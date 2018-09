IRW-News: Petroteq Energy Inc: Petroteq erreicht Meilenstein der kommerziellen Produktion und veröffentlicht Stellungnahme des CEO

IRW-PRESS: Petroteq Energy Inc: Petroteq erreicht Meilenstein der kommerziellen Produktion und veröffentlicht Stellungnahme des CEO

SHERMAN OAKS, KALIFORNIEN, 27. September 2018 -- Petroteq Energy Inc. (Petroteq oder das Unternehmen) (TSXV:PQE; OTC:PQEFF; FWB:PQCF), ein ganzheitliches Öl- und Gasunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seiner Anlage in Vernal (Utah) mit der kommerziellen Produktion begonnen hat, und veröffentlicht die folgende Erklärung seines CEO, Herrn David Sealock.





Im Laufe meiner Karriere habe ich an mehreren Projekten mitgewirkt und diese in Betrieb genommen. Der Bau dieser Projekte hat Hunderte von Millionen Dollar gekostet. Heute, so bin ich überzeugt, bin ich jedoch wirklich an einem besonderen Projekt in der nordamerikanischen Ölsandindustrie beteiligt.

Unser Asphalt Ridge-Aktivum hat in den letzten 70 Jahren (von Zeit zu Zeit) die Beachtung großer Ölkonzerne gefunden. Niemand war jedoch bisher in der Lage, die dortigen Ressourcen auf finanziell nachhaltige und umweltfreundliche Weise zu erschließen, bis das Team von Petroteq und dessen eigens entwickelte Technologie auf den Plan traten. Ich weiß, dass unsere Investoren gespannt auf Updates über unsere Produktionsleistung gewartet haben, und sie sollten wissen, dass ich bei der Produktionsaufnahme in unserer neuen Anlage in Vernal (Utah) einen kalkulierten Ansatz verfolgt habe.

Ich bin mir sicher, dass unsere Partner und Interessensgruppen die von mir umgesetzte Vorgehensweise begrüßen werden und zwar die Prüfung unserer Anlage mit kleinen Chargen vor ihrem Betrieb mit der vorgesehenen vollen Kapazität von 1.000 Barrel pro Tag (bpd). Das Projekt von Petroteq ist ein Novum in der Industrie und Projekte dieser Art erfordern bewusste Vorsicht beim Start.

Die Ölsande und -schiefer in Utah und den Nachbarstaaten sind wahrscheinlich die größte ungenutzte Reserve in den Vereinigten Staaten. Deshalb ist das, was wir hier tun, so wichtig. Wir stehen an der Spitze einer Bewegung, die zum Ziel der Vereinigten Staaten beitragen, eine Energieunabhängigkeit zu erreichen.

Ich danke Alex Blyumkin, unserem Chairman, und dem großartigen Team in Utah, dass sie mich auf dem Weg zu solch einem bedeutenden Meilenstein für Petroteq willkommen geheißen haben. Ich möchte mich auch bei der New York Times bedanken, dass sie uns besucht haben und einen so großartigen Artikel über das Unternehmen herausgegeben haben. Falls sie den Bericht nicht gesehen haben, hier ist der Link: https://www.nytimes.com/2018/08/21/business/energy-environment/oil-sands-utah.html

Hochachtungsvoll,

David Sealock, Chief Executive Officer

Aktueller Stand der Betriebstätigkeiten

Das Management hat die Vereinheitlichung, Prüfung, Kalibrierung und Anpassung der 14 Prozesse, die das patentierte Extraktionssystem von Petroteq ausmachen, abgeschlossen. Die Anlage Asphalt Ridge hat nun die kommerzielle Produktion aufgenommen, wobei jeden Tag 200 Barrel (oder mehr) in die Lagertanks mit einem Speichervermögen von 3.000 Barrel gepumpt werden. Das Management beabsichtigt, die Produktion in den kommenden Wochen jede Woche um jeweils 10 % der Gesamtkapazität zu erhöhen, bis Petroteqs Ziel von 1.000 bpd erreicht wird. Die Lieferung des Öls von der Anlage an die gewählten Märkte - einschließlich der nahegelegenen Raffinerien in Salt Lake City (Utah) - steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen eine Gewerbeerlaubnis erhält. Diese wird in den kommenden Wochen erwartet.

Das Unternehmen freut sich auf die erwartete Auslieferung seines hochwertigen schweren Rohöls, womit voraussichtlich eine hohe Nachfrage gedeckt wird, da die Schwerölvorräte in den südlichen US-Bundesstaaten am Schrumpfen sind und die Produktion der traditionellen Schwerölproduzenten zurückgegangen ist. Das Unternehmen hat mehrere Käufer für sein Produkt identifiziert, da es im Raum Salt Lake mehrere Raffinerien gibt, die schweres Rohöl für ihre gewünschte Raffinationsmischung benötigen.

Das Management von Petroteq ist außerdem sehr zufrieden mit der Resonanz, die es in New York auf der HC Wainwright Conference erhalten hat. Das Unternehmen wird eine aktuelle Unternehmenspräsentation auf seiner Website und auf SEDAR veröffentlichen.

