IRW-News: Pivot Pharmacheuticals Inc. : Pivot Pharma verstärkt sein Führungsteam

: Pivot Pharma verstärkt sein Führungsteam

VANCOUVER, BC - (9. Juli 2019) - Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT / OTCQB: PVOTF / FRA: NPAT) (Pivot oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen Herrn Russell Starr zum President des Unternehmens bestellt hat.

Herr Starr wird eng mit Krisztian Toth, dem Executive Chairman von Pivot, zusammenarbeiten, und dem Board of Directors unterstellt sein. Herr Starr wird die Kapitalmarktaktivitäten von Pivot leiten, einschließlich der Pflege der Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Aktionären in Kanada und auf internationaler Ebene. Diese Ernennung wird die Bekanntheit des Unternehmens bei institutionellen und privaten Anlegern deutlich erhöhen. Herr Starr verfügt über tiefgehende Managementerfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzen sowie Fusionen und Übernahmen.

Als erfolgreicher Unternehmer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf den Gebieten Unternehmensfinanzen, Investments und Geschäftsentwicklung ließ Herr Starr 2012 die Bay Street (Anm: kanadisches Pendant zur amerikanischen Wall Street) hinter sich, um eine Führungsposition und einen Sitz im Board von Cayden Resources (Übernahme durch Agnico Eagle im Jahr 2014) zu übernehmen. Während seiner Tätigkeit als SVP und Board-Mitglied von Cayden Resources war Russell maßgeblich an der Vermarktung, Finanzierung, Entwicklung und schließlich dem Verkauf von Cayden für 205 Millionen CAD an Agnico Eagle beteiligt.

Herr Starr bekleidete auch leitende Positionen und Beraterfunktionen bei Finanzinstituten wie RBC Capital Markets, Scotia Capital, Orion Securities, Blackmont und Lawrence & Company. Er ist ebenfalls Mitbegründer und Mitinhaber von Echelon Wealth Partners, einem großen kanadischen Wertpapierhändler.

Herr Starr hat einen MBA-Abschluss von der Richard Ivey School of Business, einen Master of Arts- Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der University of Victoria und einen Bachelor of Arts-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queens University.

Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit, sagte Herr Starr. Ich bin begeistert und geehrt, die Zukunft von verbraucherorientierten Cannabisprodukten mithilfe der innovativen, patentgeschützten Medikamentverabreichungstechnologien von Pivot mitzugestalten, um Verbrauchern die gleichbleibende, wissenschaftlich fundierte Qualität zu bieten, die sie erwarten, und gleichzeitig einen beachtlichen Cashflow für Pivot und seine Aktionäre zu schaffen.

Es ist mir eine große Freude, Herrn Starr in unserem Team zu begrüßen, meinte Executive Chairman Herr Toth. Herr Starr bringt eine einzigartige Kombination aus umfangreicher Kapitalmarkterfahrung und ausgeprägter strategischer und unternehmerischer Kompetenz mit. Der Abschluss unserer transformativen Finanzierung, die Aufnahme von führenden Markenexperten wie Joe Mimran in unser Corporate Advisory Board sowie die Verstärkung unseres Führungsteams und unseres Board of Directores zeigen unser Engagement für den Ausbau des Unternehmens, während wir darauf hinarbeiten, das erste Cannabisunternehmen zu werden, das Verbrauchern ein gleichbleibendes, zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Erlebnis bietet.

Pivot gibt ferner bekannt, dass Russell Starr auch zum interimistischen Chief Executiver Officer von Pivot ernannt wurde und damit den vorherigen Chief Executive Officer, Patrick Frankham, ersetzt. Herr Joe Borovsky, Director und ehemaliger Chairman von Pivot, sagte dazu: Wir möchten Patrick für seine Beiträge zum Unternehmen danken und wünschen ihm viel Erfolg in der nächsten Phase seiner Karriere.

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein wissenschaftlich fundiertes verbraucherorientiertes Cannabisunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Gesundheits- und Wellnessprodukten unter Verwendung innovativer und patentgeschützter Technologien zur Verabreichung von Medikamenten beschäftigt. Nach Erhalt der (noch ausstehenden) Lizenzen für die Standardverarbeitung und den medizinischen Vertrieb von Health Canada werden die hochwertigen, bioverfügbaren, stabilen und wirksamen Produkte von Pivot in seiner 50.000 Quadratfuß großen cGMP-konformen Anlage in Montreal (Quebec) hergestellt werden. Der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien) wurde vom kalifornischen Gesundheitsministerium (California Department of Public Health) im Mai 2019 eine sog. Provisional Annual Manufacturing License Type N: Infusion License (zu Deutsch etwa: vorläufige jährliche Herstellungslizenz des Typs N: Infusionslizenz) ausgestellt. Die Produktlinie von Pivot wird infundierte Getränke, vegane Kapseln, lösliche Tabletten, Cremes und Gele zur topischen Anwendung, Intim-Gleitmittel, Schmerzmittel-Roller, Stickpackungen und Massenpulver für den Lebensmittelmarkt beinhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter pivotpharma.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Begriffe wie glauben, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit Pivot Pharmaceutical Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder deren Geschäftsführungen sowie dem Abschluss der Privatplatzierung weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das Konsumentenverhalten, der Umsatz von Pivot-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne Wettbewerb, die Fähigkeit von Pivot, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit der Expansion für Pivot anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Anleger werden außerdem darauf hingewiesen, auch alle anderen Risiken und Unsicherheiten zur berücksichtigen.

Ansprechpartner:

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Krisztian Toth

Executive Chairman

E-Mail:ktoth@pivotpharma.com

Tel: (416) 564-7194

Russell Starr

Shareholder Inquiries

E-Mail: rstarr@pivotpharma.com

Tel: (647) 669-9801

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

