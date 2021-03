IRW-News: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals setzt sein Explorationsprogramm fort, stockt seinen Kassenbestand auf und schließt eine Privatplatzierung in Höhe von 2,75 Mio. Dollar ab

IRW-PRESS: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals setzt sein Explorationsprogramm fort, stockt seinen Kassenbestand auf und schließt eine Privatplatzierung in Höhe von 2,75 Mio.



Dollar ab

Vancouver - 18. März 2021 - Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von 6.115.062 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,45 Dollar pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.751.780 Dollar erwirtschaftet hat.

Der Börsengang von Pampa Metals an der Canadian Securities Exchange Anfang Dezember 2020 erfolgte nach einer anfänglichen Kapitalaufnahme von rund 4 Millionen Dollar, um die auf Kupfer und Gold ausgerichteten Explorationsprogramme des Unternehmens in seinem Portfolio von acht Projekten in Nordchile zu finanzieren. Das Unternehmen setzte einen Teil dieser ursprünglichen Mittel sofort für den Ausbau der Explorationsaktivitäten, einschließlich groß angelegter geophysikalischer Programme und geologischer Kartierungsprogramme, ein, um Bohrziele in zwei seiner Projekte (Arrieros und Redondo-Veronica) zu ermitteln. Das Unternehmen plant derzeit sein erstes Bohrprogramm für Ende April/Anfang Mai dieses Jahres, vorbehaltlich der Erteilung der entsprechenden Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen derzeit über eine starke Finanzausstattung verfügt, wird Pampa Metals mit der Einbringung dieser zusätzlichen Mittel während dieses starken Kupfermarktes seine Explorationsprogramme in seinem gesamten Portfolio vorantreiben können, einschließlich anschließender Bohrungen bei den besten Zielgebieten.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, meint dazu: Wir freuen uns, unser Explorationsprogramm in Chile voranzutreiben, und sehen den ersten Ergebnissen, die in den nächsten Wochen eingehen werden, mit Spannung entgegen. Kurzfristig planen wir Bohrungen und diese Kapitalspritze bietet uns maximale Flexibilität bei der Durchführung unserer Programme über dem gesamten Projektportfolio.

Einzelheiten der Privatplatzierung

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,60 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Das Unternehmen kann das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum vorziehen, an dem das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber in Kenntnis setzt, dass der gewichtete durchschnittliche Aktienkurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,90 Dollar oder mehr beträgt.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Finanzierung des laufenden Arbeitsprogramms im Konzessionsgebiet Arrieros und den anderen Projekten des Unternehmens in Chile sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In Verbindung mit der Privatplatzierung wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Form von Barmitteln (8 %) und Vermittler-Warrants (8 %) für den Verkauf von Einheiten an Dritte zahlen, die von den Vermittlern vermittelt wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,60 Dollar.

Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Privatplatzierung auch 1.090.649 Stammaktien an Revelo Resources Corp. (Revelo) gemäß einem Verwässerungsschutzrecht begeben, welches im Rahmen der Vereinbarung zur Unternehmenszusammenlegung vom 1. September 2020 (die Zusammenlegungsvereinbarung), wonach das Unternehmen seine chilenischen Konzessionsgebiete von Revelo erwarb, gewährt wurde. Mit dem Verwässerungsschutzrecht erhielt Revelo Anspruch auf die Beibehaltung seiner 19,9%igen Beteiligung am Unternehmen, bis das Unternehmen im Rahmen von Aktienfinanzierungen insgesamt 6 Millionen Dollar aufgebracht hat. Dazu zählen auch die 4.024.500 Dollar, die im Herbst 2020 eingenommen wurden. Infolge der obigen Privatplatzierung von Einheiten ist das Verwässerungsschutzrecht nun erloschen. Revelo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Austral Gold Ltd.

Die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange notiert ist (CSE: PM). Pampa Metals ist der Besitzer eines sehr aussichtsreichen 59.000 Hektar umfassenden Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit besten bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

IM NAMEN DES BOARDS

Julian Bavin | Chief Executive Officer

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ioannis (Yannis) Tsitos | Director

investors@pampametals.com

www.pampametals.com

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial, zeigt an und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Dazu gehören Aussagen über unsere zukünftigen Explorationspläne und die Ergebnisse bestehender Pläne. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen werden oder dass der Zeitplan durch Reise- und Arbeitsbeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt werden könnte. Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57345

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57345&tr=1

