IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino nimmt Exploration in seinem Konzessionsgebiet in Red Lake (Ontario) auf

Vancouver, B.



C., 13. Februar 2020. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Explorationsteam an den Standort des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets South of Otter im Bergbaugebiet Red Lake entsandt wurde und dort mit den Explorationsarbeiten begonnen hat.

Die erste Phase des Explorationsprogramms 2020 von Portofino beinhaltet geophysikalische VLF-/EM-Bodenmessungen sowie geochemische Erdreichuntersuchungen über rund 25 Linienkilometer. Das Ziel des Programms besteht darin, Mineralisierungsstrukturen in Verbindung mit ehemaligen Gold- und Basismetallentdeckungen in der Region abzugrenzen und Ziele für anschließende Grabungen und Bohrungen zu ermitteln. Direkt nördlich und direkt südlich der Grenzen des Konzessionsgebiets wurden mehrere Lagerstätten und Prospektionsgebiete mit Gold-, Kupfer- und Zinkmineralisierungen entdeckt.

Das 5.120 Hektar große Konzessionsgebiet South of Otter liegt innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake sowie das Projekt Dixie, in dem Great Bear Resources Ltd. (GBR) derzeit Bohrungen absolviert, beinhaltet. GBR hat zuletzt spannende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten gemeldet, die häufig Bonanza-Goldgehalte in Zusammenhang mit groben sichtbaren Goldkörnern lieferten. Das Konzessionsgebiet von Portofino liegt rund 8 Kilometer östlich der Konzessionen von GBR.

Das Konzessionsgebiet South of Otter ist auch nur weniger als 6 Kilometer vom Grundbesitz von BTU Metals Corp. (BTU) entfernt. BTU berichtete kürzlich über Bohrerfolge, einschließlich eines Analyseergebnisses von 1,14 Prozent Kupferäquivalent auf 44,3 Metern, wobei einige Abschnitte bis zu 5,56 Prozent Kupfer, 99,6 Gramm Silber pro Tonne und 2 Gramm Gold pro Tonne enthielten.

Das Konzessionsgebiet von Portofino enthält hervorragende Zielgebiete für eine Goldmineralisierung des Red Lake-Typs sowie goldhaltige Basismetall-Prospektionsgebiete. Die historischen Arbeiten in den Konzessionen umfassten Prospektionen, Probenahmen und einige Diamantbohrungen sowie geophysikalische Flugmessungen der Magnetfeldstärke. Die Ergebnisse der Bohrungen, die 1986 von BP Resources Canada Ltd. durchgeführt wurden, beinhalteten eine goldhaltige Probe mit 0,25 Prozent Kupfer und 1,25 Prozent Zink auf 2 Metern.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Neben dem Konzessionsgebiet in Red Lake ist das Unternehmen an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Catamarca, Argentinien beteiligt.

