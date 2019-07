IRW-News: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands gibt Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands gibt Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

VANCOUVER, BC (19. Juli 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha oder Unternehmen) (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FWB: ZZD), Kanadas größte Organisation für Craft Cannabis - Cannabis, das in Handarbeit hergestellt wird - freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt werden.





Pasha ist ein Markenunternehmen, das Kanadas führende Anbaubetriebe, Produzenten und den Einzelhandel für Craft Cannabis unter seinem Dach vereint. Der Börsengang soll den europäischen Markt auf die vertikal integrierte Craft Cannabis-Organisation aufmerksam machen. Unter dem Dach von Pasha sind preisgekrönte Marken vereint, die sich bereits vor der Legalisierung von Cannabis in der kanadischen Provinz British Columbia einen Namen gemacht haben. Und British Columbia ist bekanntlich für seine hochwertigen Produkte aus handgefertigtem Cannabis berühmt. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens erfolgt auch weiterhin an der kanadischen Börse (Canadian Stock Exchange/CSE) unter dem Börsensymbol CRFT.

Im Rahmen unserer Mission, den Bekanntheitsgrad von international anerkannten Craft Cannabis-Marken auch in anderen Teilen der Welt zu steigern, markiert dieser Schritt einen bedeutenden Meilenstein für Pasha, meint Patrick Brauckmann, Executive Chairman von Pasha Brands. Einerseits bieten wir mit dieser Börsennotierung europäischen Anlegern die Möglichkeit, an unserem Erfolg teilzuhaben. Andererseits ist es auch der erste Schritt, um unsere einzigartige Struktur und unser Sortiment von begehrten, in Handarbeit gefertigten Produkten in Europa und darüber hinaus zu präsentieren und bekannt zu machen.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist mit mehr als 1,4 Millionen handelbaren Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, ETNs, Fonds, Warrants und Zertifikate die größte der sieben deutschen Wertpapierbörsen. An der Börse treffen Angebot und Nachfrage von Wertpapieren aufeinander. Der Abgleich erfolgt durch das Festsetzen von Preisen, zu denen die Wertpapiere dann über Vermittlung von Experten im Börsenhandel - den sogenannten Market Makern - gehandelt werden. Die Deutsche Börse AG ist (zusammen mit der Börse Frankfurt Zertifikate AG) die Trägerin der öffentlich-rechtlichen FWB. In dieser Eigenschaft stellt sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Börsenhandels sicher.

Über Pasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels sowie über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsemsymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsemsymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

