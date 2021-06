IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont konzentriert sich auf erhöhte Nachhaltigkeit bei um 40 % gestiegenen Mineralressourcen für Quarz, Feldspat und Glimmer

Weitere Suchergebnisse zu "Piedmont Lithium":

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont konzentriert sich auf erhöhte Nachhaltigkeit bei um 40 % gestiegenen Mineralressourcen für Quarz, Feldspat und Glimmer

- Die Mineralressourcenschätzungen für Quarz (11,5 Mio.



t), Feldspat (17,8 Mio. t) und Glimmer (1,6 Mio. t) sind um 40 % gestiegen.

- Piedmont konnte John Walker, ehemaligen CEO von Quartz Corp, als strategischen Berater des Unternehmens gewinnen

- Marktanalysen weisen auf eine weitaus größere potenzielle Nachfrage nach Industriemineralprodukten von Piedmont hin als frühere Schätzungen des Unternehmens annahmen

- Das Unternehmen machte weitere Fortschritte bei Gesprächen mit potenziellen regionalen Kunden und strategischen Partnern in den Märkten für Solarglas, Quarz-Werkstein, Keramikfliesen und andere Industriebranchen

- Die erweiterte Quarz-, Feldspat- und Glimmerproduktion wird in den kommenden technischen Studien des Unternehmens berücksichtigt werden

Piedmont Lithium Inc. (Piedmont oder Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die industriellen Mineralprodukte Quarz, Feldspat und Glimmer bekannt zu geben. Die Schätzung basiert auf der Lithiummineralressource, die bereits am 8. April 2021 (39,2 Mio. t mit 1,09 % Li2O) für spodumenhaltige Pegmatite auf dem Vorzeige-Lithiumprojekt Piedmont Carolina (Projekt) des Unternehmens in North Carolina, USA, gemeldet wurde.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzungen für

Industriemineralien - Lithiumprojekt

Piedmont Carolina

KategorTonnen Quarz Feldspat Glimmer

ie (M

io. t)

Gehalt Tonnen Gehalt Tonnen Gehalt Tonnen

(%) (Mio. t (%) (Mio. t (%) (Mt)

) )

Angedeu 21,6 29,4 6,34 45,0 9,69 4,2 0,90

tet

Vermute 17,6 29,3 5,16 45,9 8,08 4,1 0,73

t

Gesamt 39,2 29,4 11,50 45,4 17,77 4,2 1,63

Um die Vermarktung dieser Mineralprodukte voranzutreiben, trat John Walker dem Team von Piedmont im vergangenen Herbst als strategischer Berater bei. John Walker verfügt durch seine mehr als 20-jährige Tätigkeit bei Imerys und weiteren acht Jahren als CEO bei The Quartz Corp. über umfangreiche Erfahrung auf dem Quarz- und Feldspatmarkt. John hat wertvolle Beiträge zur Marktdynamik, zur gewünschten Produktqualität und anderen Kundenkriterien geleistet und es Piedmont ermöglicht, ein robustes Geschäftsmodell für die Vermarktung dieser Materialien zu entwickeln.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, kommentierte: Piemont findet weiterhin erhöhten Mehrwert in unseren industriellen Mineralprodukten Quarz, Feldspat und Glimmer. Unser Standort in unmittelbarer Nähe zu potenziellen Kunden trägt dazu bei, unser Ziel zu erreichen, eines der nachhaltigsten Lithiumproduktionsunternehmen der Welt zu werden. Durch die vermehrte Vermarktung unserer wertvollen Ressourcen ergeben sich durch die Abfallreduzierung Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft, während wir gleichzeitig erhebliche Kredite für unsere Kosten der Lithiumhydroxidproduktion erwirtschaften. Unsere bevorstehenden technischen Studien werden voraussichtlich sowohl den ökologischen als auch den wirtschaftlichen Nutzen aufzeigen, den unser Team durch seine fortlaufenden Bemühungen erzielt, jeden Teil unseres Erzkörpers sinnvoll zu nutzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Keith Phillips -

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com

Brian Risinger

VP - Corporate Communications

T: +1 704 910 9688

E: brisinger@piedmontlithium.com

Technische Diskussion

Die in Tabelle 1 gemeldeten Mineralressourcenschätzungen (MRE) an Quarz, Feldspat und Glimmer beinhalten eine Aktualisierung für das Konzessionsgebiet Core und eine erste Mineralressourcenschätzung für die Konzessionsgebiete Central und Huffstetler. Die Einzelheiten der drei MRE sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Mineralprozentsätze der MRE wurden aus einer normativen mineralogischen Berechnung unter Verwendung der XRF-Hauptoxidanalyse für spodumenhaltige Pegmatite innerhalb der aktuellen Lithiummineralressource abgeleitet. Die mineralogischen Resultate sind für jedes der Lithium-Konzessionsgebiete in Piedmont Carolina ähnlich, was die mineralogische Beständigkeit des Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (Tin-Spodumene Belt/TSB) zeigt.

