IRW-News: Portofino Resources Inc. : Geologenteam von Portofino schließt erste Explorationen und Schlitzprobenahmen im Lithium-Seltenelement-Konzessionsgebiet Allison Lake North ab

Vancouver, B.C., 13. Juli 2021. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass das geologische Team des Unternehmens eine erste Besichtigung des Lithium- und Seltenelement-Konzessionsgebiets Allison Lake North (Konzessionsgebiet) abgeschlossen hat. Die Geologen von Portofino sind in kürzlich gerodeten Bereichen des Konzessionsgebiet auf mehrere granitische Pegmatitausbisse gestoßen, wodurch es dem Team möglich war, ein Schlitzprobenahmeprogramm bei diesen Aufbissen einzuleiten (Foto 1). Mittlerweile wurden 57 Schlitzproben und 17 Stichproben zur chemischen und mineralogischen Analyse beim Labor eingereicht und die Ergebnisse werden bei Erhalt veröffentlicht werden.

Die granitischen Pegmatite von Allison Lake enthalten bekanntermaßen erhöhte Konzentrationen von Lithium und anderen seltenen Elementen, wie im Bericht des Ontario Geological Survey von 2003 (Breaks) festgestellt wurde. Die Pegmatite auf dem Konzessionsgebiet können Mineralkörner von mehreren Zentimetern Größe enthalten. Darüber hinaus haben die Feldgeologen des Unternehmens Minerale wie Beryll (Beryllium-Silikat) und Turmalin (Bor-Silikat) identifiziert, die eng mit wirtschaftlichen Mineralisierungen von seltenen Elementen vergesellschaftet sein können und das Ziel von Portofino, eine wirtschaftliche Lagerstätte mit diesen wichtigen Elementen ausfindig zu machen, unterstützen.

Das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über eine Grundfläche von 1.618 Hektar (ha) und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten von Ontario. Es ist über gut etablierte Forststraßen zugänglich, und eine Wasserkraftwerk-Überlandleitung verläuft durch die Claim-Gruppe. Das Konzessionsgebiet enthält bedeutende Eigenschaften, die für die Bildung lithiumhaltiger Pegmatitgänge von entscheidender Bedeutung sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein von Jubilee Lake in der Unterprovinz Uchi in Nordwest-Ontario (Abbildung 1).

Der Breaks-Bericht von 2003 kam zu dem Schluss, dass der Allison Lake-Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel einer Seltenelement-Mineralisierung darstellt und der bisher größte derartige Granit in Ontario ist. Dieses Gebiet weist ein hohes Potenzial für weitere Entdeckungen einer Seltenelement-Mineralisierung auf.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario, Kanada) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Neben 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Allison Lake North verfügt das Unternehmen über eine 100%ige Beteiligung am 2.932 Hektar großen Lithiumkonzessionsgebiet Yergo im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien, das das gesamte Salar Aparejos umfasst.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.

