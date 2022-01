IRW-News: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals gibt Ernennung von Paul Gill zum Chief Executive Officer bekannt

IRW-PRESS: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals gibt Ernennung von Paul Gill zum Chief Executive Officer bekannt

Vancouver - 18. Januar 2022 - Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQX®: PMMCF) freut sich bekannt zu geben, dass Paul Gill, derzeit Director von Pampa Metals, mit Wirkung zum 18. Januar 2022 die Funktion des President und Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens übernehmen wird. Julian Bavin, der derzeitige President und CEO von Pampa Metals, wird dem Unternehmen weiterhin als nicht-geschäftsführender Director dienen.

Das Unternehmen ist erfreut, Paul Gill als CEO willkommen zu heißen. Er bringt eine großartige Erfolgsbilanz und wichtige Erfahrungen mit, um das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu führen. Die Übergabe des CEO-Postens war seit einiger Zeit geplant gewesen, da die ursprüngliche Funktion von Herrn Bavin darin bestand, das Unternehmen im ersten Jahr seines Bestehens fest zu etablieren, bevor er in eine nicht-geschäftsführende Position wechselt.

Adrian Manger, Chairman von Pampa Metals, sagt dazu: Das Board of Directors begrüßt die Übergabe der CEO-Funktion an Paul Gill und dankt Julian Bavin aufrichtig für seine wertvollen Führungskompetenzen und seine Verdienste um Pampa Metals während der Gründungsphase. Paul wird angesichts seiner Erfahrung und Erfolgsbilanz in der Wirtschaft und auf den Kapitalmärkten sowie bei vorherigen Führungspositionen bei Juniorunternehmen das Managementteam weiter stärken, zumal das Unternehmen in die nächste Phase der Exploration und des Geschäftswachstums eintritt. Dass Julian dem Unternehmen als nicht-geschäftsführender Director verbleibt, bietet Kontinuität im Board und im Management und wird es dem Board ermöglichen, weiterhin auf seine jahrzehntelange Geschäfts- und Explorationserfahrung in Chile und anderenorts zurückzugreifen.

Paul Gill erklärt: Es ist mir eine Freude, von meiner derzeitigen Rolle als Director in die Funktion des CEO bei Pampa Metals aufzusteigen. Ich freue mich darauf, Teil dieses Unternehmens zu sein, das ein sehr aussichtsreiches Konzessionsportfolio in einer der wichtigsten Bergbaurechtsprechungen der Welt, nämlich Chile, verfügt, und mit dem Rest des erstklassigen Teams des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um dessen Hauptziele zu erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Unternehmen zum Erfolg führen können.

Julian Bavin meint: Es ist immer meine Absicht gewesen, von der Führungsrolle zurückzutreten, nachdem Pampa Metals als ein wichtiges Junior-Explorationsunternehmen in Chile etabliert ist. Diese Aufgabe ist nun erledigt und ich freue mich darauf, eine nicht-geschäftsführende Funktion zu übernehmen, um die Entwicklung des Unternehmens weiter zu unterstützen. Ich bin begeistert, dass wir eine Führungskraft mit dem Ruf von Paul für uns gewinnen konnten, um unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Ich sehe dem Erfolg des Unternehmens mit Spannung entgegen.

Über Paul Gill

Herr Gill ist derzeit Director und Chairman von Lomiko Metals Inc., einem Grafit- und Lithiumerschließungsunternehmen in Quebec. Zuvor war er maßgeblich an der dynamischen Wachstumsphase von Norsemont Mining in Peru beteiligt, wo er als Vice-President of Business Development sowie als Director, President und CEO, CFO und Corporate Secretary tätig war. Im Jahr 2011 wurde der Hauptvermögenswert von Norsemont, das Projekt Constancia, von HudBay Minerals für 512 Millionen Dollar aufgekauft. Heute ist das Projekt eine aktive Kupfer-Gold-Silber-Mine, die mehr als 70.000 Tonnen Feinkupfer pro Jahr produziert und einen geschätzten Nettowert von 20 Milliarden Dollar hat.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCPK: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 62.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

