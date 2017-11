IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino nimmt 691.000 $ aus der Ausübung von Aktienkaufwarrants ein

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc.



: Portofino nimmt 691.000 $ aus der Ausübung von Aktienkaufwarrants ein

Vancouver, B.C., 28. November 2017. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den letzten zwei Wochen Mittel in Höhe von insgesamt 691.000 $ aus der Ausübung von Stammaktienkaufwarrants zu einem Preis von 0,075 $ bzw. 0,08 $ pro Aktie eingenommen und 8,9 Millionen Aktien ausgegeben hat.

Das Unternehmen berichtet ferner, dass Mitglieder der Geschäftsleitung und des geologischen Teams im Dezember nach Argentinien reisen werden, um die laufenden Verhandlungen über den Erwerb aussichtsreicher Lithiumsoleprojekte in der Provinz Catamarca voranzubringen. Das Management wird außerdem auch die vor Kurzem angekündigten Projekte sowie die in Betracht gezogenen Akquisitionsziele besichtigen.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, dessen Schwerpunkt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralressourcenprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika liegt. Das Unternehmen hat vor kurzem Verträge abgeschlossen, die sich auf mehrere viel versprechende Lithium-Salar-Lagerstätten mit einer Grundfläche von etwa 14.000 Hektar in Catamarca, Argentinien beziehen.

Für das Board of Directors,

-David G. Tafel

-- Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

-Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen betreffend die zukünftige Geschäftstätigkeit von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen) enthalten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen betreffend die zukünftige Planung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens, unter anderem die Bewertung der Geschäftsleitung hinsichtlich der Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf dessen Projekte können bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die Investoren werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Gewähr für die zukünftige Performance darstellen und dass die tatsächliche Performance bzw. die tatsächlichen Explorations- und Finanzergebnisse wesentlich von Schätzungen oder Prognosen abweichen können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

