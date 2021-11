IRW-News: Palladium One Mining Inc. : Palladium One erweitert hochgradige Mineralisierung um 250 Meter südwestlich der Tagebauressource bei Kaukua, Finnland

IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One erweitert hochgradige Mineralisierung um 250 Meter südwestlich der Tagebauressource bei Kaukua, Finnland

Eckdaten:

- Geologische Interpretation der Lagerstätte Kaukua geändert.

- Hochgradige Kernzone um 250 m über die Grenze der aktuellen Tagebau-Mineralressourcenschätzung hinaus nach Südwesten erweitert.

- 3,2 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq) auf 13,7 Metern, enthalten in 113,6 Metern mit 1,6 g/t PdÄq, in Bohrloch LK21-102, mit einzelnen Proben mit Werten von bis zu 9,6 g/t PdÄq auf 1,00 Metern.

- 3,3 g/t PdÄq auf 9,6 Metern, enthalten in 113,4 Metern mit 1,5 g/t PdÄq, in Bohrloch LK21-100, mit einzelnen Proben mit Werten von bis zu 5,9 g/t PdÄq auf 1,5 Metern.

- 2,2 g/t PdÄq auf 19,6 Metern, enthalten in 74,5 Metern mit 1,5 g/t PdÄq, in Bohrloch LK21-101.

23. November 2021 - Toronto, Ontario. Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die ersten Bohrungen entlang des Einfallwinkels die Mineralisierung um 250 Meter südwestlich des Bereichs der auf eine Tagebaugrube begrenzten Mineralressourcenschätzung der Lagerstätte Kaukua erweitert hat. Bohrloch LK21-101 durchteufte hier 2,2 g/t PdÄq auf 19,6 Metern, enthalten in einem Abschnitt von 74,5 Metern mit 1,5 g/t PdÄq ab 273 Meter Bohrlochtiefe (Abbildung 1).

Derrick Weyrauch, President und CEO von Palladium One, sagt dazu: Die hochgradige Kernzone der Lagerstätte Kaukua wurde nach Südwesten ausgedehnt und ist nach wie vor für eine weitere Erweiterung offen. Die heute gemeldeten Abschnitte gehören zu den bis dato mächtigsten Durchörterungen in der Lagerstätte Kaukua und dürften die bestehende Ressource deutlich erweitern. Eine aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung ist für das erste Quartal 2022 geplant und wird diese wertvollen Ergebnisse berücksichtigen.

Diese Bohrergebnisse erweitern die Mineralisierung in der Lagerstätte Kaukua nach Südwesten des bestehenden Tagebaugrubenmodells, wo dieses weiterhin offen ist (Abbildung 1 und 2). Die früheren geologischen Interpretationen legten nahe, dass die Lagerstätte Kaukua von einer nach Nordwesten streichenden Verwerfung abgeschnitten wurde, was anhand eines ausgeprägten Tiefs der Magnetfeldstärke und eines topografischen Lineaments ersichtlich ist. Die Bohrungen haben nun gezeigt, dass die geringen magnetischen Werte das Ergebnis eines jüngeren, quer verlaufenden Intrusionsgangs (der nun als Gabbrogang mit hohem Titangehalt bezeichnet wird) ist und dass die Lagerstätte Kaukua weiterhin nach Süden offen ist. Besonders wichtig ist, dass die hochgradige Kernzone der Lagerstätte Kaukua um 250 Meter Richtung Südwesten erweitert wurde und wir dort einige der bislang mächtigsten Abschnitte (>100 m) innerhalb der Lagerstätte durchteuft haben.

Abbildung 1. Historische und aktuelle Bohrungen in den Gebieten Kaukua und Kaukua Southwest mit einem Stichtag der Bohrdaten zum 4. September 2021 (Bohrloch LK21-128). Für die Bohrlöcher bis LK21-103 liegen bereits Ergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Unterlegt von einer Karte der Wiederaufladbarkeit mittels induzierter Polarisation (IP).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62800/2021-11-23-KaukuaHGExtensionv3_DEPRcom.001.png

Abbildung 2. Querschnitt mit den Bohrlöchern LK21-102, 107 und den historischen Bohrungen KAU07-005, KAU12-057 und 068 sowie ihrer Lage in Bezug auf die auf eine Whittle-Tagebaugrube begrenzte Mineralressourcenschätzung 2019 für Kaukua.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62800/2021-11-23-KaukuaHGExtensionv3_DEPRcom.002.png

Tabelle 1. Bohrergebnisse von Kaukua, Projekt LK

Bohrlocvon bis MächPdÄq Pd Pt Au Cu Ni Co

h (m) (m) tigk g/t PGE g/ g/ g/ % % g/

eit * PdÄq g/ ( t t t t

(m) t Pt+P

* gewind+Au

in nbar, )

