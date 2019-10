IRW-News: Pacton Gold Inc. : Pacton nimmt 10.000-Meter-Bohrprogramm im Goldprojekt Red Lake in Ontario auf

IRW-PRESS: Pacton Gold Inc.



: Pacton nimmt 10.000-Meter-Bohrprogramm im Goldprojekt Red Lake in Ontario auf

Vancouver, British Columbia, 29. Oktober 2019. Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Bohrungen in seinem Goldprojekt Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario begonnen hat. Das 10.000 Meter umfassende Programm wird sich zunächst auf vorrangige Ziele im Prospektionsgebiet Boyden (Abbildung 1) konzentrieren. Im Rahmen des Programms werden auch Zielgebiete bei Carricona sowie mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierungen aus benachbarten Projekten innerhalb des rohstoffreichen Verwerfungskorridors Madsen-Dixie getestet. Das Programm soll bis 2020 anhalten.

Über das Prospektionsgebiet Boyden

Das Prospektionsgebiet Boyden wurde auf Grundlage der Ergebnisse der ersten Explorationsarbeiten von Pacton und der Analyse der historischen Daten als erstes Bohrzielgebiet ausgewählt. Die jüngsten Schlitzprobenahmen des Unternehmens in diesem Prospektionsgebiet lieferten Werte von u.a. 101,3 g/t Au und 33,9 g/t Au, wie in Abbildung 2 dargestellt ist (siehe Pacton-Pressemeldung vom 23. Oktober 2019). Die Geologen von Pacton haben an der Oberfläche Stichproben entnommen, die Werte von u.a. 19,0 g/t Au, 23,3 g/t Au und 126,5 g/t Au ergaben (siehe Pacton-Pressemeldung vom 26. Juli 2019). Historische Probenahmen im Prospektionsgebiet lieferten zudem 6,0 g/t Au und 147,4 g/t Au. Das Prospektionsgebiet überlagert intermediäre bis mafische Vulkangesteine mit Pyrit-, Bleiglanz-, Sphalerit- und Goldmineralisierungen im Zusammenhang mit Quarzerzgängen und Verkieselung. Das Gebiet wurde in der Vergangenheit nur in eingeschränktem Maße erkundet, u.a. wurden Grabungen und Testgruben sowie acht historische Bohrlöcher mit 20 bis 200 Meter Tiefe abgeschlossen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49254/2019-10-29 PAC NR Drilling Commenes_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Konzessionskarte des Goldprojekts Red Lake von Pacton Gold mit anderen aktiv betriebenen Projekten und dem Verwerfungskorridor Madsen-Dixie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49254/2019-10-29 PAC NR Drilling Commenes_DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Lageplan der Aufschlüsse im Prospektionsgebiet Boyden mit den Standorten der jüngsten Schlitzprobenahmen und den Ergebnissen aus einem goldhaltigen Quarzerzgang.

Über Pacton Gold

Pacton Gold ist ein finanzkräftiges kanadisches Explorationsunternehmen, das auf bedeutende strategische Partner zählen kann und sich auf die Exploration und Erschließung hochgradiger Konglomerate und orogener Goldkonzessionen in der renommierten Goldregion Pilbara in Westaustralien und im Red Lake District in Ontario spezialisiert hat.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Dale Ginn, P.Geo., Executive Chairman und ein Director des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für das Board von Pacton Gold Inc.

R. Dale Ginn

Executive Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie über die Rufnummer 1-(855)-584-0258 oder per E-Mail an info@pactongold.com.

Dieses Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch die Aussicht auf einen Explorationserfolg des Unternehmens in den Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden. Verweise auf andere Emittenten mit nahegelegenen Projekten dienen nur zu Informationszwecken und es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielen wird.

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49254

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49254&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69526L1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.