IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium: Rahmenuntersuchung liefert hervorragende Ergebnisse

Piedmont Lithium: Rahmenuntersuchung liefert hervorragende Ergebnisse

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Rahmenuntersuchung des Unternehmens für das vertikal integrierte Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina in North Carolina (USA) (Carolina Tin-Spodumene Belt, der TSB) bekannt zu geben.



Das Projekt umfasst eine chemische Lithiumhydroxidanlage (das Chemiewerk), die mit Spodumenkonzentrat von einer Tagebaumine und einem Konzentrator (die Mine bzw. der Konzentrator) gespeist wird.

Das Projekt weist aufgrund des niedrigen Startkapitals, der frühen Verkäufe von Spodumenkonzentrat, der attraktiven Investitions- und Betriebskosten, der kurzen Transportwege, der minimalen Lizenzgebühren sowie aufgrund der niedrigen Körperschaftssteuern eine beeindruckende prognostizierte Wirtschaftlichkeit auf. Das Projekt deckt einen beträchtlichen strategischen Bedarf der US-amerikanischen Lithiumproduktion und wird der Region erhebliche wirtschaftliche Vorteile bescheren.

Parameter der Rahmenuntersuchung - Vorsorglicher Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung genannte Rahmenuntersuchung

wurde erstellt, um die potenzielle Machbarkeit einer

Tagebaumine, eines

Spodumenkonzentrators sowie einer Lithiumhydroxidanlage in

North Carolina (USA) zu ermitteln und um eine Entscheidung

hinsichtlich der Fortsetzung mit weiteren endgültigen

Studien zu treffen. Die Rahmenuntersuchung wurde mit einer

Genauigkeit von plus/minus 35 Prozent erstellt. Die

Ergebnisse sollten nicht als Gewinn- oder

Produktionsprognose angesehen

werden.

Die Rahmenuntersuchung ist eine vorläufige technische und

wirtschaftliche Studie der potenziellen Machbarkeit des

vertikal integrierten Lithiumprojekts

Piedmont. Laut den Notierungsbestimmungen der ASX (ASX

Listing

Rules)

weist das Unternehmen darauf hin, dass sie auf technischen

und wirtschaftlichen Bewertungen auf unterer Ebene

basiert, die unzureichend sind, um die Schätzung von

Erzreserven zu unterstützen. Bevor Erzreserven für

Piedmont geschätzt oder Zusicherungen eines

wirtschaftlichen Erschließungsfalles gemacht werden

können, sind weitere Bewertungsarbeiten erforderlich,

einschließlich Ergänzungsbohrungen und entsprechender

Studien.

Etwa 55 Prozent des gesamten Produktionsziels befinden sich

in der angezeigten, die restlichen 45 Prozent in der

abgeleiteten Mineralressourcenkategorie. 100 Prozent des

Produktionsziels in den Jahren 1 und 2 sowie 70 Prozent

des Produktionsziels in den Jahren 3 bis 6 befinden sich

in der angezeigten Mineralressourcenkategorie. Das

Unternehmen kam zur Schlussfolgerung, dass es vernünftige

Gründe dafür gibt, ein Produktionsziel zu veröffentlichen,

das eine Menge des abgeleiteten Materials umfasst. Die

geologische Vertrauenswürdigkeit von abgeleiteten

Mineralressourcen ist jedoch gering und es gibt keine

Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten

(einschließlich Ergänzungsbohrungen) bei der Lagerstätte

Piedmont zur Ermittlung weiterer angezeigter

Mineralressourcen führen werden oder dass das

Produktionsziel erreicht

wird.

Die Rahmenuntersuchung basiert auf den in anderen

Abschnitten dieser Pressemitteilung beschriebenen

Annahmen. Diese beinhalten Annahmen hinsichtlich der

Verfügbarkeit von Finanzierungen. Obwohl

Piedmont der Auffassung ist, dass alle Annahmen vernünftig

sind, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als korrekt

herausstellen werden oder dass die in der

Rahmenuntersuchung angegebenen Ergebnisse erreicht

werden.

Um die Ergebnisse zu erreichen, die in der

Rahmenuntersuchung angegeben sind, werden wahrscheinlich

weitere Finanzierungen erforderlich sein. Investoren

sollten beachten, dass es

keine Gewissheit gibt, dass Piedmont in der Lage sein wird,

im Bedarfsfall eine Finanzierung aufzubringen. Es ist auch

möglich, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen

verfügbar ist, die den Wert der bestehenden Aktien von

Piedmont verwässern oder anderweitig beeinträchtigen.

