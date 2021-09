IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Vedas CEO hält Vortrag im Rahmen des Forward Food Programs der Humane Society International Canada

IRW-PRESS: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Vedas CEO hält Vortrag im Rahmen des Forward Food Programs der Humane Society International Canada

Vancouver, BC - 1. September 2021 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass CEO Sunny Gurnani auf dem bevorstehenden Forward Food Program (http://friendsofhsi.ca/issues/forward-food/), das von der Humane Society International Canada organisiert wird, sprechen wird.

Das Forward Food Program unterstützt Unternehmen und Institutionen in ganz Kanada dabei, ihr Angebot an köstlichen und nahrhaften pflanzlichen Lebensmitteln zu erweitern, um Umwelt-, Gesundheits- und Tierschutzthemen in den Vordergrund zu bringen und Kosten zu sparen. Als spannendes Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Nahrungsmittel, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, wurde Plant Veda eingeladen, bei dem kommenden Webinar am 23. September 2021 um 12:00 Uhr ET/9:00 Uhr PT zu sprechen.

"Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Unternehmen und Gastronomen darüber zu sprechen, wie diese mit Plant Veda Produkten ihre Speisekarte mit pflanzlichen Getränken erweitern können, da immer mehr Menschen nach gesünderen Getränkealternativen suchen", sagt Sunny Gurnani, Chief Executive Officer von Plant Veda.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Plant-Based For The Planet" und befasst sich mit den Nachhaltigkeitsvorteilen pflanzlicher Lebensmittel, der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Mahlzeiten sowie mit Strategien für Gastronomen zur Anpassung ihrer Speisepläne. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen und Gastronomen als auch an die breite Öffentlichkeit.

"Unser preisgekrönter Lassi auf pflanzlicher Basis wurde speziell als Getränk für die Gastronomie entwickelt, damit Kunden ihn im Rahmen einer Mahlzeit zu sich nehmen können - stellen Sie sich vor, Sie bestellen kein zuckerhaltiges, kohlensäurehaltiges Getränk, sondern ein sanftes, ballaststoffreiches, rein pflanzliches Getränk aus gesunden Cashewkernen, Haferflocken und lokalen Früchten, das mit Ahornsirup gesüßt ist", sagt Gurnani. "Unsere Getränke passen perfekt zu den Mahlzeiten, da sie von Natur aus säurehaltig und probiotisch sind und die Verdauung fördern. Es ist wirklich das Getränk des 21. Jahrhunderts, das jedes Restaurant auf der Welt auf seiner Speisekarte haben sollte."

Diejenigen, die an dem Webinar teilnehmen möchten, können sich jetzt auf der HSI-Zoom-Registrierungsseite (https://hsi.zoom.us/webinar/register/WN_gGFQswjQQyerNp3qw1I2JQ) anmelden.

Über Plant Veda

Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.

Um mehr über Plant Veda zu erfahren, besuchen Sie https://www.plantveda.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