Tabelle 2: Schätzungen der Mineralressourcen für die Lithium-Ne

ben

produkte Quarz, Feldspat und Glimmer in Piedmont Carolina

KategorLagerstTonneLi2O Quarz Feldspat Glimmer

ie ätte n

(M

io. t

)

GehalTonneGehalTonneGehalTonneGehalTonne

t n t n t n t n

(%) (Mio. (%) (Mio. (%) (Mio. (%) (Mio.

t) t) t) t)

AngedeuCore 19,081,10 0,21029,525,63 45,008,58 4,30 0,82

tet

Central2,47 1,30 0,03028,790,71 45,161,12 3,24 0,08

Huffste- - - - - - - - -

tler

Gesamt 21,551,12 0,24129,426,34 44,979,69 4,18 0,90

VermuteCore 12,611,03 0,13029,273,69 45,805,78 4,28 0,54

t

Central2,69 1,10 0,03029,990,81 43,881,18 4,08 0,11

Huffste2,31 0,91 0,02128,820,67 48,601,12 3,24 0,08

tler

Gesamt 17,611,03 0,18129,315,16 45,908,08 4,12 0,73

Gesamt-MRE 39,161,09 0,42229,3711,5045,3817,774,16 1,63

Die Konzessionsgebiete Central und Huffstetler befinden sich im Umkreis von einer Meile des Konzessionsgebiets Core entlang des Trends des TSB (Abbildung 1). Die Infill-Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Core werden fortgesetzt. Diese Ergebnisse werden verwendet, um die Lithium- und mineralischen Nebenproduktressourcen vor dem Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie, die derzeit für September 2021 geplant ist, zu aktualisieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58879/210608-By-Products-Resource_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Standortkarte der Mineralressourcen des Lithiumprojekts Piedmont Carolina mit Darstellung der

aktualisierten MRE- und ressourcenbegrenzenden Randbereiche

Zusammenfassung der Ressourcenschätzung und der Berichtskriterien

Die Ressource wurde in Übereinstimmung mit der Ausgabe des JORC Code von 2012 und den ASX Listing Rules erstellt. Das Unternehmen hat in Anhang A die Table Checklist of Assessment and Reporting Criteria für das Piedmont Carolina Lithium-Konzessionsgebiet gemäß dem JORC-Code und den ASX Listing Rules aufgenommen.

Es folgt eine Zusammenfassung der relevanten Informationen, die in der MRE verwendet werden, mit den vollständigen Details in Tabelle 1, die als Anhang 1 enthalten sind: JORC-Tabelle 1.

Geologie und geologische Auswertung

Der Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina erstreckt sich auf einer Länge von 40 Kilometern entlang der lithotektonischen Grenze zwischen den Gürteln Inner Piedmont und Kings Mountain. Es wird angenommen, dass die mineralisierten Pegmatite parallellaufende und querschneidende Gesteinsschwärme aus dem Cherryville-Granit sind, die sich im weiteren Verlauf der Gänge von ihren Quellen aus zunehmend mit inkompatiblen Elementen wie Lithium (Li) und Zinn (Sn) angereichert haben. Die Gänge gelten als nicht fest umrissen.

Auf dem Konzessionsgebiet befinden sich Spodumen-Pegmatite in feinen bis mittelkörnigen, schwach bis mäßig blättrigen Amphiboliten und Metasedimenten. Die Spodumen-Pegmatite reichen von feinkörnigen (Aplit) bis zu sehr grobkörnigen Pegmatiten mit primärer Mineralogie aus Spodumen, Quarz, Plagioklas, Kalium-Feldspat und Muskovit.

