IRW-News: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands stellt historischen Antrag beim Ontario Cannabis Store

IRW-PRESS: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands stellt historischen Antrag beim Ontario Cannabis Store

VANCOUVER, BC (22. Juli 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha oder Unternehmen) (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FWB: ZZD), Nordamerikas größtes Markenhaus für Craft-Cannabis, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Ontario Cannabis Store (der OCS) die Aufnahme seiner Produkte in das Sortiment beantragt hat.



Dies ist der erste Antrag dieser Art für Pasha und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Craft-Cannabisprodukte bekannter Marken, die bereits vor der Cannabislegalisierung etabliert wurden, effizient und zeitnah auf den Markt zu bringen.

Zu den Marken, die Teil des Antrags sind, gehören: CBD Therapeutics (CBD-Isolate und -Ölformulierungen), Beard Brothers Collective (Cannabisöle, Inhalationsmittel für Vape Pens, und Shatter-Destillate), Theraveda (Craft-Cannabisblüten), Aurion (Craft-Cannabis-Gelkapseln, -Destillate und -Ölprodukte für die Inhalation), roll model (Pre-Rolls und Inhalationsöle aus hochwertigen Blüten), Grizzlers (Pre-Rolls aus Sativa- und Indica-Blüten) und Earth Dragon Organics (Hautpflege- und Badeprodukte mit CBD).

Die Beantragung der Aufnahme in das Sortiment des begehrten und stark regulierten Ontario Cannabis Store verdeutlicht, dass Pasha Brands und seine Tochtergesellschaften mehr als bereit sind, nach der Änderung der Bundesvorschriften mit diesen Produkten auf den legalen Cannabismarkt zu drängen, meinte Dr. Brigitte Simons, Chief Scientific Officer von Pasha Brands, die die Vorbereitung dieses Antrags beaufsichtigte. Diese Marken wurden von Menschen mit einer Vision aufgebaut und ihre Story hat sich bewährt und durchgesetzt. Trotz Razzien und Schließungen auf dem unregulierten Markt seit dem 17. Oktober 2018 haben diese Marken überdauert. Es ist an der Zeit, Kanadiern Zugang zu diesen begehrten Craft-Produkten zu verschaffen.

Durch seine zahlreichen Craft-Marken bietet Pasha der Provinz Ontario - und bald auch anderen Provinzen - Zugang zu seinen differenzierten, verbraucherorientierten Produkten ausgereifter Marken. Mit der jüngsten Übernahme von MedCann, einem lizenzierten Produzenten mit Sitz auf Vancouver Island, der derzeit eine Umfirmierung durchführt, kann Pasha Varianten von Craft-Produkten für den Wellness-Gebrauch wie Pre-Rolls aus hochwertigen Blüten, Extrakte, Kapseln, Lebensmittel, Verdampferöle und topische Produkte in sein Angebot aufnehmen.

Tessa Serra, Produktmanagerin von Pasha Brands und Gründerin von Earth Dragon Organics, kommentierte die Neuigkeit folgendermaßen: Ich freue mich sehr, wie alle Marken von Pasha zusammenkommen und ein robustes Angebot an einzigartigen Craft-Cannabisprodukten schaffen. Es ist spannend, Teil des Übergangs vom traditionellen zum neuen legalen Cannabismarkt zu sein, und ich hoffe, dass unser Antrag beim Ontario Cannabis Store einem wachsenden Anzahl von Menschen Zugang zu Craft-Produkten bieten wird.

Über Pasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels sowie über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

