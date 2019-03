IRW-News: Pacton Gold Inc. : Pacton Gold erhöht das Engagement auf weitere hochgradige Goldfunde in der Region Pilbara

IRW-PRESS: Pacton Gold Inc. : Pacton Gold erhöht das Engagement auf weitere hochgradige Goldfunde in der Region Pilbara

Vancouver, British Columbia, 1. März 2019 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) zum Erwerb sämtlicher Schürfrechte für das Goldprojekt Tardarinna unterzeichnet hat.



Mit dem Erwerb dieses strategisch wichtigen und aussichtsreichen Konzessionsgebiets kann Pacton seine Chancen, hochgradige, in Scherungszonen lagernde Goldressourcen in der Region Pilbara in Westaustralien aufzufinden, entscheidend erweitern. Derzeit werden entsprechende Explorationsziele definiert, die anschließend im Zuge einer konzessionsweiten Exploration genauer erkundet werden.

Wichtigste Fakten zum Erwerb des Goldprojekts Tardarinna:

- Laut Berichten fanden sich in obertägig gewonnenen historischen Proben Goldwerte von bis zu 328 g/t

- Im südöstlichen Quadranten des Projekts wurden Förderstätten von Eluvialgold in geringer Tiefe entdeckt

- Ausgedehnte Zielstandorte: Innerhalb einer Scherungszone mit über 1 km Streichlänge und einer Mächtigkeit zwischen 10 und 50 m wurden pegmatoide Quarzgänge lokalisiert

- Kaum exploriertes Gebiet: In der Konzession wurden bis dato keine Testbohrungen durchgeführt

- Stabiles Rechtssystem: Lage in der Region Pilbara in Westaustralien

Alec Pismiris, Interimistischer President und CEO von Pacton Gold, erklärt: Der Erwerb des Goldprojekts Tardarinna wird unsere Chancen auf die Lokalisierung weiterer hochgradiger, in Scherungszonen lagernder Goldmineralisierungen deutlich erhöhen. Dieses Konzessionsgebiet birgt enorme Vorteile: Es liegen bereits historische Proben mit einer beeindruckenden hochgradigen Goldmineralisierung vor; das Gebiet wurde noch kaum exploriert und es fanden bis dato keinerlei Testbohrungen statt; und die Lage in einem stabilen Rechtssystem mit besten Infrastruktureinrichtungen ist ideal. Wir freuen uns schon darauf, die potenziellen Ausmaße des Projekts Tardarinna zu erkunden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46069/2019-03-01 PAC NR New Claim in Pilbara_DEprcom.001.png

Abbildung 1. Projekt Tardarinna - Projektgeologie & historischer Bergbau

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46069/2019-03-01 PAC NR New Claim in Pilbara_DEprcom.002.jpeg

Abbildung 2. Regionaler Plan mit Projektstandorten von Pacton

Bedingungen der Absichtserklärung

Im Rahmen der Absichtserklärung, die noch durch eine definitive Vereinbarung formalisiert werden muss, wird das Unternehmen im Gegenzug zur Übertragung von 1.250.000 Stammaktien sämtliche Schürfrechte (100 %) für Tardarinna erwerben.

Diese Transaktion muss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Pacton Gold

Pacton Gold ist ein finanzkräftiges kanadisches Explorationsunternehmen, das auf bedeutende strategische Partner zählen kann und sich auf die Exploration und Erschließung hochgradiger Konglomerate und orogener Goldkonzessionen in der renommierten Goldregion Pilbara in Westaustralien und im Red Lake District in Ontario spezialisiert hat.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Peter Caldbick, P.Geo., ein Director des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Proben-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen und Meinungen in dieser Pressemitteilung zugrundeliegen, noch nicht überprüft.

Für das Board von Pacton Gold Inc.

R. Dale Ginn

Executive Chairman

Pacton Gold Inc.

200 Burrard Street, Suite 1680

Vancouver, British Columbia, V6C 3L6

Tel: (604) 678-5308

www.pactongold.com

Dieses Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch die Aussicht auf einen Explorationserfolg des Unternehmens in den Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden. Verweise auf andere Emittenten mit nahegelegenen Projekten dienen nur zu Informationszwecken und es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielen wird.

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46069

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46069&tr=1

