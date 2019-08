IRW-News: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands sichert sich Liefervereinbarung mit North 40 Cannabis, Kanadas erstem lizenziertem Mikro-Verarbeitungsbetrieb

IRW-PRESS: Pasha Brands Ltd.



: Pasha Brands sichert sich Liefervereinbarung mit North 40 Cannabis, Kanadas erstem lizenziertem Mikro-Verarbeitungsbetrieb

VANCOUVER, BC (12. August 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha) (CSE: CRFT) (OTC:CRFTF) (FWB:ZZD), Nordamerikas größte Dachgesellschaft für Craft-Cannabis-Marken, freut sich bekannt zu geben, dass ihre 100 %-Tochter BC Craft Supply Co. Ltd (BC Craft) eine Liefervereinbarung mit Kanadas erstem lizenzierten Mikro-Verarbeitungsbetrieb North 40 Cannabis (North 40) unterzeichnet hat.

Die von Gord Nichol in Nipawin (Saskatchewan) gegründete Firma North 40 Cannabis hat von Kanada am 26. Juli 2019 jeweils eine Lizenz für den Mikro-Anbau und die Mikro-Verarbeitung erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung mit Pasha wird North 40 die Tochtergesellschaft BC Craft mit der gesamten Jahresproduktion von North 40 beliefern. Diese Ernteprodukte sollen dann in Kanada in Form von Trockenblüten bzw. anderen Cannabisprodukten verkauft werden.

Ich bin absolut begeistert, eine Vereinbarung mit einer Firma wie Pasha unterzeichnet zu haben, freut sich Gord Nichol, Gründer von North 40 Cannabis. Diese Firma hat Mikro-Anbaubetrieben wie dem meinen gezeigt, dass sie kanadische Craft-Produzenten in einem legalisierten Markt bei deren Wachstum unterstützt. Ich freue mich schon sehr auf die weitere Entwicklung und auf unsere erste Ernte in diesem Jahr. North 40 Cannabis wird mit dem Anbau der ersten legalen Pflanzen im August 2019 beginnen und diese dann später im Herbst abernten.

Nachdem die kanadischen Cannabis-Produzenten, die derzeit über eine Lizenz verfügen, nur rund 15 Prozent des kanadischen Konsums abdecken können, ist Pasha optimistisch, dass diese neue Liefervereinbarung mit einem lizenzierten Mikro-Anbau- und -Verarbeitungsbetrieb - zusätzlich zu der bereits abgeschlossenen Liefervereinbarung mit Hearst Organic - dazu beitragen wird, das bestehende Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage wettzumachen und neue faszinierende Produkte auf den Markt zu bringen. Jeder kanadische Mikro-Anbaubetrieb ist in der Lage, eine Jahresproduktion von rund 500 kg Cannabis bereitzustellen und jeder Mikro-Verarbeitungsbetrieb verfügt über ausreichende Kapazitäten, um bis zu 600 Kilogramm Cannabis jährlich zu verarbeiten. In Kanada gibt es Tausende von Kleinbetriebe, die derzeit noch immer im illegalen Cannabismarkt tätig sind. Pashas Tochtergesellschaft BC Craft Supply Co. hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Kleinbauern wie möglich dabei zu unterstützen, im regulierten Markt Fuß zu fassen.

Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Kanadas erstem Mikro-Verarbeitungsbetrieb ist insofern von enormer Bedeutung, als sie das Geschäftsmodell von BC Craft nicht nur bei den Mikro-Anbaubetrieben, sondern nun auch bei den Verarbeitungsbetrieben unter Beweis stellt, meint Jason Longden, CEO von Pasha Brands, als Reaktion auf die Neuigkeit. North 40 hat eine hochmoderne Anbau- und Verarbeitungsanlage errichtet und wir sind stolz darauf, mit einem so innovativen Team zusammenzuarbeiten. Dies ist ganz einfach der nächste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, uns als größter Produzent von Craft-Cannabisprodukten in Kanada zu etablieren. Ich bin zuversichtlich, dass uns North 40 dabei helfen wird, mehr von den Cannabisprodukten, die bei der kanadische Bevölkerung Anklang finden, auf den Markt zu bringen.

Über Pasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels und über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen über das Angebot der Produkte von Pasha Brands in ganz Kanada und die Ausweitung des Geschäfts von Pasha Brands über Kanada hinaus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Pasha hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

