IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex ernennt neuen CFO

: Pasinex ernennt neuen CFO

Toronto (Ontario), 9. Juli 2019. Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FSE: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) meldete heute die Ernennung von Andrew Gottwald zum Chief Financial Officer.

Steve Williams, President und Chief Executive Officer von Pasinex, sagte: Ich freue mich, dass Herr Gottwald als CFO zu uns gestoßen ist, zumal er eine langjährige relevante Erfahrung in das Unternehmen einbringt. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit Herrn Gottwald, da wir weiterhin an den Herausforderungen in unserem Türkei-Geschäft arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein positiver Schritt für das zukünftige Wachstum des Unternehmens sein wird.

Andrew Gottwald, CPA, CA, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich leitender Managementpositionen bei unterschiedlichen börsennotierten Bergbauunternehmen.

Herr Gottwald fungierte von Januar 2010 bis April 2014 als Chief Financial Officer von Torex Gold Resources Inc., wo er am Übergang des Goldkonzessionsgebiets Morelos von Torex von der Explorations- zur Erschließungsphase beteiligt war. Herr Gottwald war dafür verantwortlich, dass das Projekt vollständig finanziert war, einschließlich Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen in Höhe von über einer Milliarde Dollar, der Leitung der strategischen Planungsprozesse des Unternehmens sowie der Entwicklung und Einführung von Wirtschaftsprüfungs-, Berichts- und Prozesssystemen, die für das Wachstum des Unternehmens von Vorteil sind.

Herr Gottwald war von Januar 2001 bis Juni 2009 in verschiedenen Führungspositionen bei Tahera Diamond Corporation tätig, unter anderem als Chief Financial Officer, Executive Vice President of Finance und Chief Restructuring Officer. Zwischen April 2009 und 30. September 2009 fungierte er als Chief Financial Officer von Homeland Energy Group Ltd. Herr Gottwald ist ein Wirtschaftsprüfer mit einem Abschluss in Statistikwissenschaften (Statistical Sciences) von der University of Western Ontario.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen eines so genannten Direct Shipping Program Zinkschmelzen und -verarbeitungsanlagen direkt ab dem Projektstandort in der Türkei beliefert. Das Unternehmen hat außerdem die Option, 80% des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Spur in Nevada zu erwerben. Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

For the Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LTD.

Steve Williams

President/CEO

Telefon: +1 416.861.9659

Email: info@pasinex.com

Evan White

Evan White-

Telefon: +1 416.906.3498

Email: evan.white@pasinex.com

Email: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48255

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48255&tr=1