Über Petroteq Energy Inc.

Petroteq ist ein ganzheitliches Öl- und Gasunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Umsetzung einer neuen eigenen Technologie zur Ölgewinnung gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Gewinnung von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschieferlagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten. Petroteq beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung patentierter umweltfreundlicher Technologien zur Verarbeitung und Extraktion von Schweröl. Unser geschütztes Verfahren verursacht keine Treibgasemissionen, keinen Abfall und benötigt keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich momentan auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Schwerölförderanlage Asphalt Ridge in der Nähe von Vernal, Utah. Das Unternehmen hält auch eine Minderheitsbeteiligung an einem Explorations- und Produktionsprojekt im Südwesten von Texas, das sich im Besitz von Accord GR Energy Inc. befindet. Außerdem ist das Unternehmen durch seine Tochtergesellschaft PetroBLOQ LLC bestrebt, die erste auf Blockchain basierende Plattform zu entwickeln, die eigens für die Anforderungen der Lieferkette in der Öl- und Gasbranche geschaffen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy und PetroBLOQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, die sich unter anderem auf folgendes beziehen: die Inbetriebnahme der Anlage; die Produktionskapazität von 1.000 bdp; die Erweiterung seines Grundbesitzes durch das Unternehmen; und die erfolgreiche Entwicklung einer Blockchain-Technologie für die Öl- und Gasbranche sowie die erwarteten Vorteile einer solchen Technologie, sollen zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu fördern. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf den dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen. Wesentliche Faktoren oder Annahmen wurden bei der Bereitstellung zukunftsweisender Informationen verwendet, darunter: die Produktion anhand der Extraktionstechnologie des Unternehmens mit zunächst 1.000 bpd in seiner bestehenden Anlage gemäß den Erwartungen des Unternehmens; dass das Unternehmen die Mittel hat (aus Cashflow oder Finanzierungen), um die Expansion seiner Anlage wie geplant zu finanzieren; und die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung eines blockchainbasierten Supply-Chain-Management-Systems durch PetroBLOQ. Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf Daten, Annahmen und Analysen beruhen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, hängt es von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten ab, ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens entsprechen werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und finanziellen Bedingungen des Unternehmens wesentlich von seinen Erwartungen abweichen. Petroteqs patentierte lösungsmittelbasierte Extraktionstechnologie ist nicht bewährt, um auf kommerzieller Basis 1.000 bpd zu produzieren. Die kommerzielle Produktion von 1.000 bpd in der bestehenden Anlage ist nicht nachgewiesen und die Erweiterung in der bestehenden Anlage oder einer neuen größeren Anlage ist der Finanzierung, Entwicklung und Erprobung vorbehalten, um nachzuweisen, dass sie erreichbar und kommerziell ist. Einige der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, beinhalten, ohne Einschränkung: Unsicherheiten bei der Schätzung von Ressourcen, einschließlich der Frage, den Konzessionen des Unternehmens jemals Reserven zugerechnet werden; dass die Bitumenressourcen des Unternehmens als eine bedingt förderbare Ressource eingestuft werden, da sie derzeit nicht als wirtschaftlich gewinnbar gelten, da die Extraktionstechnologie des Unternehmens proprietär ist, in der Industrie nicht weit verbreitet ist und bisher nicht in einem konsistenten kommerziellen Produktionsbetrieb zum Einsatz gekommen ist; dass das Unternehmen keine Gewissheit hat, dass die Bitumenressourcen wirtschaftlich gewinnbar sind und dementsprechend nicht als nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen eingestuft werden können; PetroBLOQ verfügt nicht über das Know-how und/oder die Mittel, um ein blockchainbasiertes Supply-Chain-Management-System zu entwickeln und zu implementieren; PetroBLOQ ist nicht in der Lage, die Blockchain-Technologie vollständig zu entwickeln; der Öl- und Gassektor übernimmt die Blockchain-Technologie nicht; Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen - aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; die Bedingungen auf den weltweiten Ölmärkten, Ölpreise und Preisschwankungen; die Bedingungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital aufzubringen; Streitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Machbarkeit der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Fördertechnologie des Unternehmens sowie anderer vom Unternehmen entwickelter oder vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften lizenzierter Technologien, die experimenteller Natur sind und noch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität verwendet wurden; die Zuverlässigkeit von Lieferanten, Vertragspartnern, Beratern und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralkonzessionen aufrechtzuerhalten; ein potenzielles Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Beschaffenheit der Öl- und Gasproduktion sowie des Sandabbaus, der Förderung und der Produktion; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Exploration und der Bohrung nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen; unerwartete Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung von Umweltschutzgesetzen und -bestimmungen; unversicherbare oder unversicherte Risiken; potenzielle Interessenskonflikte von Officers und Directors; sowie andere allgemeine Bedingungen und Faktoren der Wirtschaft, des Marktes und des Geschäfts, einschließlich der Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens, die bei den Regulierungsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden und unter www.sedar.com verfügbar sind, erörtert werden oder auf die darin Bezug genommen wird.

Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

