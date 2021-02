IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino erhält Genehmigung zur Aufnahme des Handels an der OTCQB

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc.



: Portofino erhält Genehmigung zur Aufnahme des Handels an der OTCQB

Vancouver, B.C., 4. Februar 2021. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FSE: POTA) (Portofino oder die Gesellschaft) gibt bekannt, dass die Stammaktien der Gesellschaft zur Markteröffnung am 5. Februar 2021 zur Notierung auf dem OTCQB Venture Market (OTCQB) zugelassen wurden. Die Gesellschaft wird unter dem Symbol PFFOF gehandelt.

OTCQB ist ein führender Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase, die sich verpflichtet haben ihren US-amerikanischen Anlegern eine hochwertige Handels- und Informationserfahrung zu bieten. Die Unternehmen müssen mit ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein und einen jährlichen Überprüfungs- und Management-Zertifizierungsprozess durchlaufen. Anleger finden Quotierungs- und Marktinformation in Echtzeit für die Gesellschaft unter www.otcmarkets.com.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der Handel am OTCQB für zusätzliches Aktienkapital und Liquidität sorgen und außerdem den Bekanntheitsgrad in den Vereinigten Staaten erhöhen wird. Portofino wird weiterhin auf der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel POR gehandelt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan. Das Unternehmen verfügt auch über eine 100-%-Beteiligung am Lithiumsalarkonzessionsgebiet Yergo im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55543

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55543&tr=1

