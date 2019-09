IRW-News: Pivot Pharmacheuticals Inc. : Pivot Pharma unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an iAmHealth CBD UG, einer Online-Verkaufsplattform für Nutrazeutika in Europa

IRW-PRESS: Pivot Pharmacheuticals Inc.



: Pivot Pharma unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an iAmHealth CBD UG, einer Online-Verkaufsplattform für Nutrazeutika in Europa

Vancouver, 5. September 2019. Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT, OTCQB: PVOTF, FRA: NPAT) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von 51 Prozent von iAmHealth, einer Online-Vertriebs- und -Verkaufsplattform für Nutrazeutika auf dem EU-Markt, unterzeichnet hat.

Die strategische Übernahme von iAmHealth (https://www.iam.health) beschert Pivot einen unmittelbaren Online-Shop und ein virtuelles Profil für sein Produktportfolio an wasserlöslichen, lagerstabilen und fortschrittlichen bioverfügbaren CBD-Rezepturen. Pivot und iAmHealth werden sich gemeinsam auf CBD-bezogene Produkte sowie auf Produkte konzentrieren, bei denen die Mizellentechnologie für Vitaminpräparate, Powerdrinks, andere nutrazeutische Produkte sowie für Produkte zur Unterstützung von Krebspatienten während der Strahlen- und Chemotherapie eingesetzt wird, und den schnell wachsenden Nutrazeutikamarkt auf wichtigen europäischen Märkten erschließen. Die Produkte von iAmHealth wurden vor der Markteinführung in entsprechenden Arzt- und Physiotherapiepraxen getestet und eingesetzt.

Wichtige Höhepunkte:

- Erste Präsenz von Pivot auf drei europäischen Schlüsselmärkten: Deutschland, Tschechische Republik und Slowakei.

- Die CBD-Produkte von Pivot werden als wichtige Ergänzung der Produktkategorie der Nutrazeutika des Einzelhändlers eingeführt, um den Verkauf und die Markenbekanntheit zu fördern.

- Dies beschleunigt die Markenvertriebsstrategie mit mehreren Kanälen von Pivot, die auf die europäischen CBD-, Nutrazeutika- und Wellnessmärkte ausgerichtet ist.

Dr. Toni Rinow, CEO von Pivot Pharmaceuticals, sagte: Pivot befindet sich auf einem guten Weg für beschleunigtes Umsatzwachstum und globale Expansion in die wichtigsten Cannabismärkte Kanadas, der USA und der Europäischen Union, um ein führender Cannabisanbieter in den Bereichen Pharmazie, rezeptfreie Arzneimittel, Nutrazeutika und Wellness zu werden.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens bis spätestens 31. Dezember 2019.

Über iAmHealth:

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iam.health.

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein wissenschaftlich fundiertes verbraucherorientiertes Cannabisunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Gesundheits- und Wellnessprodukten unter Verwendung innovativer und patentgeschützter Technologien zur Verabreichung von Medikamenten beschäftigt. Nach Erhalt der (noch ausstehenden) Lizenzen für die Standardverarbeitung und den medizinischen Vertrieb von Health Canada werden die hochwertigen, bioverfügbaren, stabilen und wirksamen Produkte von Pivot in seiner 50.000 Quadratfuß großen cGMP-konformen Anlage in Montreal (Quebec) hergestellt werden. Der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien) wurde vom kalifornischen Gesundheitsministerium (California Department of Public Health) im Mai 2019 eine sog. Provisional Annual Manufacturing License Type N: Infusion License (zu Deutsch etwa: vorläufige jährliche Herstellungslizenz des Typs N: Infusionslizenz) ausgestellt. Im Juni 2019 erhielt das Unternehmen vom Bureau of Cannabis Control eine sog. Provisional Adult-Use and Medicinal - Distributor-Transport License (zu Deutsch etwa: vorläufige Lizenz für den Vertrieb und Transport von Cannabis für Genuss- und medizinische Zwecke). Die Produktlinie von Pivot wird infundierte Getränke, vegane Kapseln, lösliche Tabletten, Cremes und Gele zur topischen Anwendung, Intim-Gleitmittel, Schmerzmittel-Roller, Stickpackungen und Massenpulver für den Lebensmittelmarkt beinhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pivotpharma.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Begriffe wie glauben, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit Pivot Pharmaceutical Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder deren Geschäftsführungen sowie dem Abschluss der Privatplatzierung weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das Konsumentenverhalten, der Umsatz von Pivot-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne Wettbewerb, die Fähigkeit von Pivot, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit der Expansion für Pivot anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Anleger werden außerdem darauf hingewiesen, auch alle anderen Risiken und Unsicherheiten zur berücksichtigen.

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Toni Rinow, Ph.D., MBA, Chief Executive Officer,

E-Mail: trinow@pivotpharma.com, Tel: (438) 884-8841

Russell Starr, Ansprechpartner für Aktionäre,

E-Mail: rstarr@pivotpharma.com, Tel: (647) 669-9801

