IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda stellt besonders preisgünstige Weihnachts-Probebox für den nordamerikanischen Markt vor

IRW-PRESS: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda stellt besonders preisgünstige Weihnachts-Probebox für den nordamerikanischen Markt vor

Plant Veda stellt besonders preisgünstige Weihnachts-Probebox für den nordamerikanischen Markt vor

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 16. November 2021 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einige seiner Produkte in einem soeben auf den Markt gebrachten Paket zu Sonderpreisen anbietet. Die Probebox wird in ganz Kanada und auf dem amerikanischen Festland kostenlos verschickt.

Die Probebox enthält einen zweiwöchigen Vorrat an pflanzlichen Lassies (Joghurt), Milch und Sahnegetränken für nur 49,99 $, einen Rabatt von 15 % auf den empfohlenen Verkaufspreis, sowie kostenlosen Versand.

Um das Angebot in Nordamerika wahrzunehmen, klicken Sie auf Plant-based Sampler Box.

Pünktlich zu den Feiertagen und zur Feier des Weltveganermonats November gilt das Angebot nur für Neukunden und ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, oder solange der Vorrat reicht.

Einem aktuellen Bericht von Markets and Markets zufolge wurde der Markt für Milchalternativen im Jahr 2020 auf 22,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 40,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Falls Abbildung nicht korrekt dargestellt, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2021_11_16_MILK_Holiday_Sampler_Box_Image_8375d2d521.png

Alle Produkte sind laktosefrei, glutenfrei und vegan

Unser Probiotisches Lassi (Trinkjoghurt auf pflanzlicher Basis) enthält 10 Milliarden Probiotika pro Becher, ist mit echten Früchten versetzt, enthält keinen Rohrzucker und ist in den Sorten Mango, Kurkuma-Ingwer, Safran-Kardamom, Erdbeere und Heidelbeere erhältlich.

Unsere Mylk (pflanzliche Milch) wird aus vollwertigen pflanzlichen Zutaten hergestellt, ist milchfrei, cholesterinfrei und enthält keine zugesetzten Öle. Mylk ist natürlich mit Bio-Agave gesüßt und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Unser Coffee Creamer (pflanzlicher Kaffeeweißer) wird aus Bio-Cashewnüssen, Bio-Kokosnüssen und Bio-Hafer hergestellt und ist in den von den Verbrauchern bevorzugten Geschmacksrichtungen Vanille, Haselnuss, Chai-Gewürz und ungesüßt erhältlich.

"Wir freuen uns, dass wir neuen Kunden eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit bieten können, unsere gesunden und köstlichen Produkte zu probieren", so Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Die Verfügbarkeit des Probierpakets bietet den Kunden die Möglichkeit, mehrere Produkte auf einmal zu probieren, und für die Feiertage könnte ich mir kein gesünderes Geschenk vorstellen.

Marketing- und Investor Relations-Vereinbarungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Sideways Frequency über die Erbringung von Investor Relations- und digitalen Marketingdienstleistungen unterzeichnet hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Dienstleistungen zwischen November 2021 und Februar 2022 erbracht werden. Als Gegenleistung für die Vereinbarung hat das Unternehmen Zahlungen in Höhe von 60.000 US$ geleistet.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Vereinbarung mit Clarkham Capital über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations und digitales Marketing überarbeitet hat. Die überarbeiteten Bedingungen sehen eine Erweiterung der Dienstleistungen zwischen November 2021 und Dezember 2021 vor. Als Gegenleistung für die Änderung hat das Unternehmen Zahlungen in Höhe von insgesamt 65.000 geleistet.

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aaron Wong, Director

Email: aaron@plantveda.com

Phone: +1 778-840-9664

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Angaben an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von Plant Veda's in der Milchalternativenindustrie, zusätzlich zu den folgenden: Potenzielle Ergebnisse des IGA Fresh St. Market und der Produktlistung. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Änderungen des Wachstums und der Größe der Märkte für alternative Milchprodukte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Geschäftsleitung des Unternehmens unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Da jeder Mensch verschieden ist, ist der Nutzen der Produkte des Unternehmens, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich. Es können keine Ansprüche oder Garantien in Bezug auf die Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gegeben werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, typischerweise in Bezug auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten oder eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62663

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62663&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7273511088

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.