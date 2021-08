IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals Inc. startet geophysikalisches Arbeitsprogramm im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, USA

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.



: Patriot Battery Metals Inc. startet geophysikalisches Arbeitsprogramm im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, USA

Vancouver, BC, Kanada, 5. August 2021 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FSE: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem geophysikalischen Bodenvermessungsprogramm auf dem unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek (das Konzessionsgebiet) begonnen hat. Das Konzessionsgebiet liegt 15 km nordöstlich von Salmon, Idaho, und ist ganzjährig über Straßen zugänglich.

Die induzierte Polarisations- und IP-Widerstandsmessung wird sowohl im Konzessionsgebiet Carmen Creek (~10 Linienkilometer) als auch im Konzessionsgebiet Gold Dyke (~6 Linienkilometer) durchgeführt. Die IP-Widerstandsmessung ist ein geophysikalisches Werkzeug, das häufig bei der Gold- und Grundmetallexploration verwendet wird und häufig bei der Qualifizierung von Bohrzielen, die ursprünglich aus oberflächennahen Kartierungen und Probennahmen entwickelt wurden, wirksam ist. Das primäre Ziel besteht darin, Ziele für ein erstes Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Carmen Creek zu definieren. Es wird auch zusätzliche Daten zur Verfeinerung der Bohrlochstandorte für Folgebohrungen im Konzessionsgebiet Gold Dyke liefern.

Das Unternehmen hat TMC Geophysics mit der Durchführung der Feldvermessung beauftragt, ein führender geophysikalischer Dienstleister für die Mineralexplorationsbranche mit Hauptsitz in Kanada sowie Satellitenbüros in den USA und Mexiko. Das Unternehmen hat auch Dynamic Discovery Geoscience Ltd., eine geophysikalische Expertengruppe mit Sitz in Ottawa, ON, beauftragt, an der Planung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse mitzuwirken.

Dem Unternehmen ist es gemäß der beim Bureau of Land Management (BLM) im Jahr 2021 eingereichten Absichtserklärung gestattet, ein Folgebohrprogramm im Konzessionsgebiet Gold Dyke durchzuführen. Die Genehmigung für ein erstes Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Carmen Creek ist in Bearbeitung.

Es wird erwartet, dass die geophysikalischen Untersuchungen eine durch die vorhandenen Sulfide hervorgerufene Wiederaufladbarkeitsreaktion erklären, die in beiden Konzessionsgebieten mit Gold- und Silbermineralisierungen in Verbindung stehen. Am stärksten ist diese Assoziation in Carmen Creek, wo der Sulfidgehalt höher ist. Bereiche mit Verkieselung oder Alteration, die mit der Edelmetallmineralisierung assoziiert sind, könnten ebenfalls die Widerstandsreaktionen erklären. Die geophysikalischen Reaktionen über den derzeit bekannten mineralisierten Zonen werden als Marker verwendet werden, um ähnliche Reaktionen über dem Gebiet zu erkennen, was zusätzliche, noch zu entdeckende Mineralisierungszonen aufzeigen könnte.

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Die Vorzeigeaktiva des Unternehmens sind das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (im Rahmen einer Option von O3 Mining Inc.) in der Region James Bay in Quebec sowie das Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho.

Das Konzessionsgebiet Freeman Creek beherbergt zwei wichtige fortgeschrittene Ziele: das Konzessionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrergebnis aus dem Jahr 2020 von 4,11 g Au/t und 33,0 g Ag/t auf 12 m und das Konzessionsgebiet Carmen Creek mit Ergebnissen von Oberflächenproben, darunter 25,5 g Au/t, 159 g Ag/t und 9,75 % Cu.

Das Konzessionsgebiet Corvette-FCI umfasst den zu 100 % unternehmenseigenen Claim-Block Corvette und die Claim-Blöcke FCI East und West, die von O3 Mining Inc. als Option gehalten werden. Die Claim-Blöcke sind zusammenhängend und bergen ein beträchtliches Gold-Silber-Kupfer-PGE-Lithium-Potenzial. Das Projekt Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 gAu/t aus Ausbissen und 10,5 g Au/t aus Bohrproben aus 7 Metern; die Zielgebiete Elsass und Lorraine mit 8,15 % Cu, 1,33 g Au/t und 171 g Ag/t in Ausbissen; und das Pegmatitprojekt CV1 mit 2,28 % Li2O auf 6 m im Kanal.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Blair Way, President & Director

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, CEO & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Operationen und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

