meldung nicht erheblich geändert wurden.

Die vollständige Pressemeldung in Englisch finden Sie hier: http://www.asx.com.au/asxpdf/20170222/pdf/43g5t056kh251j.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38986 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38986&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000PDZ2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.