sit geschä

u tzt

LK21-09147,155,8,2 2,101,37 0,980,60,20,00,20,2113

9 0 2 7 3 7 6 2

untere

Zone

inkl. 153,155,2,0 2,861,93 1,451,00,30,10,30,2109

2 2 0 3 2 9 6

LK21-1037,664,026,40,670,42 0,160,00,00,00,00,171

0 9 3 4 9 0

obere Z

one

inkl. 37,642,04,4 1,030,67 0,380,20,00,00,10,174

1 9 7 4 3

untere 246,359,113,1,460,93 0,870,60,20,00,00,189

Zone 2 5 4 1 1 4 9 4

inkl. 246,284,38,42,031,33 1,300,90,30,00,10,195

2 5 1 2 7 4 7

inkl. 249,259,9,6 3,272,21 2,251,50,50,10,20,2111

5 0 4 4 7 7 1

inkl. 249,254,4,6 4,022,71 2,821,90,60,20,30,2121

5 0 4 8 1 0 6

und 330,338,7,2 2,992,03 2,311,60,50,00,10,185

8 0 9 3 8 8 6

inkl. 330,335,4,2 3,982,71 3,202,30,70,10,20,198

8 0 5 5 0 1 9

inkl. 330,332,1,2 5,653,85 4,653,51,00,10,20,2132

8 0 0 1 4 5 5

und 351,359,8,5 2,731,81 1,871,30,40,00,10,2105

0 5 1 9 7 9 0

inkl. 358,359,1,5 5,883,97 4,452,91,40,00,40,3111

0 5 5 2 8 8 3

LK21-1083,0100,17,80,760,45 0,150,00,00,00,00,1103

1 8 8 3 4 8 3

obere Z

one

untere 272,347,74,51,460,94 0,720,40,10,00,10,192

Zone 6 1 9 7 6 3 6

inkl. 276,298,21,81,681,08 0,920,60,20,00,10,192

9 7 1 3 8 3 7

inkl. 290,298,8,1 2,491,67 1,521,00,30,10,20,293

6 7 0 6 6 4 0

und 325,345,19,62,221,47 1,190,80,20,10,20,2106

4 0 1 8 0 4 1

inkl. 325,334,8,6 2,701,84 1,651,10,30,10,30,283

4 0 3 8 3 0 0

inkl. 333,334,1,0 4,152,77 1,511,00,20,10,70,4177

0 0 3 9 9 0 8

LK21-1062,882,519,70,680,42 0,160,00,00,00,00,176

2 9 3 4 9 0

obere Z

one

untere 248,361,113,1,571,02 0,920,60,20,00,10,192

Zone 2 8 6 3 3 6 2 4

inkl. 291,361,70,31,851,22 1,150,80,20,00,10,190

5 8 0 9 7 5 5

inkl. 291,305,13,73,162,12 2,211,50,50,00,20,2107

5 2 8 5 9 4 1

inkl. 296,299,3,0 4,222,79 3,072,20,70,00,20,3141

0 0 2 7 8 1 0

und 348,361,13,13,042,04 2,031,30,50,10,20,2104

7 8 9 1 2 6 1

inkl. 357,359,2,0 7,985,52 5,823,91,40,30,70,4138

7 7 7 8 7 8 1

inkl. 358,359,1,0 9,566,64 7,084,81,80,40,90,4150

7 7 1 3 4 5 6

LK21-1054,377,022,70,880,55 0,270,10,00,10,10,183

3 0 3 3 0 2

obere Z

one

inkl. 55,962,06,2 1,230,84 0,570,10,00,30,10,172

3 5 8 5 2

untere 248,343,95,50,750,45 0,290,20,00,00,00,178

Zone 0 5 0 7 2 5 1

inkl. 258,330,72,50,840,50 0,310,20,00,00,00,188

0 5 1 8 2 5 3

inkl. 258,275,17,01,190,72 0,490,30,10,00,00,1108

0 0 5 2 3 7 7

inkl. 272,273,1,5 3,122,11 2,011,40,40,10,20,2128

0 5 2 6 3 9 2

und 319,330,10,71,270,83 0,820,50,20,00,00,163

8 5 7 0 4 9 0

inkl. 326,329,3,0 2,181,44 1,390,90,30,00,10,182

0 0 7 3 8 6 8

*PdÄq wurde unter Verwendung der In-situ-Werte und der Preise aus der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung 2021 für 2021 verwendet: 1.600 USD pro Unze Pd, 1.100 USD pro Unze Pt, 1.650 USD pro Unze Au, 3,50 USD pro Pfund Kupfer, 7,50 USD pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt. Die eingeschränkten historischen metallurgischen Arbeiten an Material aus den Lagerstätten Kaukua weisen auf endgültige Gewinnungsraten im Bereich von73 % Pd, 56 % Pt, 78 % Au, 91 % Cu, 48 % Ni und 0,48 % Co hin; diese Werte werden in der Berechnung des geschätzten, gewinnbaren PdÄq-Gehalts verwendet.

*Palladium-Äquivalent

Das Unternehmen berechnet das Palladium-Äquivalent nun unter Verwendung der folgenden Preise, die in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung von Haukiaho vom September 2021 des Unternehmens verwendet wurden: USD1.600 pro Unze Palladium, USD1.100 pro Unze Platin, USD1.650 pro Unze Gold, USD3,50 pro Pfund Kupfer, USD7,50 pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Platingruppenelement- (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten mit Bezirksgröße in führenden Bergbaugebieten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das PGE-Kupfer-Nickel-Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland, das über eine bestehende, grubenbeschränkte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung verfügt. Finnland wurde vom Fraser Institute als eines der besten Länder der Welt für die Mineralexploration und -erschließung eingestuft. In Kanada verfügt das Unternehmen über das Kupfer-Nickel-Projekt Tyko, einem Kupfer-Nickel-Projekt mit hohem Sulfidgehalt, das 2020 mit dem Discovery of the Year Award ausgezeichnet wurde.

FÜR DAS BOARD:

Derrick Weyrauch

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, dürfte, könnte, sollte oder wird oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie steuerliche Konsequenzen für kanadische und US-Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62800

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62800&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69644D1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.