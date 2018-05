IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Ernennung des ehemaligen FMC-Werksleiters Jim Harkins zum technischen Berater

Weitere Suchergebnisse zu "PIEDMONT LITHIUM":

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Ernennung des ehemaligen FMC-Werksleiters Jim Harkins zum technischen Berater

14. Mai 2018

- Mr Harkins hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralienaufbereitung, davon 20 Jahre bei FMC Lithium, wo er als Werksleiter beim Spodumenkonzentrator der Hallman-Beam-Mine von FMC tätig war.





- Mr Harkins wird in der Nähe von Charlotte, North Carolina ansässig sein und eine Peer Review der metallurgischen Testarbeiten und der Rahmenuntersuchung des Unternehmens durchführen.

- Mr Harkins' immenses Wissen über die Verarbeitung von Spodumen und seine Vertrautheit mit den Erzen des Carolina Zinn-Spodumen Gürtels ist von unschätzbarem Wert und wird Piedmont in Richtung Produktion voranbringen.

NEW YORK, 14. Mai 2018 -- Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Mr Jim Harkins zum technischen Berater des Unternehmens ernannt hat. Jim wird für die geplante Entwicklung eines Spodumenkonzentrators im historischen Carolina Zinn-Spodumen Gürtel (TSB) in North Carolina, USA, eine Peer Review durchführen und technische Unterstützung bereitstellen.

Mr Harkins hat über 35 Jahre Erfahrung in der Mineralienaufbereitung, davon 20 Jahre in der Spodumenkonzentration. Mr Harkins stieg in der früheren Hallman-Beam-Mine von FMC als Ingenieur in immer höhere leitende Positionen auf und war neun Jahre lang als Werksleiter tätig, bis FMC 1998 den Betrieb der Hallman-Beam-Mine einstellte. Mr Harkins modernisierte und erneuerte während seiner Amtszeit die Verarbeitungsprozesse bei FMC, einschließlich der erfolgreichen Anwendung einiger der frühesten kommerziell verfügbaren Erzsortiertechnologien, der Modernisierung der Flotationstechnologie und Verbesserungen bei der Geräteausstattung und Steuerung.

Mr Harkins umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Design Engineering, Betrieb, Management und Qualitätskontrolle der Spodumenkonzentration vermittelt dem Unternehmen enorme Kenntnisse bei den weiteren technischen Studien für das Piemont Lithium Projekt. Mr Harkins wird an allen Bereichen von Piedmont Lithiums metallurgischem Testprogramm und technischen Studien beteiligt und mit der Peer Review begleitend tätig sein.

Jim Harkins hat einen Bachelor of Science in Mineral Processing Engineering von der West Virginia University, ist zertifizierter Ausbilder der US Mine Safety and Health Administration (MSHA - der US-Minensicherheits- und Gesundheitsbehörde), aktives Mitglied von SME (Society of Manufacturing Engineers), der American Society for Quality und ehemaliges Mitglied des NC (North Carolina) State University Minerals Research Laboratory Advisory Board (Beirat des Mineralienforschungslabors).

Keith D. Phillips, Präsident und Chief Executive Officer, erklärte: Wir freuen uns sehr, Jim Harkins als technischen Berater in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seinen 20 Jahren Erfahrung in der Spodumenkonzentration, darunter 9 Jahre als Werksleiter beim früheren Hallman-Beam-Projekt von FMC, ist Jim einer der weltweit führenden Experten in der Spodumenkonzentration und ein weiteres Beispiel für den großen Pool an talentierten Mitarbeitern in der Lithiumindustrie in Gaston County, NC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Keith D. Phillips

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

T: +1 347 899 1522

E: tarima@piedmontlithium.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43384

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43384&tr=1

