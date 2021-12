IRW-News: Pontus Protein Ltd.: Pontus Protein gibt Beratungsvertrag mit Sting Organics bekannt und erzielt erste Erlöse

IRW-PRESS: Pontus Protein Ltd.: Pontus Protein gibt Beratungsvertrag mit Sting Organics bekannt und erzielt erste Erlöse

Vancouver, B.C., Kanada, 7. Dezember 2021. Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, OTCQB: HLKKF, FWB: 8YC) (Pontus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es einen Beratungsvertrag mit Sting Organics Ltd. (Sting), einem in British Columbia ansässigen Unternehmen, das Urtica Dioica (übliche Bezeichnung: Große Brennnessel) anbaut, abgeschlossen hat. Sting beauftragt Pontus, um Brennnesseln für die Produktentwicklung zu verwenden und den Markt effektiv zu erforschen. Dies ist der erste Schritt unseres Machbarkeitstests, um Sting bei der Produktion von Urtica Dioica in einer biologisch sicheren, automatisierten, nachhaltigen, vertikalen Aquaponic-Farm mit Hilfe von Pontus IP zu unterstützen.

Seva Roberts, CEO von Sting, sagte: Brennnesseln sind grünes Blattgemüse und werden schon lange in Suppen und Currys verwendet. Wir müssen eine Methode entwickeln, um das Produkt und die getrockneten Bestandteile verwenden zu können und die moderne Bevölkerung zu erforschen und zu informieren. Wir sind vom Team, das Pontus zusammengestellt hat, und dessen Erfahrung beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Pontus eine Reihe von Produkten und Rezepten sowie Forschungen für unsere Vermarktungsstrategie erhalten werden.

Chef Shahni, Pontus kulinarischer Leiter, fügte noch hinzu: Wir werden uns verschiedene Möglichkeiten anschauen, um Brennnesseln in frischer Form sowie als Trockenpulver für Nahrungsergänzungsmittel und für Geschmackspulver anzubieten. Mit Pontus Technologie für eingeschlossenes Wachstum können wir den Markt ganzjährig versorgen, statt auf Brennnesseln als seltenes saisonales Produkt zurückgreifen zu müssen. Brennnesseln schmecken wie Spinat, sind aber nährstoffreicher als Brokkoli. Genau wie die Wasserlinsen von Pontus kann Sting seine Nesseln waschen und dehydrieren und somit ein reines, nährstoffreiches Pulver mit 29% Protein herstellen. Was Nährstoffe und Geschmack anbelangt, ist das eine große Herausforderung für die stark verarbeiteten Erbsenisolate.

Der Beratungsvertrag umfasst eine monatliche Gebühr an Pontus für die bereitgestellten Dienste. Das entspricht Pontus Strategie als Technologieführer beratend tätig zu sein und Lizenzmöglichkeiten anzubieten, um CEVAS und der aktuellen Technologieplattform des Unternehmens zum Durchbruch zu verhelfen. Im Gegenzug kann Pontus dadurch weitere Forschungen und Entwicklungen betreiben, indem CEVAS verwendet wird, um verschiedene Arten von Ernten anzubauen und einen Unternehmenszweig zu gründen, der sich ausschließlich damit beschäftigt, Unternehmen, die CEVAS für ihre weltweiten Betriebe verwenden wollen, Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Connor Yuen, CEO von Pontus, fügte hinzu: Das ist ein großer Schritt für Pontus, um Erlöse bereits vor dem Start unserer Produktion im Jahr 2022 zu erzielen.

Über Pontus Protein Ltd.

Pontus Protein Ltd. ist ein Unternehmen für Agrartechnologie mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das dafür sorgen wird, dass Millionen von Menschen die Auswahl ihrer Lebensmittel überdenken und gleichzeitig der Welt etwas Gutes tun. Indem wir nachhaltig angebaute pflanzliche Lebensmittel anbieten, die nahrhaft sind und lecker schmecken, tragen wir dazu bei, dass diese Form der Ernährung zum Standard wird.

Mit seinem markenrechtlich geschützten Closed Environment Vertical Aquaponic System (CEVAS) erfindet Pontus die Landwirtschaft sozusagen neu und ist damit Wegbereiter der Landwirtschaft von morgen. Pontus hat sich auf den vertikalen Anbau von Wasserlinsen im Gewächshaus spezialisiert. Diese Wasserlinsen benötigen 95 % weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft und es werden keine Pestizide oder Chemikalien eingesetzt. Pontus bemüht sich um eine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise und sieht diese Lösung in der Bereitstellung von nachhaltigen, biologisch sicheren und rein pflanzlichen Proteinen aus dem Gewächshausbetrieb. Die Wasserlinsen von Pontus werden alle 24 Stunden geerntet, übertreffen selbst die Qualität der Bio-Zertifikate und können auf relativ kleinem Raum in jeder beliebigen Klimazone angebaut werden. Unser Protein aus Wasserlinsen ist voll bepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und sämtlichen Aminosäuren und ist damit eine vollwertige Proteinnahrungsquelle. Pontus hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Nahrungssektor zu revolutionieren, der derzeit ausschließlich auf zwei Hauptproteinquellen setzt: Soja und Erbsen. Das Wasserlinsenprotein ist dem Protein von Erbsen und Soja klar überlegen. Es enthält über 40 % Protein, während der übliche Proteingehalt zwischen 5 und 36 % beträgt*. Pontus will sich als DER Lieferant von Basisprotein für pflanzliche Lebensmittelprodukte etablieren und damit auch zum Vorreiter der weltweiten Bewegung werden, die in der Welt begonnen hat, von fleischbasiertem zu pflanzlichem Protein überzugehen.

Nähere Details finden Sie unter pontuswaterlentils.com.

* https://www.infood.net/visitor/collection/75?portion_size=100

Für das Board of Directors

Connor Yuen

Connor Yuen, CEO

Pontus Protein Ltd.

Kontaktdaten

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Connor Yuen Chief

Executive Officer

Kontakt für weitere Informationen:

Kontaktperson für Anleger & Medien:

invest@pontuswaterlentils.com

(403) 589-7992

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, einschließlich der Erlöse aus der zweiten Tranche durch das Unternehmen und Pontus' Fähigkeit, den pflanzlichen Sektor zu revolutionieren und Millionen von Menschen zu ermöglichen, ihre Lebensmittelauswahl zu überdenken. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, das Versäumnis von Pontus, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Abschluss des restlichen Angebots zu erhalten, die Unfähigkeit von Pontus, weitere Tranchen des Angebots abzuschließen, das Versäumnis von Pontus, die erforderlichen Genehmigungen der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde für seine Produkte und Anlagen zu erhalten, die Unfähigkeit, die Anlage von Pontus in Surrey fertig zu stellen, sowie andere allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche oder marktbezogene Risiken, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen und die sich auf das Geschäft, den Betrieb oder die Produkte des Unternehmens auswirken können. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63061

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63061&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7327681069

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.