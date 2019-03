IRW-News: Plymouth Rock Technologies Inc.: Plymouth Rock Technologies Inc. erhält von der Manchester Metropolitan University die Immaterialgüterrechte an der Schuhscanner-Technologie

IRW-PRESS: Plymouth Rock Technologies Inc.



: Plymouth Rock Technologies Inc. erhält von der Manchester Metropolitan University die Immaterialgüterrechte an der Schuhscanner-Technologie

Vancouver, British Columbia - 14. März 2019 - Plymouth Rock Technologies Inc. (CSE: PRT) (Frankfurt: 4XA WKN# A2N8RH) (OTC: AXDRF) (Plymouth Rock oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Manchester Metropolitan University Plymouth Rock Technologies die Immaterialgüterrechte an der sogenannten Millimeter Wave Shoe Scanning-Technologie übertragen hat.

Mit dem Erwerb der Immaterialgüterrechte an dieser auf Millimeterwellen basierenden Technologie kommt Plymouth Rock Technologies seinem Ziel, sich als Branchenführer im internationalen Sicherheitsmarkt zu etablieren, einen weiteren Schritt näher. Der Millimeter Wave Shoe Scanner ist ein am Boden befestigtes 3D-Bildgebungssystem, bei dem das Schuhwerk mittels unschädlicher Bildgebungsmethoden auf Basis von Millimeterwellen gescannt wird. Der Scanner ist in der Lage festzustellen, ob das Schuhwerk verändert wurde oder ob es für den Transport verborgener Objekte wie z.B. Waffen, Substanzen, Präparate oder elektronische Geräte benutzt wird. Es ist dies nur einer von verschiedensten kommerziellen Einsatzbereichen der neuen Technologie.

Der Einsatz dieser modernen automatisierten Screening-Technologie ermöglicht es den Verantwortlichen in der kommerziellen Luftfahrt und bei öffentlichen Veranstaltungen, das richtige Gleichgewicht zwischen mehr Sicherheit und einer effizienteren Kundenabfertigung zu finden. Beide Faktoren sind enorm wichtig, so Douglas Smith, ein Berater von Plymouth Rock, der früher die Funktion des Assistant Secretary of Homeland Security bekleidete.

Der Millimeter Wave Shoe Scanner ermöglicht ein rasches Screening von Schuhen, ohne dass diese ausgezogen werden müssen. Mit einer Screeningrate von 30 PPM (Personen pro Minute) eignet sich der Schuhscanner optimal für Flughäfen, Gefängnisse/Justizanstalten, öffentliche Veranstaltungen und diverse andere Anwendungsbereiche, in denen Screenings mit einer hohen Durchsatzrate erforderlich sind. Diese sichere und bewährte Technologie wurde mittlerweile nach den Sicherheitsvorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), des kanadischen Gesundheitsministeriums (Health Canada) sowie der EU-Flughäfen zugelassen.

Fast jeder musste bisher bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen seine Schuhe ausziehen, erklärt Dana Wheeler, CEO und Gründer von Plymouth Rock. Das Herumhantieren von Taschen, Gürteln, Jacken, Laptops und Schuhen ist einfach unbequem und verzögert das Prozedere im Rahmen der erforderlichen Sicherheitskontrolle unnötig. Eine Screening-Technologie bei angezogenen Schuhen würde die Sicherheitskontrolle beschleunigen, für mehr Sicherheit sorgen, da dann die Schuhe aller Passagiere kontrolliert werden könnten, und das lästige Aus- und Anziehen der Schuhe würde entfallen.

Plymouth Rock Technologies wird seinen Schuhscanner weiteren Optimierungsschritten unterziehen und die Wertschöpfung der von der Manchester Metropolitan University übertragenen Immaterialgüterrechte damit steigern. Die entsprechenden Verbesserungen sollen eine Materialerkennung sowie die Erfassung verborgener Objekten möglich machen.

Über die Manchester Metropolitan University

Die Manchester Metropolitan University (MMU) ist eine öffentliche Universität mit Sitz in Manchester (England). Die Anfänge der Universität reichen bis zum Manchester Mechanics Institute und zur Manchester School of Design zurück, aus denen sich 1970 das Manchester Polytechnic entwickelte. Manchester Polytechnic erhielt im Rahmen des von der Regierung erlassenen Fort- und Weiterbildungsgesetzes (Further and Higher Education Act) den Universitätsstatus und wurde im Jahr 1992 zur Manchester Metropolitan University. Heute hat die Einrichtung ihren Hauptsitz in der Stadt Manchester und verfügt über weitere Standorte in Cheshire.

Über Plymouth Rock Technologies Inc.

Plymouth Rock Technologies entwickelt derzeit Zukunftslösungen im Bereich der Bedrohungserkennung, die auf modernsten technologischen Fortschritten basieren. Bei unseren modernen Methoden der Bedrohungsdetektion, die menschliche Irrtümer ausschließen, werden künstliche Intelligenz und Augmented-Reality-Schnittstellen miteinander kombiniert. Die sowohl luftgestützten als auch bodengestützten Produkte von Plymouth Rock spüren bedrohliche Gegenstände auch bei größerem Messabstand auf, als dies mit den bestehenden Technologien der Fall ist. Unsere einzigartige Radarsensorik- und Signalverarbeitungs-Technologie schafft neue Möglichkeiten für ein ferngesteuertes, nicht intrusives Screening von Menschenansammlungen in Echtzeit.

Zu den Kerntechnologien von Plymouth Rock gehören: (1) ein Gerät zur ferngesteuerten Luftbilderfassung von Drohnen im Millimeterwellenbereich [Millimeter Remote Imaging from Airborne Drone (MIRIAD)]; (2) ein kompaktes Mikrowellenradarsystem zum Scannen von Schuhen (Shoe-Scanner); und (3) Wi-Fi-Radartechniken zum Screening von Gefahren in Wi-Fi-fähigen Zonen in Gebäuden und an Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren, Schulen und Sportstätten (Wi-Ti).

www.plyrotech.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Dana Wheeler

President & CEO

+1-603-300-7933

Anlegerinformation:

Tasso Baras

+1-778-477-6990

(Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

