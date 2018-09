IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino schließt endgültiges Abkommen über den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Hombre Muerto West in Catamarca (Argentinien) ab

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc.



: Portofino schließt endgültiges Abkommen über den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Hombre Muerto West in Catamarca (Argentinien) ab

Vancouver, B.C., 20. September 2018. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten Konzessionsinhaber aus Argentinien ein endgültiges Abkommen über den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) am Lithiumsoleprojekt Hombre Muerto West in Catamarca (Argentinien) abgeschlossen hat. Dieses Abkommen ersetzt die am 7. September 2017 angekündigte Vereinbarung.

Das Projekt Hombre Muerto West besteht aus zwei Konzessionsblöcken mit insgesamt 1.804 Hektar Grundfläche und befindet sich im erstklassigen Salar de Hombre Muerto, wo FMC Lithium derzeit Lithiumcarbonat fördert und Galaxy Resources sein Projekt Sal de Vida erschließt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem ein überaus erfolgreiches Programm mit Probenahmen an der Oberfläche abgeschlossen, in dessen Zuge 18 Standorte in den Konzessionen erprobt wurden. Diese Probenahmen ergaben mit 1.031 mg/l Lithium den höchsten Wert, den Portofino bislang ermittelt hat (Pressemeldung vom 10. Juli 2018).

David Tafel, CEO von Portofino, sagte dazu: Der Abschluss dieses Abkommens und die hochgradigen Ergebnisse der Probenahmen an der Oberfläche ermöglichen es dem Unternehmen, die nächsten Explorationsphasen zu planen und umzusetzen. Sie werden geophysikalische Messungen und Bohrungen beinhalten.

Zum Erhalt seiner Option hat sich Portofino bereit erklärt, über einen Zeitraum von vier Jahren an den Verkäufer 400.000 US-Dollar zu zahlen und 1.000.000 Aktien zu begeben und zwar wie folgt:

a) Erste Anzahlung von 15.000 US-Dollar (bezahlt)

b) 7.000 US-Dollar innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss eines endgültigen Abkommens

c) 100.000 Aktien bei Genehmigung durch die TSX-V Exchange

d) 200.000 Aktien und 14.000 US-Dollar zum ersten Jahrestag der Genehmigung durch die TSX-V Exchange

e) 200.000 Aktien und 44.000 US-Dollar zum zweiten Jahrestag der Genehmigung

f) 500.000 Aktien und 100.000 US-Dollar zum dritten Jahrestag der Genehmigung

g) 220.000 US-Dollar zum vierten Jahrestag der Genehmigung

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V Exchange.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien beteiligt.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

