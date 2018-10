IRW-News: Pacton Gold Inc. : Pacton bestellt Dale Ginn zum Executive Chairman und Director

IRW-PRESS: Pacton Gold Inc. : Pacton bestellt Dale Ginn zum Executive Chairman und Director

Pacton bestellt Dale Ginn zum Executive Chairman und Director

Vancouver, British Columbia, 26. Oktober 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKN) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich bekannt zu geben, dass Dale Ginn zum Executive Chairman des Boards und zu einem Director des Unternehmens bestellt wurde.



Dominic Verdejo ist von seinen Funktionen als Chairman und Director zurückgetreten. Das Unternehmen dankt Herrn Verdejo für seine Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Herr Ginn ist ein erfahrener Führungsexperte und Geologe und bereits seit knapp 30 Jahren in der Bergbaubranche tätig. Er hat eine Reihe von Explorations- und Bergbauunternehmen gegründet und leitete bzw. war maßgeblich an der Entdeckung zahlreicher Gold- und Basismetallvorkommen beteiligt. Viele dieser Entdeckungen sind heute aktive Produktionsstätten, wie zum Beispiel Gladiator, 007, Hinge, 777 und viele andere. Herr Ginn ist einerseits Experte für komplexe, strukturkontrollierte Goldlagerstätten, kann aber auch umfangreiche Kenntnisse im Minenbetrieb, in der Erschließung und im Aufbau von Betriebsgründungen vorweisen.

Im Zuge seiner Karriere war Herr Ginn als Explorationsgeologe und Bergbaumanager tätig und bekleidete verschiedenste Führungsrollen. Derzeit ist er bei Bonterra Resources Inc. als Vice-President of Exploration vertreten und zeichnet auch bei der neu gegründeten Firma Gatling Exploration Inc. als President und CEO verantwortlich. Zu seinen früheren Aufgaben zählen Führungsagenden bei den Unternehmen Jerritt Canyon Gold, Harmony Gold Mining, San Gold, Hudbay, Westmin, Goldcorp und Granges Exploration. Herr Ginn ist in den kanadischen Provinzen Manitoba und Ontario als Fachgeologe registriert und hat ein Studium an der University of Manitoba absolviert.

Wir heißen Dale im Team von Pacton herzlich willkommen und freuen uns, dass er das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs ab nun in einer offiziellen Funktion unterstützt. Bisher war er im Hintergrund als Gründer und Großaktionär aktiv und hat bereits ein beträchtliches Maß an Zeit und Energie in unser Team investiert, meint Alec Pismiris, der zwischenzeitlich die Rolle des President und CEO übernommen hatte.

Über Pacton Gold

Pacton Gold ist ein finanzkräftiges kanadisches Explorationsunternehmen, das auf bedeutende strategische Partner zählen kann und sich auf die Exploration und Erschließung hochgradiger Konglomerate und orogener Goldkonzessionen in der renommierten Goldregion Pilbara in Westaustralien spezialisiert hat.

Für das Board von Pacton Gold Inc.

Alec Pismiris

Interimistischer President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie unter: Tel. 1-(855)-584-0258 oder info@pactongold.com.

Pacton Gold Inc.

200 Burrard Street, Suite 1680

Vancouver, British Columbia, V6C 3L6

Tel: (604) 678-5308

www.pactongold.com

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45010

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45010&tr=1

