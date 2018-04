IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex meldet einen Nettoeinnahmen von 5,8 Millionen US-Dollar für 2017, starke Betriebsergebnisse bei Pinargozu und seine Prognose für 2018.

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.



: Pasinex meldet einen Nettoeinnahmen von 5,8 Millionen US-Dollar für 2017, starke Betriebsergebnisse bei Pinargozu und seine Prognose für 2018.

Toronto, Ontario, Kanada - 30. April 2018 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FSE: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) hat heute für 2017 Nettoeinnahmen von 5,8 Mio. $ verkündet; somit sind die Nettoeinnahmen von 0,8 Mio. $ im Jahr 2016 um 700 Prozent gestiegen. Im 4. Quartal 2017 betrugen die Nettoeinnahmen 2,7 Mio. $ im Vergleich zu 0,6 $ Mio. im 4. Quartal 2016. Die deutliche Steigerung der Konzernergebnisse basiert auf starken operativen und finanziellen Leistungen von Horzum AS (das 50-prozentige Joint Venture, zu dem die Pinargozu-Mine gehört), was sich in den Nettoeinnahmen von Pasinex als Eigenkapitalgewinn von Horzum AS widerspiegelt.

Steve Williams, CEO von Pasinex, sagte: Wir sind mit dem Ergebnis 2017 sehr zufrieden. Pinargozu erreichte seine Produktionserwartungen für das Jahr, was zu einem Rekordjahr führte. Das fällt zeitlich mit sehr starken Zinkpreisen zusammen, was sich in den soliden Finanzergebnissen 2017 widerspiegelt. Außerdem haben wir von Horzum AS für 2017 eine Dividendenzahlung von 1,2 Mio . $ erhalten und erwarten, dass wir im Laufe des Jahres 2018 Dividenden in Höhe von rund 6,5 Mio. $ erhalten werden.

Höhepunkte bei Pasinex

· 2017 betrugen die konsolidierten Nettoeinnahmen von Pasinex 5,8 Mio. $, darunter ein Eigenkapitalgewinn von Horzum AS von 8,2 Mio. $.

· Der Eigenkapitalgewinn hat sich nach und nach gesteigert. Grund dafür ist eine höhere Produktion/stärkere Verkäufe in der Mine zu höheren Verkaufspreisen (siehe Höhepunkte von Horzum AS Highlights unten).

· Pasinex hat Dividendenerlöse von 1,2 Mio. $ von Horzum AS erhalten.

· Gesamtvermögen und Eigenkapital steigen weiterhin in Einklang mit dem steigenden Eigenkapitalgewinn von Horzum AS. Ende 2017 lag das Gesamtvermögen von Pasinex bei 11,6 Mio. $ und die Eigenkapitaldifferenz betrug 11,4 Mio. $, beide Differenzen stiegen ab Ende des 3. Quartals 2017 um 2,7 Mio. $ und 7,6 Mio. $ ab 31. Dezember 2016.

· Im März 2018 erklärte Horzum AS, dass eine Dividende von 40 Mio. Türkischen Lira an beide 50-prozentigen Teilhaber zu zahlen sei, und zwar in Form von Raten im Laufe des Jahres 2018 (der Anteil von Pasinex beträgt rund 6,5 Mio.$). Bis 25. April 2018 erhielt Pasinex 0,8 Mio. $ seiner Dividenden. Durch Erhalt der vollständigen Dividende sollte das Unternehmen in der Lage sein, seine nichtdiskretionäre Verpflichtungen und die Wachstumsmöglichkeiten, einschließlich der Exploration des Projekts Gunman, zu finanzieren sowie sein Barguthaben zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die Finanzergebnisse von Horzum AS 2018 weiterhin stark sein werden, wie in der unten aufgeführten Betriebsanleitung 2018 für Horzum AS aufgeführt.

Höhepunkte von Horzum AS (auf 100-Prozent-Basis aufgeführt)

Der Anstieg des Eigenkapitalgewinns von Horzum AS ist das Ergebnis der folgenden operativen und finanziellen Höhepunkte:

· 2017 produzierte Horzum AS 57.675 Tonnen (Nassgewicht) an direkt schiffbarem Material mit einem durchschnittlichen Zinkgehalt von 33%. Über das Jahr befand sich die Minenproduktion in einem Aufwärtstrend und im 4. Quartal wurden mehr als 170 Tonnen am Tag produziert; das entspricht dem 3. Quartal 2017, doch mit einem 10-prozentigen Anstieg im Vergleich zum 2. Quartal 2017 und 34% seit dem 1. Quartal 2017.

