IRW-News: Pivot Pharmacheuticals Inc. : Pivot Pharma steigt mit seiner urheberrechtlich geschützten CBD-Produktlinie in den CBD-Markt der USA ein

: Pivot Pharma steigt mit seiner urheberrechtlich geschützten CBD-Produktlinie in den CBD-Markt der USA ein

VANCOUVER, 8. Oktober 2019 - Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT/ OTCQB: PVOTF/ FRA: NPAT) hat mit der Firma F&B Cosmetics eine Auftragsfertigungs- und Liefervereinbarung unterzeichnet, welche die Herstellung von Pivots diversifiziertem Portfolio von CBD-Wellnessprodukten in den Vereinigten Staaten regelt.

Pivot wird seine differenzierten CBD-Produkte, die auf Pivots patentierten Technologien basieren, im 1. Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten auf den Markt bringen. Pivot ist sich darüber im Klaren, wie wichtig es ist, eine marktführende Marke zu schaffen und arbeitet im Hinblick auf das Branding und die Vermarktung der Pivot-Produkte in Nordamerika aktiv mit der Firma Joseph Mimran & Associates zusammen.

Oberstes Ziel von Pivot ist es, sich im Medical Wellness-Sektor als Marktführer auf dem Gebiet der Phytocannabinoide zu positionieren und seinen Kunden ein umfassendes Spektrum von wissenschaftlich fundierten Lösungen für die Prävention und Selbstbehandlung anzubieten.

Die Zukunft von Pivot liegt einerseits in der erfolgreichen Markteinführung seiner differenzierten CBD-Produktlinie, die auf den patentierten Technologien des Unternehmens basiert, und andererseits in der Kundenakzeptanz seiner urheberrechtlich geschützten Phytocannabinoidprodukte in Premium-Qualität, meint Dr. Rinow, CEO von Pivot. Mit seinem wissenschaftlichen Team konzentriert sich Pivot vor allem auf die Entwicklung von Mehrwertprodukten auf CBD-Basis und Nutrazeutika. Pivot führt als Zeichen seiner ethischen Verantwortung in seinem Angebot nur Premium-Markenprodukte bester Qualität. Die Qualitätsprodukte von Pivot in Kombination mit dem von Joseph Mimran & Associates entwickelten Branding positionieren das Unternehmen als Marktführer von erstklassigen Phytocannabinoidprodukten in den Vereinigten Staaten, Europa und Kanada.

Über F&B Cosmetics

F&B Cosmetics ist ein bei der FDA eingetragener Full-Service-Auftragshersteller von Premiumprodukten, dessen moderner Produktionsbetrieb auf 125.000 Quadratfuß Nutzfläche dem derzeitigen Standard der Guten Herstellungspraxis (cGMP) entspricht. Von seinem Firmensitz in Tennessee aus beliefert F&B einige der größten Kosmetikkonzerne der Welt.

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein wissenschaftlich orientiertes, innovatives Unternehmen, das auf Medical Wellness spezialisiert ist und seinen Kunden hochwertige Lösungen zur Prävention und Selbstbehandlung anbietet. Pivot hat unter Einsatz von selbst entwickelten Verabreichungstechnologien einzigartige und patentrechtlich geschützte Produkte in pharmazeutischer Qualität entwickelt, zu denen CBD-Produkte, Phytocannabinoide und Nutrazeutika zählen. Diese punkten mit einem eindeutigen Nutzen für den Anwender: sie besitzen eine hohe Absorptionsfähigkeit, eine geringe Keimbelastung und sind einfach in der Anwendung. Pivot ist ideal aufgestellt, um sich in den Hauptmärkten Deutschland, USA und Kanada strategisch als führende Marke zu positionieren.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Begriffe wie erwarten, glauben, schätzen, rechnen mit, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit Pivot Pharmaceutical Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder deren Geschäftsführungen weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das Konsumentenverhalten, der Umsatz von Pivot-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne Wettbewerb, die Fähigkeit von Pivot, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit der Expansion für Pivot anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Anleger werden außerdem darauf hingewiesen, auch alle anderen Risiken und Unsicherheiten zur berücksichtigen.

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Toni Rinow, Ph.D., MBA, Chief Executive Officer,

E-Mail: trinow@pivotpharma.com, Tel: 438-884-8841

Russell Starr, Anlegerservice,

E-Mail: rstarr@pivotpharma.com, Tel: 647-669-9801

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49061

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49061&tr=1

