IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex Resources meldet ersten Verkauf von silberreichem Bleimaterial aus der Mine Pinargozu durch das JV-Unternehmen

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.



: Pasinex Resources meldet ersten Verkauf von silberreichem Bleimaterial aus der Mine Pinargozu durch das JV-Unternehmen

Pasinex Resources meldet ersten Verkauf von silberreichem Bleimaterial aus der Mine Pinargozu durch das JV-Unternehmen

TORONTO, ON - 20. Januar 2017 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) gab heute bekannt, dass es eine erste Charge von insgesamt 392,9 Tonnen (Trockengewicht) an Bleimaterial (Pb) mit einem vorläufig gültigen Gehalt von 62,5 % Pb - einem Nebenprodukt der laufenden Zinkproduktion - aus der Zinkmine Pinargozu in Adana (Türkei), die vom JV-Unternehmen Horzum AS betrieben wird, verkauft hat. Der vorläufige Wert (von der endgültigen Einigung über den Gehalt abhängig) lag bei rund 1.250 USD pro Tonne.

Steve Williams, President und CEO von Pasinex Resources Limited, erklärte: Es ist wirklich bemerkenswert, dass aus der hochgradigen Zinkmine Pinargozu in der Türkei ebenfalls solch hochgradiges Bleierz gefördert wird. Das Material, ein silberreiches Bleisulfid (Galenit), wurde von Produktionsbeginn bis heute gelagert. Aus Pinargozu wird zwar nahezu ausschließlich Zinkerz abgebaut, die Mineralisierung enthält jedoch auch kleinere mit Silber und Blei angereicherte Einschlüsse. Da der vorliegende Bleigehalt so hoch ist, können wir dieses Erz als direkt auslieferbares (DSO) Material fördern, ohne dass Kosten für die Vorkonzentrierung anfallen. Wir freuen uns darauf, die Zinkproduktion in den kommenden Monaten auszubauen, worüber wir vierteljährlich berichten werden. Von Zeit zu Zeit werden wir auch Chargen an silberreichem Bleimaterial verkaufen können, wenn sich die Lagerbestände häufen.

Qualifizierter Sachverständiger

EurGeol, P.Geo. John Barry ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101. Herr Barry hat die vom JV für die Auslieferung des in dieser Pressemeldung beschriebenen Bleisulfiderzes ausgestellte originale Pro-forma-Rechnung (Fatura 179786, vom 26.12.2016) geprüft. Herr Barry ist ein Direktor des Unternehmens.

Zinkmine Pinargozu

Die Förderkapazität beträgt 160 Tonnen pro Tag, wobei aus zwei Stollen vorrangig hochgradiges Zinkkarbonaterz ohne Sulfidanteil und aus dem neuen dritten tieferliegenden Stollen Material mit hoher Sulfid-Zink-Konzentration abgebaut wird. Der Erzgehalt des Materials ohne Sulfidanteil liegt konsequent über dem Zink-Schwellenwert von 25 % für DSO-Erz, das zu den Zinkverarbeitungsbetrieben geht, und das Sulfid-Zink-Material liegt im Schnitt über dem erforderlichen Zink-Schwellenwert von 45 %. Pinargozu ist eines von mehreren Explorationszielen entlang des Zinktrends Horzum (HZT). Der HZT beherbergt eine Reihe von Erzvorkommen vom Typ der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD). Dieser Trend setzt sich nördlich der alten Mine Horzum - die derzeit von unserem JV-Partner Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben wird - mindestens 8 Kilometer weit fort. Der HZT wurde bis dato noch kaum exploriert. Pasinex setzt als erstes Unternehmen bei der Exploration des HZT ein modernes Verfahren ein und verwendet CRD-Explorationskonzepte und -modelle.

Der Zinktrend Horzum (HZT) Die Mine Pinargozu befindet sich im Süden der Türkei. Pinargozu ist eines von mehreren Explorationszielen entlang des Zinktrends Horzum (HZT), der eine Reihe von Mineralvorkommen des Karbonatverdrängungstyps umfasst. Er erstreckt sich über mindestens acht Kilometer nördlich der hochgradigen Mine Horzum. Es fanden zwar Schürfungen und Geländeaufnahmen im HZT statt; er wurde bislang jedoch nicht systematisch erkundet. Pasinex ist das erste Unternehmen, das in diesem Trend fortschrittliche Explorationsverfahren sowie Explorationskonzepte und -modelle für Karbonatverdrängungslagerstätten einsetzt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) ist ein Metallunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen seines DSO-Programms vom Projektstandort in der Türkei aus Zinkschmelzen und Zinkverarbeitungsanlagen direkt mit Material beliefert. Die Mine Pinargozu wird im Rahmen des 50/50-Joint Ventures Horzum Arama Isletme AS (Horzum AS) zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben. Akmetal AS ist einer der größten Konzerne in Familienbesitz in der Türkei, dem der ehemalige Zinkproduktionsbetrieb Horzum im näheren Umfeld gehört.

Das Unternehmen hat ein starkes technisches Führungsteam mit jahrelanger Erfahrung in der Mineralexploration, Metallurgie und Minenerschließung.

Pasinex hat sich zum Ziel gesetzt, über den Erwerb großer Grundflächen in der produktiven CRD-Region in der Türkei ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors: PASINEX RESOURCES LIMITED

Steve Williams

Steve Williams ----- President/CEO ----- Tel: 416.861.9659 ----- E-Mail: info@pasinex.com----

Cathy Hume CHF Investor Relations

Tel: 416.868.1079 ext. 231 E-Mail: cathy@chfir.com Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Limited annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38669 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38669&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70260R1082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.