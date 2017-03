IRW-News: POWER METALS CORP: Power Metals Corp. erwirbt zwei Petro-Lithiumsole-Konzessionsgebiete in Alberta mit Entdeckungen in bestehenden Bohrlöchern

IRW-PRESS: POWER METALS CORP: Power Metals Corp.



erwirbt zwei Petro-Lithiumsole-Konzessionsgebiete in Alberta mit Entdeckungen in bestehenden Bohrlöchern

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), Marketwired, 6. März 2017. Power Metals Corp. (TSX VENTURE: PWM, FRANKFURT: OAA1) (Power Metals Corp. oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss des Erwerbs neuer Lithiumsole-Schürfrechtegebiete auf erstklassigem Boden mit einer Größe von insgesamt 42.000 Acres in den Gebieten Drumheller und Peace River bekannt zu geben.

President und CEO Johnathan More sagte: Wir freuen uns, unser Aktiva-Paket in Alberta mit diesen zusätzlichen wachsenden und strategischen Projekten zu erweitern. Das Potenzial von Power Metals, angesichts der Entwicklung der Technologie zu einem kommerziellen und aufskalierten Angebot zusammen mit anderen führenden Unternehmen wie MGX Minerals eine zuverlässige Belieferung von Endverbrauchern zu gewährleisten, wird einen enormen Einfluss auf die Branche haben. Unser Ziel besteht darin, dabei an vorderster Front zu stehen, um einen Wert für Aktionäre und Interessensvertreter zu schaffen.

Drumheller

Bei Drumheller besteht die Festgesteinsgeologie an der Oberfläche des Konzessionsgebiets zur Gänze aus der Formation Horseshoe Canyon.

Das Ziel hinsichtlich Lithiumsolen im Konzessionsgebiet sind die Winterburn Carbonates (das Ziel). In drei alten Bohrlöchern des Ziels wurden Lithiumwerte verzeichnet. Von potenziellem Interesse ist eine augenscheinliche Verdickung des Ziels in Richtung Südosten des Konzessionsgebiets, die aus alten Bohrlochdaten hervorgeht.

Peace River

Bei Peace River wurden im Konzessionsgebiet insgesamt drei alte Bohrlöcher gebohrt, die laut Daten des Alberta Energy Regulator (der AER) Werte für Lithiumsolen (Milligramm pro Liter) aufweisen. Ebenfalls laut dem AER wurden zwei davon aufgegeben. Diese alten Bohrlöcher weisen das Potenzial auf, dass Formationen aus dem Trias und dem Karbon Lithiumsolen beherbergen. Insbesondere zwei Bohrlöcher weisen zwei unterschiedliche Carbonathorizonte auf, die Lithium in Solen enthalten. Bemerkenswert ist auch die Formation Viking, eine wesentlich jüngere klastische Schicht, die eine geringe Menge Lithium aufweist.

Bedingungen der Transaktion

In Zusammenhang mit diesen Konzessionsgebietserwerben werden nach einer Börsengenehmigung 650.000 Aktien emittiert.

Qualifizierter Sachverständiger

John F. Wightman, MSc. (Geology), P.Eng., FGAC hat als qualifizierter Sachverständiger die für die Veröffentlichung bestimmten Berichte zu den Projekten erstellt. Für diese Konzessionsgebiete liegen bis dato noch keine NI 43-101-konformen Berichte vor.

Über Power Metals Corp.

Power Metals Corp ist eines der jüngsten führenden Bergbauunternehmen in Kanada mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu erschließen und im Hinblick auf energierelevante Mineralvorkommen zu explorieren. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium und umweltfreundlichen Energieträgern wie Uran. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor mit Rohstoffen zu versorgen.

FÜR DAS BOARD: Johnathan More, President und CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