Die primäre Mineralogie und die Durchschnittswerte der Zusammensetzung für die modellierten Ressourcenpegmatite werden in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 3: Mineralogie und Durchschnittswerte der

Zusammensetzung für die modellierten

Ressourcenpegmatite

Durchschnittl. Mineralzusammensetzung (%)

Core Central Huffstetler

Spodumen 13,6 16,7 11,8

Quarz 29,4 29,4 28,8

Albit 35,7 35,6 36,4

(Feldspat)

Kaliumfeldspat 9,7 8,9 12,2

(Feldspat)

Glimmer (Muscov4,3 3,7 3,2

it

)

Biotit 1,9 1,6 3,4

Rest 5,5 4,1 4,1

Die gesamte Originalmeldung auf Englisch finden Sie unter: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02382969-6A1036046?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) entwickelt ein erstklassiges integriertes Lithiumgeschäft in den USA, was den Übergang zu einer Netto-Null-Welt und die Schaffung einer klimafreundlichen Wirtschaft in Amerika ermöglicht. Unsere Lage im anerkannten Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina in North Carolina, die Wiege der Lithiumindustrie, positioniert uns zu einem der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Lithiumhydroxid und dem Produzenten mit der strategisch besten Lage, um die schnell wachsende E-Fahrzeuglieferkette in den USA zu bedienen. Die einzigartige geographische Nähe unserer Ressourcen, Produktionsbetriebe und potenziellen Kunden bringt uns auf den richtigen Weg, um unter den weltweit nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid zu sein, und sollte es Piedmont ermöglichen, eine zentrale Rolle bei Amerikas Weg zur Elektrifizierung von Transport und Energiespeicherung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.

Warnhinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen nachgewiesener, angedeuteter und vermuteter Ressourcen

Die hierin enthaltenen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe Mineralressource, nachgewiesene Mineralressource, angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource sind australische Bergbaubegriffe, die gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 - JORC-Code 2012) (der JORC-Code) definiert sind. Vergleichbare Begriffe werden nun auch von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in ihrer neu verabschiedeten Modernization of Property Disclosures for Mining Registrants gemäß den S-K 1300 Standards definiert. Während die Richtlinien für die Ausweisung von Mineralressourcen, einschließlich der Unterkategorien der nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen, für die JORC- und S-K 1300-Standards weitgehend ähnlich sind, ist die Dokumentation in Bezug auf die S-K 1300-Vorlage für die Zusammenfassung des technischen Berichts im Gange, um die Mineralbestände von Piedmont formell sowohl als JORC- als auch als S-K 1300-kompatibel kategorisieren zu können. Während die für diese Meldung zuständigen Sachverständigen keine Herausforderungen bei der Kategorisierung der in dieser Meldung beschriebenen Ressourcen als S-K 1300-konform sehen, sind die hierin enthaltenen Informationen, die die Minerallagerstätten von Piedmont beschreiben, nicht vollständig mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen. US-Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegung von Piedmont in seinen SEC-Einreichungen zu berücksichtigen, von denen Kopien bei Piedmont direkt oder über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/ erhältlich sind.

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lamont Leatherman, einer sachverständigen Person, die ein eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization (RPO) (anerkannter Berufsverband), ist, zusammengestellt oder überprüft wurden, und stellen diese korrekt dar. Herr Leatherman ist ein Mitarbeiter des Unternehmens. Herr Leatherman hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen (Competent Person) gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 - JORC-Code 2012) befähigen Herr Leatherman stimmt zu, dass die vorgelegten Informationen in der hier präsentierten Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Leon McGarry, einer sachverständigen Person, die ein professioneller Geowissenschaftler (P.Geo.) und registriertes Mitglied der Professional Geoscientists Ontario (PGO Nr. 2348), einer Recognized Professional Organization (RPO) (anerkannter Berufsverband), ist, zusammengestellt oder überprüft wurden, und stellen diese korrekt dar. Herr McGarry ist ein leitender Ressourcengeologe und Vollzeitmitarbeiter bei McGarry Geoconsulting Corp. Herr McGarry n hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen (Competent Person) gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 - JORC-Code 2012) befähigen Herr McGarry stimmt zu, dass die vorgelegten Informationen in der hier präsentierten Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO des Unternehmens, Herrn Keith Phillips, zur Veröffentlichung freigegeben.

Die gesamte Originalmeldung auf Englisch finden Sie unter: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02382969-6A1036046?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

