IRW-News: Pontus Protein Ltd.: Pontus Protein informiert über den aktuellen Stand des Ausbaus seiner Betriebsanlage in Surrey

IRW-PRESS: Pontus Protein Ltd.: Pontus Protein informiert über den aktuellen Stand des Ausbaus seiner Betriebsanlage in Surrey

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. September 2021 - Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, OTCQB: HLKKF, FWB: 8YC) (Pontus oder das Unternehmen) ist mit dem Ausbau seiner ersten kommerziellen Produktionsanlage sehr zufrieden.



Die 20.570 Quadratfuß große Produktionsanlage befindet sich in der Stadt Surrey in British Columbia (die Anlage in Surrey).

Nach den jahrelangen Planungs- und Testarbeiten in unserer Versuchsanlage in Victoria (British Columbia) bin ich mit dem aktuellen Fortschritt bei den mietergerechten Adaptierungen für den Bau der Anlage sehr zufrieden. Ich kann richtig sehen, wie der Grundriss Formen annimmt, sagt Steve McArthur, Chief Technology Officer von Pontus, der hier (https://youtu.be/RqoFqc59wOw) auch ein Video über die Baufortschritte zur Verfügung gestellt hat.

Die Zusammenarbeit mit unserem gesamten Team von EllisDon, ICE Construction und deren Subunternehmen sowie den beratenden Ingenieuren und Architekten war für uns sehr angenehm. Wir haben bisher alle Arbeiten so rasch und effizient wie möglich erledigt, haben den Budgetrahmen eingehalten und hatten dabei auch noch jede Menge Spaß.

Pontus hat von der Stadt Surrey die Genehmigung für den Beginn der mietergerechten Umbauten bzw. Adaptierungen im Mai 2021 erhalten. Seitdem hat das Unternehmen EllisDon als seinen Eigentümer-Vertreter und ICE Construction als Generalunternehmer unter Vertrag genommen. Das Unternehmen hat bei der Entwicklung des Rohbaus zu einer biologisch sicheren Anlage, in der eine neuartige Technologie für den nachhaltigen Anbau der schnell wachsenden und sehr nahrhaften Wasserlinsen zum Einsatz kommt, rasche Fortschritte erzielt.

Die Innenwände und der Bodenbelag sind zu 95 % fertig. Der Abschluss dieser Arbeiten ist Ende nächster Woche geplant. Dann soll mit dem Einbau der Fischfarm und den Regalen begonnen werden.

Das Labor wurde Mitte des Sommers planmäßig fertiggestellt. Als Nächstes folgt die Installation der Stromversorgungseinrichtungen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen geplant ist. Spätestens dann kann Pontus mit der ersten Produktionsphase beginnen, um die Untersuchungen zur Verbraucherakzeptanz abzuschließen, die Verpackungsentwicklung zu finalisieren und mit dem Verkauf der ersten Produkte zu beginnen.

Die Betriebsausrüstung für die Anlage ist eingetroffen und wird derzeit zwischengelagert, einschließlich der bedarfsgerechten LED-Lampen, der Regale, sowie der Trommelfilter und UV-Filter für die Fischzucht. Wegen der COVID-Pandemie wurden für einige Bedarfsartikel länger Vorlaufzeiten eingeplant. Die Lieferzeit für die Lüftungsgeräte in der HLK-Anlage hat sich zum Beispiel auf 30 Wochen verlängert. Das Team hat sich mit vereinten Kräften um die Beschaffung neuer Anlagenteile bemüht, die innerhalb von 10 Wochen geliefert werden können, und das Design für diese speziellen Komponenten überarbeitet.

Über Pontus Protein Ltd.

Pontus Protein Ltd. ist ein Unternehmen für Agrartechnologie mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das dafür sorgen wird, dass Millionen von Menschen die Auswahl ihrer Lebensmittel überdenken und gleichzeitig der Welt etwas Gutes tun. Indem wir nachhaltig angebaute pflanzliche Lebensmittel anbieten, die nahrhaft sind und lecker schmecken, tragen wir dazu bei, dass diese Form der Ernährung zum Standard wird.

Mit seinem markenrechtlich geschützten Closed Environment Vertical Aquaponic System (CEVAS) erfindet Pontus die Landwirtschaft sozusagen neu und ist damit Wegbereiter der Landwirtschaft von morgen. Pontus hat sich auf den vertikalen Anbau von Wasserlinsen im Gewächshaus spezialisiert. Diese Wasserlinsen benötigen 95 % weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft und es werden keine Pestizide oder Chemikalien eingesetzt. Pontus bemüht sich um eine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise und sieht diese Lösung in der Bereitstellung von nachhaltigen, biologisch sicheren und rein pflanzlichen Proteinen aus dem Gewächshausbetrieb. Die Wasserlinsen von Pontus werden alle 24 Stunden geerntet, übertreffen selbst die Qualität der Bio-Zertifikate und können auf relativ kleinem Raum in jeder beliebigen Klimazone angebaut werden. Unser Protein aus Wasserlinsen ist voll bepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und sämtlichen Aminosäuren und ist damit eine vollwertige Proteinnahrungsquelle. Pontus hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Nahrungssektor zu revolutionieren, der derzeit ausschließlich auf zwei Hauptproteinquellen setzt: Soja und Erbsen. Das Wasserlinsenprotein ist dem Protein von Erbsen und Soja klar überlegen. Es enthält über 40 % Protein, während der übliche Proteingehalt zwischen 5 und 36 % beträgt*. Pontus will sich als DER Lieferant von Basisprotein für pflanzliche Lebensmittelprodukte etablieren und damit auch zum Vorreiter der weltweiten Bewegung werden, die in der Welt begonnen hat, von fleischbasiertem zu pflanzlichem Protein überzugehen.

Nähere Details finden Sie unter pontuswaterlentils.com.

*https://www.infood.net/visitor/collection/75?portion_size=100

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die voraussichtlichen Zeitpläne für die Fertigstellung der verschiedenen Verbesserungen des Pachtvertrags der Anlage in Surrey und Pontus' Fähigkeit, den pflanzlichen Sektor zu revolutionieren und Millionen von Menschen zu ermöglichen, ihre Lebensmittelauswahl zu überdenken. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, das Unvermögen von Pontus, die erforderlichen Genehmigungen von der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde für seine Produkte und Produktionsanlagen zu erhalten, die Unfähigkeit, die in Surrey ansässige Anlage von Pontus fertigzustellen, sowie andere allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche oder marktbezogene Risiken, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen und die sich auf das Geschäft, den Betrieb oder die Produkte des Unternehmens auswirken können. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61391

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61391&tr=1

