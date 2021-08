IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.



: Pasinex gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt

TORONTO, ON - 26. August 2021 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (Das Unternehmen oder Pasinex) gibt heute die Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2021 bekannt.

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, kommentierte: Das beachtliche Grundwasservolumen, auf das wir im zweiten Quartal stießen, stellte in diesem Quartal eine große Herausforderung an das Team dar und brachte letztendlich die Entwicklung des vierten Stollens zum Stillstand. Diese Verzögerung hatte eine negative Auswirkung auf die Verfügbarkeit von Erz und das Unternehmen korrigierte daher die Prognosen gegenüber den früheren Angaben leicht nach unten. Glücklicherweise zahlte sich das Durchhaltevermögen des Teams aus, und die Entwicklung des vierten Stollens konnte gegen Ende des Quartals wieder aufgenommen werden. Das Team traf viel früher als ursprünglich erwartet auf Sulfiderz. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse zusätzlicher Bohrarbeiten in den kommenden Wochen vorliegen werden, wobei die ersten Ergebnisse sehr positiv waren.

Highlights - Drei und sechs Monate zum 30. Juni 2021

Finanz- und Betriebsergebnisse

- Für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von ungefähr 595.000 Dollar bzw. 805.000 Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von ungefähr 295.000 Dollar bzw. 692.000 Dollar für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2020. Der Anstieg an Nettoverlust für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahr beruht auf höheren aktienbasierten Zahlungen und Beteiligungskosten, denen niedrige Explorations-, allgemeine- und Verwaltungskosten gegengerechnet werden, und der Anerkennung der Beitreibung des Horzum AS-Außenstandes im Jahr 2021 gegenüber einer Wertminderung im Jahr 2020.

- Der bereinigte konsolidierte Nettoverlust (siehe Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen) betrug ungefähr 466.000 Dollar bzw. 729.000 Dollar für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, im Vergleich zu einem bereinigten konsolidierten Nettoverlust von ungefähr 289.000 Dollar bzw. 482.000 Dollar für die gleichen Zeiträume im Jahr 2020. Der bereinigte Eigenkapitalgewinn (siehe Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen) betrug ungefähr 148.000 Dollar bzw. 142.000 Dollar für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, im Vergleich zu einem bereinigten Eigenkapitalverlust von ungefähr 26.000 Dollar für die drei Monate zum 30. Juni 2020 und einem bereinigten Eigenkapitalgewinn von ungefähr 146.000 Dollar für die sechs Monate zum 30. Juni 2020. Diese Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen reflektieren die Unternehmensergebnisse ohne Aufzeichnung der Wertminderungsgebühren und der Wechselkurswirkung in Verbindung mit dem Akmetal-Außenstand.

- Das Betriebseinkommen für Horzum AS stieg für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum, hauptsächlich aufgrund besserer Margen durch die Erzielung erheblich höherer Verkaufspreise. Dieser Steigerung wurden leicht höhere Umsatzaufwendungen pro abgebaute Tonne im Jahr 2021 gegengerechnet, die auch die Kosten zur Entwicklung des vierten Stollens, aus dem in den ersten beiden Quartalen 2021 kein Erz abgebaut und verkauft wurde, enthielten. Die Bruttomarge (siehe Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen) für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2021 endeten, stieg auf 50 % bzw. 35 % von 17 % bzw. 11 % für die gleichen Zeiträume im Jahr 2020.

- Horzum AS konnte die Weiterentwicklung des vierten Stollens Ende Juni wieder aufnehmen. Dies geschah früher als zuvor bekanntgegeben. Horzum AS traf bei der Entwicklung des vierten Stollens nach 393 Metern auf Sulfiderz, d.h. 30 Meter früher als ursprünglich erwartet. Horzum AS setzte die Entwicklung des vierten Stollens bis zum Ende des zweiten Quartals fort und erreichte bisher eine Länge von 448 Metern.

- Zinksulfiderz wurde in mehreren Richtungen angetroffen. Ein unterirdisches Bohrprogramm wurde mobilisiert und wird Bohrprüfungen in allen Richtungen an Bohrlochlängen zwischen 100 und 200 Metern vornehmen. Zum Zeitpunkt dieser MD&A war Zinksulfiderz in allen drei Bohrlöchern, die bisher geprüft wurden, vorhanden. Die Analyse dieser Bohrergebnisse dauert an.

- Insgesamt führte Horzum AS während der ersten beiden Quartale 2021 ungefähr 4.200 Meter an Diamantkernbohrungen an der Oberfläche und unter Tage aus sowie 800 Meter an Explorations- und Entwicklungsstollen.

- Nach Quartalsende beantragte Pasinex Arama bei MAPEG, dem türkischen Bergbauministerium, die Explorationslizenz für seine Liegenschaft Akkaya in eine Betriebslizenz umzuwandeln und die vorläufige Explorationslizenz für Horzum AS in der Liegenschaft Mahyalar in eine Explorationslizenz umzuwandeln. Pasinex Arama erhielt die Nachricht von der Genehmigung der Akkaya-Lizenz und erwartet die offizielle Lizenzdokumentation.

- Im Dezember 2020 nahm Horzum AS eine Umstrukturierung seiner zum 31. August 2020 fälligen Steuerverbindlichkeiten vor, mit Genehmigung der türkischen Steuerbehörde. Horzum AS muss frühere Steuerschulden in Raten begleichen, wobei jede Steuerschuld in 18 gleiche Raten unterteilt ist. Akmetal bezahlte bestimmte, im Jahr 2021 fällige Raten im Namen von Horzum AS. Der bis zum 30. Juni 2021 entrichtete Betrag ist ungefähr 7,1 Millionen türkische Lira, was gemäß den Wechselkursen zum Zeitpunkt der Zahlungen etwa 1,1 Millionen kanadischen Dollar entspricht.

- Das Unternehmen erhielt 165.000 Dollar während des zweiten Quartals 2021, 340.000 Dollar für die sechs Monate zum 30. Juni 2021 und 70.000 Dollar nach Ende des Quartals aus Gesellschafterdarlehen.

Anmerkung 1

Bitte beachten Sie, dass alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar ausgedrückt sind, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen finden Sie auch im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) für das erste Quartal 2020 sowie in den testierten Geschäftsberichten (Financial Statements), die auf SEDAR.com zu finden sind. Diese Pressemitteilung enthält nicht GAAP-konforme Kennzahlen, einschließlich des bereinigten Aktiengewinns von Horzum AS, des bereinigten konsolidierten Nettogewinns, des Bruttogewinns, der Kosten pro abgebaute Tonne sowie der Investitionskosten in US-Dollar pro abgebautes Pfund Zink. Eine Abstimmung dieser nicht GAAP-konforme Kennzahlen mit den GAAP-konformen Geschäftsberichten ist im Lagebericht enthalten.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, das 50 Prozent der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu besitzt und im Rahmen eines Direktversandprogramms von seinem Minenstandort in der Türkei aus an Zinkhütten/-raffinerien verkauft. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Spur in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LIMITED

Andrew Gottwald

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

