IRW-News: Pivot Pharmacheuticals Inc. : Pivot Pharma ernennt Toni Rinow zum neuen Chief Executive Officer

: Pivot Pharma ernennt Toni Rinow zum neuen Chief Executive Officer

Dr. Wolfgang Renz, Chief Medical Officer, übernimmt zusätzliche Aufgaben als Regional Manager Europe

VANCOUVER, 19. August 2019 - Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT / OTCQB: PVOTF / FRA: NPAT) freut sich, heute bekannt zu geben, dass sein Board of Directors Toni Rinow zum Chief Executive Officer und Dr. Renz - zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Medical Officer - zum Regional Manager Europe ernannt hat.

Die Leitung von Dr. Toni Rinow wird Pivot zu einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer beschleunigten globalen Expansion in wichtigen Cannabismärkten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union verhelfen. Zusätzlich zu seiner soliden Merger- und Akquisitionsstrategie wird sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Cannabis in den Pharma-, OTC-, Nutrazeutika- und Wellness-Märkten entwickeln.

Dr. Toni Rinow ist eine führende Finanz- und Geschäftsexpertin mit 20 Jahren Erfahrung und hat sich als Katalysator für das Wachstum und die strategische globale Expansion von Gesundheitsunternehmen erwiesen. Sie ist bekannt dafür, eine beschleunigte Umsatzsteigerung durch Akquisitionen, Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Marketing sowie Finanzierungen zu erzielen. Dr. Rinow kann eine Erfolgsbilanz in der internationalen Unternehmensentwicklung sowie im Vertrieb und in der Finanzierung von Unternehmen vorweisen und hatte Führungspositionen bei öffentlichen und privaten Gesundheitsorganisationen mit Umsätzen von bis zu 200 Millionen CAD inne. In diesen Funktionen zeichnete sie für Akquisitionen in ganz Kanada, Lateinamerika, Europa und Indien verantwortlich.

Zusätzlich zu ihrem MBA-Abschluss von der McGill University ist sie Inhaberin eines Doktortitels (Ph.D) in Physikalischer Chemie von der Université de Montréal und eines Abschlusses in Chemieingenieurwesen von der École européenne de chimie, polymères et matériaux in Straßburg (Frankreich).

Dr. Renz spielte in den letzten zwei Jahrzehnten eine führende Rolle bei Pharmaunternehmen, wobei er durch die Identifizierung und Wahrnehmung neuer Geschäftschancen in der Gesundheitsbranche bedeutende wirtschaftliche Erfolge erzielte. Dr. Renz ist ehemaliger Corporate Vice President der Boehringer Ingelheim GmbH, wo er die globale Verantwortung für neue Geschäftsmodelle und Gesundheitsinnovationen trug. In dieser Funktion war er an der Entwicklung von bahnbrechenden Technologien beteiligt, die die zukünftige Gestaltung der Gesundheitsversorgung prägen werden. Seine medizinische Expertise - er ist außerordentlicher Professor für Experimentelle Chirurgie an der Medizinischen Fakultät der McGill University - und sein globaler Geschäftssinn ermöglichen es Dr. Renz, Wachstumschancen effektiv zu erkennen und zu nutzen. Prof. Renz. ist promovierter Mediziner der Universität Freiburg und ist in Deutschland als Facharzt für Notfallmedizin zertifiziert.

Ich freue mich sehr, dem Team von Pivot beizutreten, sagte Dr. Rinow. Pivot bringt durch seine überlegenen, wissenschaftlich fundierten, qualitativ hochwertigen und innovativen Produkte für den Verbrauchermarkt Umschwung in den Cannabismarkt. Dank der Schwerpunktlegung auf Innovation und geistiges Eigentum ist Pivot gut aufgestellt, um mit dem größten Portfolio an patentierten Cannabisprodukten für den Verbraucher der Branche ein führender Anbieter im Cannabismarkt zu werden.

Im Namen des Boards möchte ich Toni bei Pivot willkommen heißen. Wir sind zuversichtlich, dass Toni angesichts ihrer ausgewiesenen Führungskompetenzen und umfassenden Erfahrung in der globalen Gesundheitsbranche gut positioniert ist, um uns im In- und Ausland erfolgreich durch die bevorstehende Wachstumsphase zu führen, erklärte Executive Chairman Herr Toth.

Es ist aufregend, die europäische Expansion zu beschleunigen, meinte Dr. Renz. Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten sind wir gut aufgestellt, um uns zu einem Markenführer in den Cannabis-Verbraucher-, OTC-, Nutrazeutika- und Pharmamärkten zu entwickeln.

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein wissenschaftlich fundiertes verbraucherorientiertes Cannabisunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Gesundheits- und Wellnessprodukten unter Verwendung innovativer und patentgeschützter Technologien zur Verabreichung von Medikamenten beschäftigt. Nach Erhalt der (noch ausstehenden) Lizenzen für die Standardverarbeitung und den medizinischen Vertrieb von Health Canada werden die hochwertigen, bioverfügbaren, stabilen und wirksamen Produkte von Pivot in seiner 50.000 Quadratfuß großen cGMP-konformen Anlage in Montreal (Quebec) hergestellt werden. Der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien) wurde vom kalifornischen Gesundheitsministerium (California Department of Public Health) im Mai 2019 eine sog. Provisional Annual Manufacturing License Type N: Infusion License (zu Deutsch etwa: vorläufige jährliche Herstellungslizenz des Typs N: Infusionslizenz) ausgestellt. Im Juni 2019 erhielt das Unternehmen vom Bureau of Cannabis Control eine sog. Provisional Adult-Use and Medicinal - Distributor-Transport License (zu Deutsch etwa: vorläufige Lizenz für den Vertrieb und Transport von Cannabis für Genuss- und medizinische Zwecke). Die Produktlinie von Pivot wird infundierte Getränke, vegane Kapseln, lösliche Tabletten, Cremes und Gele zur topischen Anwendung, Intim-Gleitmittel, Schmerzmittel-Roller, Stickpackungen und Massenpulver für den Lebensmittelmarkt beinhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pivotpharma.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Begriffe wie glauben, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit Pivot Pharmaceutical Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder deren Geschäftsführungen sowie dem Abschluss der Privatplatzierung weisen auf zukunftsgerichtete Aussagen hin. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das Konsumentenverhalten, der Umsatz von Pivot-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne Wettbewerb, die Fähigkeit von Pivot, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit der Expansion für Pivot anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Anleger werden außerdem darauf hingewiesen, auch alle anderen Risiken und Unsicherheiten zur berücksichtigen.

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Toni Rinow, Ph.D., MBA, Chief Executive Officer,

E-Mail: trinow@pivotpharma.com, Tel: (438) 884-8841

Russell Starr, Ansprechpartner für Aktionäre,

E-Mail: rstarr@pivotpharma.com, Tel: (647) 669-9801

