IRW-News: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands gibt Kauf der Joint-Marke Roll Model bekannt

Vancouver, BC, Kanada (10. September 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha) (CSE: CRFT) (OTC:CRFTF) (FSE:ZZD), Kanadas größtes Unternehmen für Craft Cannabis-Marken, gibt den Kauf der Marke Roll Model bekannt. Die Marke war zuvor die Basis eines vor der Legalisierung führenden Herstellers und Anbieters erstklassiger fertig gedrehter Cannabis-Joints mit Sitz in Vancouver, Kanada. Über seine lizenzierte Tochtergesellschaft Medcann Health Products Ltd. (Medcann) möchte Pasha bis Ende des 4. Quartals die fertig gedrehten Joints der Marke Roll Model in den Regalen seiner bevorzugten, lizenzierten Einzelhändler anbieten.

Wir freuen uns sehr, dass Roll Model nun zur Familie unserer angestammten Marken gehört, meinte Patrick Brauckmann, Executive Chairman von Pasha Brands. Aufgrund des guten Rufes, was Qualität und Handwerk anbelangt, war dieser Kauf ein absolutes Muss für Pasha, und ich bin mir sicher, dass die kanadischen Konsumenten das Handwerk hinter der Marke genauso schätzen werden wie wir.

Unter ihren früheren Besitzern hat die Marke Roll Model eine Anhängerschaft gewonnen und sich unter den Cannabis-Konsumenten einen Ruf als Anbieter erstklassiger Raucherfahrungen gemacht, indem nur die qualitativ hochwertigste, laborgetestete sogenannte "BC-Bud", die British-Columbia-Knospe, für die gut gearbeiteten und praktischen, fertig gedrehten Joints verwendet wird. Bei fertig gedrehten Joints geht man meistens davon aus, dass sie qualitativ schlechte Cannabis-Verarbeitungsreste (Trim oder Shake) enthalten, aber die unter der Marke Roll Model hergestellte Ware wurde immer mit erstklassigem, in British Columbia angebautem Craft-Cannabis gefertigt. Pasha geht davon aus, dass seine Tochtergesellschaft Medcann schon bald in der Lage sein wird, fertig gedrehte Joints anzubieten, die Cannabis enthalten, das von Mikro-Anbaubetrieben angebaut wurde, die zu Pashas Netzwerk aus Anbaubetrieben gehören.

Nun Teil der Pasha-Familie zu sein, bedeutet, dass der Name Roll Model weiterhin seine Mission verfolgt, eine erstklassige Cannabiserfahrung anzubieten und das Stigma zu reduzieren, das Cannabis auf dem legalen Markt noch immer anhaftet, meinte John Lee als Reaktion auf die Neuigkeit. Wir hätten für unsere Marke keine bessere neue Heimat finden können. Pasha verfolgt gewissenhaft seinen Auftrag, Menschen und Produkte aus den Zeiten des Verbots zu honorieren und auf den Markt zu bringen. Für uns ist es ein Privileg, mit einer solchen Gruppe zusammenarbeiten zu dürfen.

Pasha hat Roll Models Warenzeichen, Namen und geistiges Eigentum gekauft und wird die Marke in den kommenden Monaten erneut auf Kanadas geregelten Markt bringen. Die Produkte der Marke Roll Model waren bereits in mehreren Paketen mit Produktangeboten enthalten, die an Großhändler in Ontario und British Columbia verteilt wurden.

Über Paasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels und über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

