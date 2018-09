IRW-News: Pacton Gold Inc. : Pacton Gold erhält behördliche Genehmigung für Übernahme von Arrow (Pilbara) Pty. Ltd.

IRW-PRESS: Pacton Gold Inc. : Pacton Gold erhält behördliche Genehmigung für Übernahme von Arrow (Pilbara) Pty.



Vancouver, British Columbia, 19. September 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange den Aktienkaufvertrag vom 20. August 2018 zwischen Pacton und Arrow Minerals Ltd. (Arrow) genehmigt hat. Pacton wird dem Vertrag zufolge die verbleibenden Anteile (49 %) an Arrow (Pilbara) Pty Ltd. für 1 Millionen Dollar in bar und zwei Millionen Stammaktien erwerben.

Die Übernahmebedingungen sind in den Pressemeldungen von Pacton vom 5. April und 22. August 2018 enthalten. Sie bieten außerdem einen Überblick über die Konzessionen im Besitz von Arrow. In der Pressemeldung vom 22. August 2018 sind die wichtigsten Eckdaten der genehmigten hundertprozentigen Übernahme von Arrow (Pilbara) Pty Ltd. zusammengefasst, darunter:

- Sicherung sämtlicher Anteile (100 %) an strategischem Grundbesitz mit insgesamt 609 km2;

- Zentrale Lage im Mallina Basin in Pilbara über Teilen des Mount Roe Basalt;

- Jüngste Entdeckung von Goldnuggets im Konzessionsgebiet;

- Sieben in Konglomerat gelagerte Goldziele wurden für die Exploration identifiziert;

- Goldanomalien entlang von Strukturen identifiziert, die in benachbarten Konzessionen Goldmineralisierungen beherbergen;

- In direkter Nähe zu wichtigen Explorationskonzessionen von Novo Resources Corp. (Projekt Egina), De Grey Mining Ltd. und Kairos Minerals Ltd. (Projekt Croydon).

Über Pacton Gold

Pacton Gold (PAC: TSXV; PACXF: US) ist ein finanzkräftiges kanadisches Junior-Unternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Erschließung von in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen in der Goldregion Pilbara in Western Australia konzentriert. Das Unternehmen hat vor Kurzem rund 5,5 Millionen Dollar eingeworben, kontrolliert derzeit das drittgrößte Portfolio mit in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen mit mehr als 2.500 km2 Grundfläche und prüft weiterhin offensiv zusätzliche wertsteigernde Akquisitionen.

Für das Board von Pacton Gold Inc.

Dominic Verdejo

Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie unter: Tel. 1-(855)-584-0258 oder info@pactongold.com.

200 Burrard Street, Suite 1680

Vancouver, British Columbia, V6C 3L6

Tel: (604) 678-5308

www.pactongold.com

Dieses Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch der Explorationserfolg des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden. Bezugnahmen auf andere Emittenten mit nahegelegenen Projekten dienen nur zu Informationszwecken und es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielt.

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

