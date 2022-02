IRW-News: Pathway Health Corp. : Pathway Health informiert über neue Meilensteine in seinem Silver Pain Centre

IRW-PRESS: Pathway Health Corp. : Pathway Health informiert über neue Meilensteine in seinem Silver Pain Centre

TORONTO, ONTARIO, den 14. Februar 2021 - Pathway Health Corp. (TSXV: PHC) (Frankfurt: KL1) (Pathway oder das Unternehmen), ein integriertes Gesundheitsunternehmen, das Patienten mit chronischen Schmerzen und ähnlichen Erkrankungen mit entsprechenden Produkten und Dienstleistungen unterstützt, freut sich, über Neuigkeiten aus seiner Vorzeigeeinrichtung in Toronto, dem Silver Pain Centre, zu berichten.

Silver ist Kanadas größte private klinische Einrichtung für die interventionelle Schmerztherapie. Mit mehr als 14.000 Patientenbesuchen pro Jahr bietet diese 20.000 Quadratmeter große, krankenhausexterne Versorgungseinrichtung der Stufe 2 im Norden Torontos jährlich Tausenden von chronischen Schmerzpatienten eine patientenorientierte, interdisziplinäre Schmerzversorgung an. Mit 13 ausgebildeten Schmerzspezialisten und weiteren Gesundheitsdienstleistern bietet Silver ein umfassendes Angebot an interdisziplinären, evidenzbasierten Lösungen.

Wir können mit Freude berichten, dass wir unser Team an Schmerzspezialisten im Silver Pain Centre im Jahr 2022 um zwei neue Ärzte erweitert haben. Wir erwarten uns davon mehr Patientenbesuche und folglich auch eine Zunahme der Abrechnungen über die regionalen Krankenkassen, sagte Ken Yoon, CEO von Pathway Health.

Darüber hinaus hat Silver das bei krankenhausexternen Einrichtungen übliche Inspektionsprogramm im Einklang mit den strengen Standards des College of Physicians and Surgeons of Ontario erfolgreich abgeschlossen. Dank der erfolgreich bestandenen Inspektion sind wir in der Lage, unsere interventionelle Patientenversorgung im Silver Pain Centre für weitere fünf Jahre bis zum nächsten Klinik-Audit fortzusetzen. Zudem haben wir im Silver Pain Centre einen zweiten Durchleuchtungsraum eingerichtet, der es unseren Schmerzspezialisten ermöglicht, noch mehr Patienten mit diagnostischer Bildgebung in Echtzeit zu behandeln und so präzisere Therapien durchzuführen.

Laut Schätzung von Health Canada wird sich die Gesamtzahl der Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben müssen, aufgrund des Bevölkerungswachstums und der demographischen Alterung von 2019 bis 2030 um 17,5 Prozent erhöhen. Vorläufigen Hochrechnungen zufolge könnten in Kanada bis zum Jahr 2025 bis zu 8,3 Millionen Menschen und bis zum Jahr 2030 sage und schreibe 9,0 Millionen Menschen unter chronischen Schmerzen leiden. Bis zum Jahr 2030 werden die geschätzten direkten Kosten auf rund 23 Milliarden CAD und die indirekten Kosten auf 31,5 Milliarden CAD ansteigen1.

Die zunehmende Prävalenz chronischer Schmerzen in Kanada in Verbindung mit dem wachsenden Ruf von Pathway Health als Anbieter einer erstklassigen Patientenversorgung hat es uns ermöglicht, in allen klinischen Geschäftsbereichen, darunter auch im Silver Pain Centre, ein Wachstum von 10 Prozent bei den Patientenbesuchen im Jahresvergleich zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Zuge des weiteren Ausbaus unserer klinischen Präsenz in ganz Kanada fortsetzen wird, sagte Herr Yoon.

Über Pathway Health

Pathway Health ist ein integriertes Gesundheitsunternehmen, das Patienten mit chronischen Schmerzen und ähnlichen Erkrankungen mit entsprechenden Produkten und Dienstleistungen unterstützt. Das Unternehmen besitzt und betreibt neun (9) kommunale Gesundheitszentren in vier Provinzen, in denen ein Team von Gesundheitsexperten gemeinsam daran arbeitet, Patienten mit verschiedensten evidenzbasierten Therapieansätzen und Produkten, einschließlich medizinischem Cannabis, zu helfen.

Die Patientenbetreuungsprogramme von Pathway Health basieren auf einem interdisziplinären Ansatz, der von ausgebildeten Schmerzspezialisten, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen, Krankenschwestern und anderen Gesundheitsdienstleistern begleitet wird. Pathway ist zudem Kanadas führender Anbieter von medizinischen Cannabisdienstleistungen, der einen Ruf als führender Partner von nationalen und regionalen Apothekenunternehmen erworben hat, die ihren Kunden Leistungen in Verbindung mit medizinischem Cannabis anbieten.

Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit mehreren Apothekenunternehmen an der Entwicklung von Cannabis-Gesundheitsprodukten (Cannabis Health Products - CHPs), die im Anschluss an die bevorstehende Novellierung des Cannabisgesetzes für den landesweiten Vertrieb von rezeptfreien Produkten über öffentliche Apotheken bestimmt sind.