Ebenso ist es möglich, dass

Piedmont andere Wertschöpfungsstrategien verfolgt, wie etwa

den Verkauf, den partiellen Verkauf oder ein Joint Venture

des Projekts. In diesem Fall könnte die anteilsmäßige

Eigentümerschaft von

Piedmont am Projekt erheblich verringert werden.

Das Unternehmen kam zum Ergebnis, dass es eine vernünftige

Basis für die Bereitstellung der

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

gibt, und ist davon überzeugt, dass es auch eine

vernünftige Basis gibt, um davon auszugehen, dass es in

der Lage sein wird, die Erschließung des Projekts zu

finanzieren. Angesichts der Ungewissheiten sollten

Investoren keine Investmententscheidungen treffen, die

ausschließlich auf den Ergebnissen der

Rahmenuntersuchungen

basieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Piedmont freut sich, die Ergebnisse der Rahmenuntersuchung für sein vertikal integriertes chemisches Lithiumhydroxidprojekt im Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina in North Carolina (USA) bekannt zu geben. Die Rahmenuntersuchung beinhaltet ein Chemiewerk mit einer Kapazität von 22.700 Tonnen pro Jahr, das von einer Mine bzw. einem Konzentrator gespeist wird, die 170.000 Tonnen an sechsprozentigem Lithiumoxid mit Spodumenkonzentrat mit geringem Eisengehalt pro Jahr produzieren.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44072/180719 - Scoping Study Press Release_FINAL_DEPRcom.001.jpeg

- Ganzheitliches Projekt mit Produktion von 22.700 t LiOH pro Jahr

- Lebensdauer der Mine von zunächst 13 Jahren - 2 Jahre Konzentratverkauf und 11 Jahre ganzheitlicher Betrieb

- Gestaffelte Erschließung zur Minimierung der vorherigen Kapitalanforderungen und Aktienkapitalverwässerung

- Phase-1-Investitionsausgaben von zunächst 91 Mio. US$ für die Mine bzw. den Konzentrator (ausgenommen Rücklagen)

- Phase-2-Investitionsausgaben für Chemiewerk, größtenteils durch internen Cashflow finanziert

- Geschätzte Lithiumhydroxid-Betriebskosten von 3.960 US$/t im 1. Quartil

- Herkömmliche Technologieauswahl bei allen Aspekten des Projekts

- Konstantes EBITDA von 220 Mio. US$ pro Jahr mit konstantem Cashflow nach Steuern von 170-180 Mio. US$

- Geschätzter interner Zinsfuß nach Steuern von 56 % und Kapitalwert von 8 % (777 Mio. US$) mit Amortisationszeit von ca. 2 Jahren

- Günstige Möglichkeiten beinhalten Verlängerung der Lebensdauer des Projekts und Monetisierung von Nebenprodukten

In der Rahmenuntersuchung wird ein gestaffelter Erschließungsansatz in Erwägung gezogen, um das Anfangsrisiko und die vorherigen Kapitalanforderungen zu minimieren, wobei die Umsätze aus dem Verkauf von Spodumenkonzentrat auf dem freien Markt in den ersten Jahren des Projekts dazu beitragen, die Kapitalanforderungen des Chemiewerks zu decken.

Die Rahmenuntersuchung verdeutlicht die vielversprechende Wirtschaftlichkeit des ganzheitlichen Projekts, das von geringen Betriebskosten, hohen Margen nach Steuern und einem starken ungebundenen Cashflow geprägt ist.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44072/180719 - Scoping Study Press Release_FINAL_DEPRcom.002.jpeg

Betriebskosten im 1. Quartil

Das ganzheitliche Projekt Piedmont wird Prognosen zufolge durchschnittliche Betriebskosten von etwa 3.960 US-Dollar pro Tonne während der Lebensdauer des Projekts aufweisen, was Piedmont als kostengünstigsten Produzenten der Branche positioniert, wie in der Lithiumhydroxid-Kostenkurve 2018 von Roskill zu sehen ist, die in Abbildung 1 dargestellt wird.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44072/180719 - Scoping Study Press Release_FINAL_DEPRcom.003.png

Abbildung 1: Lithiumhydroxid-Kostenkurve 2018 (Quelle: Roskill)

Attraktive Margen und ungebundener Cashflow nach Steuern

Niedrige Betriebskosten, niedrige Lizenzgebühren und niedrige Körperschaftssteuersätze könnten es Piedmont ermöglichen, Margen von 8.900 US-Dollar pro Tonne bzw. etwa 64 Prozent nach Steuern zu erzielen. Das Projekt generiert während der Lebensdauer der Mine nach der Errichtung des Chemiewerks einen geschätzten ungebundenen Cashflow von 8.650 US-Dollar pro Tonne.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44072/180719 - Scoping Study Press Release_FINAL_DEPRcom.004.png

