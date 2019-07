IRW-News: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal setzt nationale Expansionsstrategie fort und startet in Toronto (Ontario)

IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.



: ParcelPal setzt nationale Expansionsstrategie fort und startet in Toronto (Ontario)

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Juli 2019 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (CSE: PKG) (FWB: PT0) (OTC: PTNYF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine nationale Expansion in Ontario fortzusetzen und nimmt dabei Kanadas Finanzhauptstadt - Toronto - als Ausgangspunkt ins Visier.

ParcelPal hat sich ein Büro in Toronto gesichert und besetzt derzeit alle erforderlichen Stellen für die in Kürze erwartete bevorstehende Einführung. ParcelPal bemüht sich außerdem aktiv um die Expansion mit neuen und bestehenden Partnerschaften in dieser Region.

ParcelPal hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Geschäft exponentiell auszubauen, indem es mobile On-Demand-Lieferungen zu einem gebräuchlichen und weit verbreiteten Service in Städten in ganz Kanada macht. Das Unternehmen ist erfolgreich in Vancouver, Calgary und Saskatoon tätig und richtet sein Augenmerk im Rahmen seiner laufenden Strategie für eine kanadaweite Distribution nun auf die Expansion nach Ontario. Die Provinz Ontario ist mit mehr als 14 Millionen Einwohnern der größte Markt Kanadas und stellt eine bedeutende Vergrößerung der Märkte dar, die ParcelPal derzeit bedient.

Nach der im vergangenen Monat angekündigten Partnerschaft mit Cowbell Brewing Co. (Cowbell) plant ParcelPal, Kunden in Ontario seine Services anzubieten, beginnend im Großraum Toronto und später dann in anderen Städten in Ontario.

ParcelPal wird mit seinem gesamten Angebot (Speisen zum Mitnehmen, Alkohol, Lebensmittel und Get Anything) an den Start gehen. ParcelPal befindet sich auch in der späten Planungsphase für die Einführung von Cannabislieferdiensten in Ontario. ParcelPal wird im Rahmen seiner ersten und zweiten Phase seines Einführungsplans in strategischen Städten auf den Markt kommen. Dadurch kann ParcelPal seinen schnellen Wachstumskurs fortsetzen und gleichzeitig ein unübertroffenes Kundenerlebnis gewährleisten, wie dies in anderen Städten, in denen ParcelPal derzeit aktiv ist, der Fall ist.

President und CEO Kelly Abbott sagt: Wir freuen uns sehr, den Einwohnern von Toronto die Services von ParcelPal anbieten zu können. Ontario ist Kanadas größte Provinz und wir sind von den Chancen begeistert, die sie uns und unseren Aktionären bietet. Unserer Einschätzung nach wird eine Expansion nach Ontario all unseren Interessensvertretern einen großen Mehrwert bringen und angesichts der bevorstehenden Einführung der Grundstein für alle weiteren Expansionsbemühungen sein. Unsere verstärkten Investitionen in die Technologie, die Marke und den Lieferdienst tragen dazu bei, unseren Service noch benutzerfreundlicher zu gestalten und zugleich das Angebot für unsere Kunden zu erweitern. Ich bin mit den starken Ergebnissen des vergangenen Jahres zufrieden und sehe unserer Chance auf ein beschleunigtes Wachstum in ganz Kanada mit Spannung entgegen.

Director und Chief Strategy Officer Peter Hinam meint: Wir haben viel Zeit und Mühe darin investiert, diesen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens zu erreichen. Wir glauben, dass wir ParcelPal durch die Einführung unserer unübertroffenen Services in Kanadas bevölkerungsreichster Stadt zu neuen Höhen führen werden.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal ist ein technologieorientiertes Logistikunternehmen, das Verbraucher mit den von ihnen geliebten Waren verbindet. Die Kunden können bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel innerhalb einer Stunde über die ParcelPal-App liefern lassen. ParcelPal bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants, Ausgabestellen von medizinischem Marihuana und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.

Website von ParcelPal: www.parcelpal.com

Weder die Canadian Securities Exchange (die CSE) noch eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Pressemeldung, die von der Unternehmensleitung erstellt wurde, geprüft und übernimmt Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

CSE-Symbol: PKG

Frankfurt-Symbol: PT0

OTC-Symbol: PTNYF

Ansprechpartner:

Peter Hinam, Director, CSO: peter@parcelpal.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

ParcelPal kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. ParcelPal wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

