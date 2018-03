IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium reicht Registrierungserklärung für geplante Notierung in USA ein und engagiert unabhängigen Director aus USA

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium reicht Registrierungserklärung für geplante Notierung in USA ein und engagiert unabhängigen Director aus USA

Piedmont Lithium reicht Registrierungserklärung für geplante Notierung in USA ein und engagiert unabhängigen Director aus USA

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC - NASDAQ International: PLLLY) (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Registrierungserklärung im Formular (Form) 20-F eingereicht hat, um seine Stammaktien bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) zu registrieren.



Die Registrierungserklärung unterliegt einer Prüfung durch das Personal der SEC. Sobald ein Formular 20-F von der SEC als gültig erklärt wird, ermöglicht es bestimmten Emittenten, die nicht aus den USA kommen, Wertpapiere gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen zu registrieren.

Die Registrierung von Stammaktien durch Piedmont würde im Fall einer Genehmigung die Notierung von American Depositary Shares (die ADSs) an einer nationalen Wertpapierbörse in den USA ermöglichen. Das Unternehmen hat einen Antrag hinsichtlich einer Notierung der ADSs am Nasdaq Capital Market (die NASDAQ) gestellt, wobei jede ADS 100 Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Das Unternehmen wird die bestehende Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (die ASX) unter dem Kürzel PLL aufrechterhalten. Eine Kopie des Formulars 20-F der Registrierungserklärung, die bei der SEC eingereicht wurde, steht auf der Website von Piedmont zur Verfügung.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Aufnahme von Jorge M. Beristain als unabhängigen nicht geschäftsführenden Director in das Board of Directors bekannt zu geben. Robert Behets hat bekannt gegeben, dass er von seiner Position als nicht geschäftsführender Director zurücktreten wird.

Herr Beristain ist kürzlich als Managing Director und Head von Americas Metals & Mining Equity Research der Deutschen Bank, wo er von institutionellen Investoren kontinuierlich als einer der besten Analysten der USA ausgezeichnet wurde, zurückgetreten. Während seiner 20-jährigen Karriere an der Wall Street hat Herr Beristain in den USA, Lateinamerika und Kanada gelebt und gearbeitet und dabei Hunderte von Industrieunternehmen weltweit besucht. Er ist ein renommierter strategischer Denker mit einer umfassenden internationalen Erfahrung bei der Bewertung von Bergbauprojekten und Metallanwendungen sowie bei der weiteren Verarbeitung von Metallen. Herr Beristain besitzt ein Bachelor of Commerce-Diplom von der University of Alberta und ist ein Chartered Financial Analyst.

Die Ernennung von Herrn Beristain und der Rücktritt von Herrn Behets werden an jenem Tag wirksam, ab dem die ADSs in den USA notieren. Infolge seiner Ernennung zu einem Director werden Herrn Beristain 1.000.000 Incentive-Optionen gewährt werden, von denen 500.000 bis 30. Juni 2020 zu einem Preis von 0,25 Australischen Dollar und 500.000 bis 31. Dezember 2020 zu einem Preis von 0,35 Australischen Dollar ausgeübt werden können.

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Unsere geplante Notierung in den USA ist ein wichtiger Meilenstein für Piedmont Lithium und soll uns auf den Schirm von institutionellen Investoren und Privatanlegern in den USA und anderen Ländern bringen. Wir freuen uns auch, Jorge im Board willkommen zu heißen, und sind zuversichtlich, dass wir von seinen unabhängigen Einblicken und umfassenden Beziehungen mit institutionellen Investoren profitieren werden. Ich möchte Robert im Namen des Board für seine wertvollen Beiträge für das Unternehmen danken.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips ----

President & CEO ----

Tel.: +1 973 809 0505 ----

E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com -

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC-NASDAQ Intl: PLLLY) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1990ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

Das Projekt wurde ursprünglich von Lithium Corporation of America erkundet, das später von FMC Corporation (FMC) übernommen wurde. FMC und Albemarle Corporation (Albemarle) haben die lithiumhaltigen Spodumenpegmatite im ZSG abgebaut und die beiden Lithiumverarbeitungseinrichtungen in der Region errichtet und weiterhin betrieben. Diese waren die ersten modernen Spodumenverarbeitungseinrichtungen der westlichen Welt. Das Unternehmen befindet sich in einer einzigartigen Lage, um von seinem Status als Pionier bei der Wiederaufnahme der Explorationen in dieser historischen lithiumproduzierenden Region profitieren zu können, wobei das Ziel darin besteht, eine strategische Lithiumquelle aus den USA zur Versorgung der wachsenden Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte zu entwickeln.

Piedmont ist über seine zu 100% unternehmenseigene US-Tochtergesellschaft Piedmont Lithium Inc. exklusive Optionsvereinbarungen und Landerwerbsverträge mit regionalen Grundbesitzern eingegangen, wonach das Unternehmen bei deren Ausübung rund 1.200 Acres Ländereien und die damit verbundenen Mineralrechte kaufen (oder in manchen Fällen langfristig leasen) kann.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42794/180319 - Nasdaq Listing Jorge Beristain_FINAL_De_PRCOM.001.jpeg

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42794/180319 - Nasdaq Listing Jorge Beristain_FINAL_De_PRCOM.002.png

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42794/180319 - Nasdaq Listing Jorge Beristain_FINAL_De_PRCOM.003.png

Standort von Piedmont Lithium, Lithiumverarbeitungsanlage Bessemer City (FMC, rechts oben) und Lithiumverarbeitungseinrichtung Kings Mountain (Albemarle, rechts unten)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Meldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Ansichten von Piedmont hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Piedmont liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont wird die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung nicht aktualisieren oder überarbeiten, um Umstände oder Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Meldung eingetreten sind.

Erklärung der kompetenten Personen

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Lamont Leatherman, einer kompetenten Person (Competent Person) und eines registrierten Mitglieds der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, einer Recognized Professional Organization, erstellt oder geprüft wurden, und spiegeln diese wider. Herr Leatherman ist ein Berater des Unternehmens. Herr Leatherman verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Leatherman erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42794

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42794&tr=1

