IRW-News: Plant & Co Brands Ltd.: Robert Chalmers wird in den Beirat von Plant&Co. Brands berufen

: Robert Chalmers wird in den Beirat von Plant&Co. Brands berufen

Plant&Co kommt mit Chalmers Führung und Unterstützung näher an den US-Markt heran

Toronto, Ontario - 13. Januar 2021 - Plant & Co. Brands Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: EURPF) (Plant & Co. oder das Unternehmen) freut sich, mit der sofortigen Bestellung von Robert Chalmers einen willkommenen Neuzugang zum Beirat ankündigen zu dürfen.

Herr Chalmers ist seit über 20 Jahren im kanadischen Kapitalmarkt und hier vor allem im Investmentbanking tätig. Er begann seine Karriere als Investmentbanker bei Sprott Securities und war einige Zeit auch bei Canaccord and Macquarie beschäftigt, bevor er sich als Unternehmer selbständig machte. Herr Chalmers hat umfangreiche Erfahrungen als Berater von aufstrebenden und mitteständischen Firmen, die zum ersten Mal den Weg an die Börse beschreiten. Seine Fachkompetenz liegt im Aufbau von Syndikaten, in der Strukturierung von Kapitalerhöhungen und in der Beratung von Unternehmen im Hinblick auf kreative Fusions- und Übernahmetransaktionen (M&A).

Robert ist ein wichtiger Neuzugang zu unserem talentierten und unternehmerisch versierten Team, das sich aktuell darauf konzentriert, dem Unternehmen eine Position an vorderster Front im US-amerikanischen Markt für pflanzliche Lebensmittel zu sichern, sagt Shawn Moniz, CEO von Plant &Co. Robert kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Kapitalmarkt- und M&A-Sektor vorweisen und ist seit kurzem auch im US-Markt für pflanzliche Lebensmittel aktiv. Wir heißen Robert in der Familie von Plant&Co herzlich willkommen und freuen uns, beim weiteren Ausbau unserer Marktpräsenz und beim Erreichen unserer Wachstums-Meilensteine auf sein Fachwissen zählen zu können. Plant&Co befindet sich derzeit in einer aufregenden Phase und unser Ziel ist es, ein kapitalmarktfähiges Beraterteam aufzubauen, das ein hohes Ansehen in der Branche genießt.

Über Plant & Co. Brands Ltd.

Plant & Co. Brands (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: EURPF) ist ein modernes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das schmackhafte Lebensmittel auf pflanzlicher Basis entwickelt und vertreibt.

Nähere Informationen erhalten Sie über ir@plantandco.com oder auf der Website www.plantandco.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Transaktion und die Geschäftspläne und Aussichten von Holy Crap und dem Unternehmen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55085

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55085&tr=1