· Die nebenstehende Abbildung zeigt chronologisch die Produktion der letzten acht Quartale. In jedem dieser Quartale stieg die Produktion der Mine Pinargozu kontinuierlich an; Grund hierfür ist zum großen Teil ein dritter Stollen, der im August 2016 neu hinzukam, sowie die laufende Minenentwicklung von 2017, durch die viele neue Bereiche mit Abbaukammern erschlossen wurden. Bis zum dritten und vierten Quartal 2018 hatte die Produktion seine Kapazität erreicht.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43238/30-04-2018 - Pasinex Fourth Quarter Results-DEUprcom.001.png

· Die Umsatzerlöse für 2017 betrugen 31,8 Mio. $. Darunter 31,4 Mio. $ aus dem Verkauf von 37.783 Nasstonnen Zinkoxid, 9.220 Nasstonnen Zinksulfid und 694 Nasstonnen Blei sowie 0,4 Mio. $ durch endgültige Rechnungen, die auf Grundlage der vorläufigen Rechnungslegung 2016 erstellt wurden. Verglichen dazu betrugen die Erlöse im Jahr 2016 11,7 Mio. $ durch den Verkauf von 28.807 Nasstonnen Zinkoxid, 716 Nasstonnen Zinksulfid und 414 Nasstonnen Blei. Die Erlöse 2017 profitierten außerdem von höheren Zinkpreisen sowie, im Vergleich zu 2016, höheren Mengen verkauften Zinksulfids.

· Zum Ende des 4. Quartals wurden 10.000 Tonnen Zinkoxid angesammelt und gelagert. Verschifft wurden sie im 1. Quartal 2018.

· 2017 lagen die Gesamtkosten pro abgebauter Tonne bei 183 $ pro Tonne bzw. 0,19 US-$ pro Pfund produzierten Zinks. Im Vergleich dazu lag der Preis 2016 bei 288 $ pro abgebauter Tonne oder 0,29 US-$ pro Pfund produzierten Zinks. Die niedrigeren Kosten pro Einheit sind größtenteils auf die von Jahr zu Jahr gestiegene Produktion zurückzuführen.

· Die Nettoeinnahmen für Horzum AS für 2017 betrugen 16,3 Mio. $ verglichen mit 3,6 Mio. $ im Jahr 2016. 50% dieser Beträge spiegeln den Eigenkapitalgewinn von Horzum AS für die jeweiligen Zeiträume wider.

· Im November 2017 verkündete das Unternehmen seine erste Mineralressourcenschätzung (NI 43-101-konform) für Pinargozu. Am 30. Juni 2017 betrug die abgeleitete Mineralressource für 100% der Mine 200.000 Tonnen Zink mit einem Durchschnittsgehalt von 31%.

Betriebsleitlinien für Horzum AS für das Jahr 2018

2018 wird Pinargozu wohl weiterhin stark produzieren, wobei das Hauptaugenmerk auf der Maximierung des Cash-Flows des Unternehmens liegt. Außerdem wird sich das Unternehmen auf Wachstumsinitiativen durch minennahe Exploration und Ressourcenexpansion konzentrieren. Die folgende Tabelle hebt die Betriebsleitlinien für die Mine Pinargozu für 2018 hervor:

(100% von Pinargozu) Leitlinien für das Jahr

bis zum 31.

Dezember 2018

Tonnen Gehalt

Zinkoxid 50,000 - 29% - 31%

54,000

Zinksulfid 3,000 - 37% - 39%

4,000

Bleisulfid 1,000 - 54% - 56%

2,000

54,000 -

60,000

C-$

Kosten pro abgebauter Tonne 205 - 230 $

Investitionen,

einschließlich 1,7 Mio. bis 2,0 Mio. $

Vermögenswert aus Exploratio

n

u

nd Evaluation

Untertageerschließung und 4,5 Mio. bis 5,0 Mio. $

Bohrungen

Die Leitlinien basieren auf einer TL/C$-Wechselrate von 3,15. Die Kosten pro Tonne beinhalten Untertageerschließung und Bohrungen, wovon ein Teil 2018 kapitalisiert wird, sodass sich die Kosten pro abgebauter Tonne reduzieren.

Steve Williams sagte dazu: Wir freuen uns auf das Jahr 2018 und darauf, die Leistung der Mine, die wir 2017 erzielt haben, zu verdoppeln. Wir erwarten weiterhin starke Zinkpreise in diesem Jahr, die wiederum zu einem gesunden Finanzergebnis führen sollten.

Anmerkung 1

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Dollarbeträgen in dieser Pressemitteilung um Kanadische Dollar handelt, sofern es nicht anderweitig ausdrücklich angeben ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen auch die Managements Discussion and Analysis (MD&A) sowie die geprüften Jahresabschlüsse vom Jahresende 2017, die unter www.SEDAR.com zu finden sind. Diese Pressemitteilung enthält nicht nach GAAP ermittelte Finanzkennzahlen, einschließlich Bruttomarge, Kosten pro abgebauter Tonne und Barkosten in US-Dollar pro Pfund produzierten Zinks. Ein Abgleich dieser nicht-GAAP-ermittelten Kennzahlen mit den GAAP-Finanzabschlüsse ist in der MD&A enthalten.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen eines so genannten Direct Shipping Program Zinkschmelzen und -verarbeitungsanlagen direkt ab dem Projektstandort in der Türkei beliefert. Das Unternehmen hat außerdem die Option, 80% des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada zu erwerben. Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Die Mine Pinargozu wird im Rahmen des 50/50-Joint Ventures Horzum Maden Arama ve Isletme A.S. (Horzum AS) zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben. Akmetal AS ist einer der größten Konzerne in Familienbesitz in der Türkei, dem der nahegelegene, ehemalige Zinkproduktionsbetrieb Horzum gehört.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LTD.

Steve Williams

Steve Williams

President/CEO

Phone: +1 416.861.9659

Email: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Phone: +1 416.906.3498

Email: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

