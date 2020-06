IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Ernennung von Veteranen der Lithiumbranche zum Vice President Sales & Marketing

Weitere Suchergebnisse zu "Piedmont Lithium":

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Ernennung von Veteranen der Lithiumbranche zum Vice President Sales & Marketing

- Austin Devaney zu neuem Vice President - Sales & Marketing von Piedmont ernannt

- Herr Devaney verbrachte Großteil des letzten Jahrzehnts in leitenden Marketingpositionen bei Albemarle Corporation, zuletzt als Vice President, Strategic Marketing and Customer Excellence

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Herrn Austin Devaney zum Vice President - Sales & Marketing ernannt hat.



Herr Devaney wird bei Piedmont eine umfassende strategische Position übernehmen und die Beziehungen zu den globalen Automobil-, Batterie- und Kathodenunternehmen weiterentwickeln, die die potenziellen Kunden für das Lithiumhydroxid in Batteriequalität sind, das wir in den USA zu produzieren planen.

Herr Devaney ist ein ausgebildeter Verfahrenstechniker und hat den Großteil seiner Karriere in leitenden kaufmännischen Positionen verbracht. Zwischen 2015 und 2019 hatte er zunehmend leitende Vertriebs- und Marketingpositionen bei Albemarle Corporation inne, dem weltweit führenden Lithiumproduzenten, wo er zuletzt als Vice President Strategic Marketing and Customer Excellence tätig war. Für das Vorgängerunternehmen von Albemarle, Rockwood Lithium, fungierte Herr Devaney als Global Product Manager - Lithium Hydroxide sowie als National Sales Manager - Battery Products.

Während seiner Zeit bei Albemarle and Rockwood entwickelte Herr Devaney umfassende und enge Beziehungen zu vielen der wichtigsten Teilnehmer der globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Sein technischer Hintergrund war besonders nützlich bei der Abwicklung der Produktqualifizierungsprozesse, die von globalen Automobilherstellern verlangt werden. Diese Erfahrung wird unmittelbar relevant sein, zumal Piedmont in den kommenden Wochen seine ersten Lithiumhydroxid-Testprogramme abschließt und zum ersten Mal über Produktproben verfügen wird, die potenziellen Kunden bereitgestellt werden.

Vor seiner Zeit im Lithiumgeschäft hatte Herr Devaney leitende Marketing- und Betriebsfunktionen bei US-amerikanischen Chemieunternehmen inne, einschließlich Occidental Chemical Corporation, Kemira und Fuchs Lubricants. Nach seinem Ausscheiden aus Albemarle im Jahr 2019 war er als Director, Lithium & Battery Materials für IHS Markit tätig. Er besitzt ein BS-Diplom in Verfahrenstechnik (Chemical Engineering) von der Clemson University und ein MBA-Diplom von der Southern Methodist University.

Herr Devaney wird am 1. Juli 2020 sein Amt bei Piedmont antreten und am Hauptsitz des Unternehmens in Belmont (North Carolina) tätig sein.

Herr Devaney sagte: Ich freue mich, ein Teil des Teams von Piedmont zu werden und dieses Projekt an einem der sowohl für die Lithium- als auch für die Automobilbranche wichtigsten Standorte der Welt weiterzuentwickeln. Die Arbeit, die das Team geleistet hat, hat Piedmont auf einen risikoarmen Weg gebracht, Spodumen an einem wettbewerbsfähigen Standort zu Lithiumhydroxid umzuwandeln.

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Wir freuen uns, Herrn Devaney in unserem leitenden Managementteam willkommen heißen zu können. Austin ist einer der erfahrensten Lithiummarketing-Profis der Welt, der den Großteil der vergangenen zehn Jahren eine leitende Rolle beim Branchenführer Albemarle innehatte. Seine Beziehungen zu wichtigen Akteuren der EV-Versorgungskette werden von entscheidender Bedeutung sein, um Piedmont in die Lage zu versetzen, Lithiumverkaufsabkommen mit hochkarätigen Kunden abzuschließen. 80 Prozent der weltweiten Lithiumhydroxidproduktion erfolgt zurzeit in China und Piedmont ist bestrebt, eine Führungsrolle zu übernehmen, um den EV-Sektor bei der Bewältigung dieser übermäßigen Abhängigkeit zu unterstützen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Keith D. Phillips

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com

Tim McKenna

Investor & Government Relations

T: +1 732 331 6457

E: tmckenna@piedmontlithium.com

Diese Mitteilung wurde vom President & CEO des Unternehmens, Herrn Keith Phillips, für die Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52104

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52104&tr=1