Abbildung 2: Ungebundener Cashflow nach Steuern aus dem Lithiumhydroxidverkauf während der Lebensdauer der Mine

Gestaffelter Erschließungsansatz zur Minimierung der Aktienkapitalverwässerung

In der Rahmenuntersuchung wird ein gestaffelter Erschließungsansatz in Erwägung gezogen, um das Anfangsrisiko und die vorherigen Kapitalanforderungen zu minimieren, wobei die Umsätze aus dem Verkauf von Spodumenkonzentrat auf dem freien Markt in den ersten Jahren des Projekts dazu beitragen, die Kapitalanforderungen des Chemiewerks zu decken. Vor der Errichtung des Chemiewerks wird die Generierung eines Cashflows nach Steuern von etwa 128 Millionen US-Dollar erwartet und ein weiterer Betriebs-Cashflow in Höhe von 108 Millionen US-Dollar wird aus dem Konzentratverkauf während der Aufrüstung des Chemiewerks erwartet.

Die Generierung eines positiven Cashflows aus dem Verkauf von Spodumenkonzentrat wird Piedmont in eine günstige Lage versetzen, um Finanzierungen zu Bedingungen zu erhalten, die bei Greenfield-Erschließungen nicht verfügbar sind, einschließlich des Zugangs zum US-amerikanischen Unternehmensanleihenmarkt. Dies wird bei der Finanzierung des Chemiewerks voraussichtlich zu geringeren Investitionskosten führen und es Piedmont ermöglichen, die Aktienkapitalverwässerung für die Aktionäre des Unternehmens auf ein Minimum zu reduzieren.

Schlussfolgerungen und nächste Schritte

Die Rahmenuntersuchung verdeutlicht das starke kommerzielle Potenzial des ganzheitlichen Projekts mit äußerst niedrigen Betriebs- und Investitionskosten und die gestaffelte Erschließung versetzt Piedmont in eine günstige Lage, um Gespräche hinsichtlich einer zukünftigen Finanzierung des Projekts zu führen, einschließlich vielversprechender strategischer- und Abnahmepartner.

Piedmont wird nun mit einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS) fortfahren, die Anfang 2019 abgeschlossen werden soll. Das Unternehmen wird bei der Erstellung der PFS folgende Arbeiten durchführen:

- Eine bereits zuvor gemeldete Nebenproduktstudie (By-product Study) zur Untersuchung des Potenzials einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts durch die Gewinnung und Monetisierung der Nebenprodukte Quarz, Feldspat und Glimmer

- Weitere Bohrungen im Konzessionsgebiet Core, um die Lebensdauer der Mine und des Projekts möglicherweise zu verlängern, indem das bereits zuvor gemeldete aktuelle Explorationsziel zu einer Mineralressource hochgestuft wird

- Metallurgische Studien, einschließlich der Bewertung des Potenzials für eine Dense Medium Separation (die DMS) vor dem Flotationskreislauf, um die Betriebskosten des Konzentrators weiter zu senken

- Fortlaufende Erweiterung des Landbesitzes des Unternehmens im TSB, wobei das Hauptaugenmerk auf Gebiete mit hoher mineralischer Höffigkeit gerichtet ist

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Wir sind mit den Ergebnissen der Rahmenuntersuchung sehr zufrieden. Die wirtschaftlichen Vorteile der Entwicklung eines ganzheitlichen chemischen Lithiumgeschäfts in North Carolina (USA) sind nun offensichtlich und werden durch die außergewöhnliche Infrastruktur und die Humanressourcen bei unserem Standort sowie durch die konkurrenzfähigen Lizenzgebühren und die Steuersätze in den USA noch größer. Wir freuen uns auf eine aufregende Zeit, in der wir das Projekt durch die kontinuierliche Steigerung unserer Ressourcenbasis, die Verlängerung der Lebensdauer des Projekts und die Bewertung potenzieller Nebenproduktvorkommen weiter verbessern werden.

Die gesamte Pressemitteilung in englischer Sprache können Sie über diesen Link aufrufen:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20180719/pdf/43wmhshh778fn7.pdf

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips

President & CEO

Tel.: +1 973 809 0505

E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Meldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Ansichten von Piedmont hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Piedmont liegen und dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont wird die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung nicht aktualisieren oder überarbeiten, um Umstände oder Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Meldung eingetreten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44072

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44072&tr=1

