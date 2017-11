IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino unterzeichnet einen verbindlichen Vertrag in Bezug auf das Lithiumsoleprojekt Rio Grande Sur in Catamarca, Argentinien

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc.



Portofino unterzeichnet einen verbindlichen Vertrag in Bezug auf das Lithiumsoleprojekt Rio Grande Sur in Catamarca, Argentinien

Vancouver, B.C., 20. November 2017. Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POT: FSE) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten argentinischen Konzessionsinhaber einen verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Lithiumsole-Salar-Projekt Rio Grande Sur in Catamarca, Argentinien, abgeschlossen hat.

Das Konzessionsgebiet umfasst ungefähr 8.500 Hektar und führt die südliche Erweiterung des Salars (Salzwüste) von Rio Grande in Catamarca zusammen. Das Konzessionsgebiet grenzt an die Konzessionen von LSC Lithium Corp. (LSC) und Enirgi Group Corp. (Enirgi) im Gebiet Rio Grande an. LSC meldete historische Lithiumkonzentrationen an der Oberfläche von bis zu 420 mg/l Lithium*, wobei die zuletzt durchgeführten Probenahmen die Ergebnisse eines früheren Oberflächen-Probenahmeprogramms von Enirgi bestätigen. Außerdem wurden im Salar von Rio Grande bereits signifikante Mengen an Natriumsulfat produziert, und mehrere kleinere Produzenten sind weiter in dem Gebiet tätig.

Für den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an den Konzessionsgebieten hat sich Portofino bereit erklärt, dem Verkäufer über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich steigende Zahlungen von insgesamt USD 780.000 zu leisten und 840.000 Stammaktien auszugeben, und zwar wie folgt:

a) USD 40.000 bei Unterzeichnung und 120.000 Aktien bei Genehmigung durch die TSX-V Exchange,

b) zum ersten Jahrestag der Genehmigung USD 80.000 und 160.000 Aktien,

c) zum zweiten Jahrestag der Genehmigung USD 120.000 und 160.000 Aktien,

d) zum dritten Jahrestag der Genehmigung USD 240.000 und 400.000 Aktien,

e) zum vierten Jahrestag USD 300.000.

* NI-43-101-konformer Bericht von LSC Lithium, Review of Four Lithium Exploration Properties in Argentina (Prüfung von vier Lithiumexplorationsgebieten in Argentinien), erstellt für LSC Lithium Inc. mit Datum vom 27. Januar 2017. Hinweis - Portofino ist nicht bekannt, ob in dem Konzessionsgebiet Rio Grande Sur historische Arbeiten durchgeführt wurden; die historischen Ergebnisse zu Lithiumsole, die zur angrenzenden Lagerstätte Rio Grande von LSC vorgelegt wurden, lassen nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in Rio Grande Sur schließen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol., von APEX Geoscience Ltd. geprüft und genehmigt; er ist der geologische Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, dessen Schwerpunkt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralressourcenprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika liegt. Das Unternehmen hat vor kurzem Verträge abgeschlossen, die sich auf mehrere viel versprechende Lithium-Salar-Lagerstätten in Catamarca, Argentinien beziehen.

