IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda holt den preisgekrönten Restaurantunternehmer Wilson K Lee als Berater an Bord

Plant Veda holt den preisgekrönten Restaurantunternehmer Wilson K Lee als Berater an Bord

Vancouver, BC - 28. Juli 2021 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass der Elite-Restaurantunternehmer Wilson K. Lee dem Beratergremium des Unternehmens beigetreten ist.

Wilson war zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere ein Gewinner der BCBusiness' Top 30 Under 30, nachdem er von der Handelskammer Richmond zum Finalisten für den Young Entrepreneur of the Year Award ernannt worden war. Sein Fachwissen in den Bereichen Geschäftsstrategie und Gastgewerbe hat seine Unternehmungen vom lokalen Betrieb des Richmond Night Market & Pacific National Exhibition mit über 100 Mitarbeitern bis hin zur Gründung der internationalen Dessert-Franchisekette 720 Sweets & Etc. mit Standorten in ganz Nordamerika und Asien vorangetrieben. Seine Franchise-Betriebe hatten auch eine aktive Partnerschaft mit T&T Supermarket, Kanadas größter asiatischer Lebensmittelkette, bevor sie 2019 erfolgreich übernommen wurden.

"Ich freue mich sehr, meinen guten Freund und erfolgreichen Unternehmer Wilson an Bord zu begrüßen. Wilsons Eiscreme-Franchise hat die nordamerikanische Dessertlandschaft auf die gleiche Weise revolutioniert wie Plant Veda die pflanzliche Industrie mit ihren preisgekrönten Milchalternativen", sagte Plant Veda-Präsident Michael Yang. "Ich bin fest davon überzeugt, dass sein Fachwissen in den Bereichen Franchise, Restaurants und Lebensmitteldienstleistungen Plant Veda dabei helfen wird, die pflanzliche Branche in Zukunft noch viele Male zu revolutionieren."

Im Laufe seiner Karriere hat Wilson seine Reise in den sozialen Medien dokumentiert und mehr als 60.000 aufstrebende Gastronomen um sich geschart.

Derzeit arbeitet Wilson als Berater für mehrere Lebensmittelunternehmen, zu denen jetzt auch Plant Veda gehört. Außerdem gründete Wilson die Food Works Agency, ein Unternehmen, das sich auf Omnichannel-Kundenakquise und Kundenpflege für Restaurants konzentriert.

Über Plant Veda

Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.

Um mehr über Plant Veda zu erfahren, besuchen Sie https://www.plantveda.com.

Rechtliche Hinweise

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "können", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit bei der Canadian Securities Exchange und den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen, in denen das Unternehmen ein meldepflichtiger Emittent ist, eingereicht werden.

