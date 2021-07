IRW-News: Osisko Metals Incorporated: Osisko Metals skizziert Umweltinitiativen für Pine Point

IRW-PRESS: Osisko Metals Incorporated: Osisko Metals skizziert Umweltinitiativen für Pine Point

(Montreal - 27. Juli 2021) Osisko Metals Incorporated (das Unternehmen oder Osisko Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine auf der Entwurfsplanung basierende Niveau-1-Schätzung der Treibhausgasemissionen ( TGE) für sein hundertprozentiges Projekt Pine Point in den Northwest Territories (NWT) begonnen hat.



Diese Entwurfsplanung war in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) enthalten. Parallel zu dieser Analyse wird Osisko Metals Vergleichsstudien durchführen, die das Potenzial für Energieeffizienz, alternative erneuerbare Energieerzeugung vor Ort sowie die Einbeziehung von Energiespeicherlösungen, wie sie von Zinc8 Energy Solutions (https://zinc8energy.com/) konzipiert werden, bewerten.

Robert Wares, Chairman & CEO, kommentierte: Pine Point wird voraussichtlich eines der saubersten Zink- und Bleikonzentrate weltweit produzieren. Das Projekt profitiert auch von der vorgeschlagenen Einbeziehung von Erzsortiertechnologien sowie der Nutzung von Erdgas zur ergänzenden Stromerzeugung, wodurch der Treibhausgas-Fußabdruck reduziert und der Wert des Projekts in einer dekarbonisierenden Wirtschaft weiter gestärkt wird. Wir sind zuversichtlich, dass das neue hydrogeologische Modell den Strombedarf von Pine Point erheblich senken wird, indem die Pumpkosten während der Lebensdauer der Mine gesenkt werden. Dies in Kombination mit dem Potenzial, die Stromerzeugung aus Erdgas mit erneuerbaren Energien und der auf Zink-Hybrid-Durchflussbatterien (Zinc Hybrid Flow Battery) basierenden Netzspeichertechnologie zu reduzieren, sind wir sehr optimistisch, dass wir den Treibhausgas-Fußabdruck des Projekts deutlich weiter reduzieren können.

Lokale Netzspeicherung durch Zink-Hybrid-Durchflussbatterien

Die Verfügbarkeit von Strom und die Fluktuation aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind oder Sonne stellen ein großes Hindernis für die Massenanwendung dar. Fortschritte bei der Technologie der Energiespeicherlösungen auf Zinkbasis könnten die intermittierende und unvorhersehbare Natur natürlicher erneuerbarer Energiequellen beheben.

Es wird erwartet, dass die Zink-Hybrid-Durchflussbatterie-Technologie eine sehr kostengünstige Alternative im Vergleich zu Lithium-Ionen- oder Vanadium-Redox-Energiespeichersystemen ist, die eine Optimierung von erneuerbaren Energiesystemen ermöglicht. Osisko Metals wird das Potenzial bewerten, Strom für bestimmte Anwendungen direkt vor Ort durch ein Zink-Hybrid-Flow-Batteriespeichersystem zu speichern, das an das lokale Wasserkraftnetz oder an alternative Energiequellen gekoppelt ist, um die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu maximieren.

Niveau 1 THG-Überprüfung von Pine Point

Osisko Metals hat BBA Inc. beauftragt, eine Niveau-1-THG-Messungs- und Analysestudie des Betriebskonzepts durchzuführen, das in der PEA Pine Point 2020 vorgelegt wurde. Entscheidend ist, dass diese Überprüfung auch Emissionen aus dem Transport von Konzentrat zur Verhüttung (normalerweise Teil von Niveau 3) einbezieht und ein klares Bild des ökologischen Fußabdrucks des Projekts Pine Point für seine Kunden liefert. Während des anfänglichen Entwurfskonzepts des in die PEA 2020 einbezogenen Projekts hat das Unternehmen bestimmte Infrastrukturvorteile berücksichtigt, von denen erwartet wird, dass sie erhebliche Vorteile bei der Reduzierung des Treibhausgas-Fußabdrucks gegenüber vergleichbaren Projekten haben. Zu diesen Vorteilen zählen:

- Erzsortierung: Durch die Vorkonzentrierung wird erwartet, dass die erforderliche Konzentratorgröße um ca. 40 % reduziert wird, indem taubes Material aussortiert wird, bevor es in den Mahl-/Flotationskreislauf gelangt. Durch die Aufbereitung einer geringeren Tonnage in den energieintensiven Teilen des metallurgischen Arbeitsablaufdiagramms würden die THG reduziert werden.

- Lokale Stromerzeugung aus Wasserkraft: Erneuerbare Energie würde vom Taltson-Wasserkraftwerk der Northwest Territories Power Corporation bereitgestellt, wobei sich eine Umspannstation bereits neben dem geplanten Konzentratorstandort befindet. Diese saubere Energiequelle würde die Treibhausgasemissionen von Pine Point im Vergleich zu anderen Betrieben erheblich reduzieren.

- Bahnzugang: Das Vorhandensein einer Eisenbahnlinie im Umkreis von 70 km um das Projekt Pine Point würde es Metallkonzentraten ermöglichen, Hüttenwerke in Nordamerika und im Ausland auf umweltfreundliche Weise zu erreichen, ohne auf kohlenstoffintensivere Transportarten wie LKWs angewiesen zu sein.

Vergleichsstudien zur alternativen Stromerzeugung

Parallel zur THG-Niveau-1-Analyse hat Osisko Metals eine Reihe von Vergleichsstudien initiiert, um wirtschaftlich machbare alternative Energiequellen zu identifizieren, die die vor Ort aus dem lokalen Netz verfügbare Wasserkraft ergänzen. Ziel dieser Studien ist es, die Nutzung von Energie aus Quellen mit geringen Treibhausgasemissionen in Pine Point zu maximieren. Genauer gesagt bewertet Osisko Metals:

- Erdgas: Die PEA 2020 bewertete die Nutzung von Erdgas zur Erzeugung zusätzlicher Energie, die für das Projekt benötigt wird, anstatt der Verwendung herkömmlicher Dieselgeneratoren.

- Windkraft: Die Verwendung lokaler Halden, die während der Cominco Ltd.-Ära aufgeschüttet wurden, könnte einen besseren Ausgangspunkt für die Gewinnung von Windenergie durch Nordwinde bieten, die über den Great Slave Lake wehen.

- Geothermische Energie: Die für die NWT-Regierung erstellte Dokumentation weist darauf hin, dass das Gebiet am südwestlichen Ufer des Great Slave Lake ein hohes Potenzial für geothermische Energie aufweist.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Werte im Nichtedelmetallsektor schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkbergbau-Camps Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. Dollar und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und 12,9 Mio. Tonnen an angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnÄq und 37,6 Mio. Tonnen an vermuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnÄq umfassen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Highway-zufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie bereits über 100 Kilometer an brauchbaren Transportstraßen.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt, wie in den Richtlinien von NI43-101 definiert. Die oben erwähnten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf Basis von begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der verhüttbaren Metalle und der Gebühren berechnet (siehe die jeweiligen technischen Berichte für Details).

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Projektionen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet, ist keine Aussage über historische Fakten und stellt eine zukunftsgerichtete Information dar. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf das Projekt Pine Point beziehen, einschließlich, unter anderem, der Ergebnisse der PEA und des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; der Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen profitabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenzielle Auswirkung des Pine Point-Projekts in den Northwest Territories, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; und dass das Pine Point-Projekt das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen hat. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, angesichts der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplante Exploration fortzusetzen; zukünftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von Regierungs- und Drittgenehmigungen; den Erhalt von Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Arbeitsstabilität; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die unter www.sedar.com hinterlegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

