IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium unterzeichnet Verkaufsvertrag mit Tesla

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium unterzeichnet Verkaufsvertrag mit Tesla

- Piedmont geht verbindlichen Verkaufsvertrag über die Lieferung von Spodumenkonzentrat an Tesla ein

- Verbindliche Vereinbarung über fünf Jahre zu einem festen Abnahmepreis mit Option auf Verlängerung um fünf Jahre

- Vertrag bestätigt die strategische Bedeutung von Piedmonts in Amerika einzigartiger Spodumenlagerstätte

- Andere Verkaufsvereinbarungen über Lithium und Nebenprodukte sind im Gespräch

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es einen verbindlichen Verkaufsvertrag (Vertrag) mit Tesla, Inc.



(Tesla) über die Lieferung von Spodumenkonzentrat (SC6) aus Piedmonts Lagerstätte in North Carolina an Tesla eingegangen ist.

Der Vertrag hat ab der Lieferung des ersten Produkts eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren und stellt eine verbindliche Abnahmeverpflichtung zu einem festen Preis dar. Der Vertrag kann anschließend einvernehmlich um weitere fünf Jahre verlängert werden. Es handelt sich dabei um eine feste Abnahmeverpflichtung über rund ein Drittel von Piedmonts geplanter SC6-Produktion von 160.000 Tonnen pro Jahr über die erste Laufzeit von fünf Jahren; außerdem sollen, wenn von Tesla gewünscht, weitere Mengen geliefert werden. Der Umsatz von SC6 wird schätzungsweise 10-20% von Piedmonts Gesamterlösen durch das geplante integrierte Minen-zu-Hydroxid-Projekt in der ersten Laufzeit von fünf Jahren generieren. Der Vertrag ist davon abhängig, dass Tesla und Piedmont auf Grundlage der Entwicklungszeitpläne beider Parteien ein Anfangsdatum für die Spodumenlieferungen zwischen Juli 2022 und Juli 2023 festlegen.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, sagte dazu: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tesla, was den Beginn der ersten Lithium-Lieferkette in den USA und einen Bruch der aktuellen Wertschöpfungskette darstellt. Der Vertrag zeigt, von welch strategischer Wichtigkeit Piedmonts einmalige Spodumenlagerstätte in den USA ist, und bestätigt den Trend dahin, dass Spodumen zum bevorzugten Ausgangsmaterial für das in nickelreichen Batterien benötigte Lithiumhydroxid wird.

Wir werden nun die Entwicklung unserer Mine /des Konzentrators vorantreiben, um Teslas Pläne zu unterstützen, an der Erweiterung unserer Mineralressourcen arbeiten und möglicherweise die jährliche geplante Produktionskapazität von Spodumenkonzentrat steigern. Gleichzeitig werden wir unsere Pläne vorantreiben, in North Carolina mit einer Kombination aus international produziertem Spodumenkonzentrat sowie Ausgangsstoffen anderer weltweiter Produzenten Lithiumhydroxid zu produzieren.

Piedmont bestätigt, dass alle grundlegenden Annahmen, die die Ergebnisse der zuvor verkündeten integrierten Scoping-Studie untermauern (siehe ASX-Meldung vom 26. Mai 2020), weiterhin gelten und sich nicht grundlegend verändert haben, einschließlich der Schätzungen von Benchmark Mineral Intelligence zur Preisgestaltung und den jährlichen Tonnen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Keith Phillips -----

President & CEO -----

T: +1 973 809 0505 -----

E: kphillips@piedmontlithium.com ---

Tim McKenna

Investor and Government Relations

T: +1 732 331 6457

E: tmckenna@piedmontlithium.com

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL; Nasdaq: PLL) hält eine 100%-Beteiligung am Piedmont Lithium-Projekt, einem Vorproduktionsgeschäft, das auf die Produktion von 160.000 t/Jahr Spodumenkonzentrat und die Herstellung von 22.700 t/Jahr Lithiumhydroxid in Batteriequalität in North Carolina, USA, abzielt, um die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Batterien in den Vereinigten Staaten und weltweit zu unterstützen. Piedmonts erstklassiger Standort im Südosten der USA wird durch eine günstige Geologie, bewährte Metallurgie und einen leichten Zugang zu Infrastruktur, Energieversorgung, F&E-Zentren für Lithium- und Batteriespeicherung, wichtige High-Tech-Bevölkerungszentren und nachgelagerte Lithiumverarbeitungsanlagen begünstigt. Piedmont hat 27,9 Millionen Tonnen (Mt) Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,11% Li2O gemeldet, die sich innerhalb des erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtels (ZSG) Carolina und entlang des Trends zu den Hallman Beam- und Kings Mountain-Minen befinden, die historisch gesehen zwischen den 1950er und 1980er Jahren den größten Teil des Lithiums der westlichen Welt lieferten. Der ZSG wird als eine der größten Lithiumprovinzen der Welt angesehen und befindet sich etwa 25 Meilen westlich von Charlotte, North Carolina.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.

Warnhinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen gemessener, angezeigter und abgeleiteter Ressourcen

Die Mineralressource der Kerneigenschaft des Projekts von 25,1 Mio. t mit 1,13 % Li2O umfasst angezeigte Mineralressourcen von 12,5 Mio. t mit 1,13 % Li2O und abgeleitete Mineralressourcen von 12,6 Mio. t mit 1,04 % Li2O. Die Mineralressource der Zentralliegenschaft von 2,80Mt @ 1,34% Li2O umfasst angezeigte Mineralressourcen von 1,41Mt @ 1,38% Li2O und 1,39Mt @ 1,29% Li2O. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sind australische Begriffe, die gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der "JORC-Code") definiert sind. Diese Begriffe sind jedoch im Industry Guide 7 ("SEC Industry Guide 7") gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") nicht definiert und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") verwendet werden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die die Mineralvorkommen von Piedmont beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der US-Bundeswertpapiergesetze und den entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen unterliegen. U.S.-Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegung im Formular 20-F von Piedmont genau zu prüfen. Eine Kopie dieses Formulars ist von Piedmont direkt oder über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/ erhältlich.

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf Explorationsergebnisse, Metallurgische Testarbeiten, Explorationsziele, Mineralressourcen, Prozessgestaltung des Konzentrators, Kapitalkosten des Konzentrators, Betriebskosten des Konzentrators, Bergbautechnik und Bergbauplan beziehen, stammen aus den ASX-Ankündigungen des Unternehmens vom 23. Juli 2020, 26. Mai 2020, 25. Juni 2019, 24. April 2019 und 6. September 2018, die auf der Website des Unternehmens unter www.piedmontlithium.com eingesehen werden können. Piedmont bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen, Explorationszielen, Produktionszielen und damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die von den in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthaltenen Produktionszielen abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten kompetenten Personen in diesem Bericht präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen ASX-Ankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.

Diese Ankündigung wurde vom Board of Directors des Unternehmens zur Veröffentlichung genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

