IRW-News: Osisko Metals Incorporated: Osisko Metals skizziert 2021 Ziele für Pine Point Zink-Blei-Projekt

Montreal, Quebec - 11. Januar 2020 - Osisko Metals Incorporated (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ ) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) freut sich, seine Explorations- und Erschließungspläne für Pine Point für das Jahr 2021 bekannt zu geben, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, das Risiko des Projekts weiter zu senken und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") von 2020 weiter zu verbessern.





- Die Bohrungen werden am 14. Januar beginnen. Osisko Metals plant eine 3.000 Meter lange Winterkampagne, die sich auf Infill- und Erweiterungsbohrungen in der Zone Western konzentriert, mit dem Ziel, den Großteil von drei hochgradigen prismatischen Lagerstätten in die Kategorie der angezeigten Ressourcen zu überführen.

- Hydrogeologische Studien und Tests auf dem gesamten Grundstück geplant, um das in der PEA 2020 verwendete Entwässerungsmodell weiter zu verfeinern. Osisko Metals ist der Ansicht, dass Verbesserungen des hydrogeologischen Modells in zukünftigen wirtschaftlichen Studien zu einer beträchtlichen Senkung der Kosten für das Wassermanagement über die Lebensdauer der Mine führen könnten, einschließlich der anfänglichen CAPEX.

- Aktualisierte PEA und MRE Anfang 2022. Mit dem Potenzial für betriebliche Verbesserungen und der Einbeziehung von Erweiterungs- und Infill-Bohrungen, die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt werden, wird Osisko Metals die PEA von Pine Point aktualisieren, um die anhaltend positiven Rohstoffpreise für Zink und Blei besser widerzuspiegeln.

- Einreichung des EA-Initiierungspakets, um die Genehmigung in Übereinstimmung mit dem Zeitplan für die Projektentwicklung voranzutreiben. Das Environmental Assessment ("EA") Initiation Package, einschließlich der Projektbeschreibung gemäß der PEA, wird voraussichtlich im Februar 2021 eingereicht werden. Nach Erhalt einer positiven Entscheidung über das EA, die für das dritte Quartal 2023 erwartet wird, wird die Genehmigungsphase des Projekts beginnen und voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Robert Wares, Chairman und CEO, kommentierte: "2020 war ein wichtiges Jahr für Osisko Metals und Pine Point mit der Veröffentlichung der PEA 2020, die Pine Point als ein Tier-1-Zinkerschließungsprojekt ausweist. Pine Point kombiniert hervorragende Tagebau-Metallgehalte mit der verfügbaren Infrastruktur und den prognostizierten niedrigen Betriebskosten, was auf das Potenzial für einen "Top 10"-Zinkproduzenten weltweit hinweist. Aufbauend auf diesem Erfolg werden wir uns darauf konzentrieren, den Wert von Pine Point durch unsere für 2021 geplante Bohrkampagne und hydrogeologische Studien zu steigern.

Highlights 2020

- PEA 2020: NPV und IRR nach Steuern von 500 Mio. $ und 28,6 % unter Verwendung konservativer, langfristiger Metallpreise und Verhüttungsannahmen. Mit einer CAPEX von 550 Mio. $ würde Pine Point in den ersten 6 Betriebsjahren durchschnittlich über 350 Mio. Pfund Zink produzieren. Dies würde Pine Point zur achtgrößten Zinkmine der Welt machen. Die geplante Mine hätte eine Lebensdauer von zehn Jahren. Da jedoch mehr als ein Dutzend einzelner Lagerstätten entlang des Streichs noch offen sind, gibt es erhebliches Potenzial, die Lebensdauer der Mine über die ersten zehn Jahre hinaus zu verlängern.

- Erweiterungsbohrungen in der Zone East Mill und Central: Zur Unterstützung der in der PEA identifizierten Möglichkeiten zur Erweiterung der Ressourcen und der Lebensdauer der Mine meldete Osisko Metals hervorragende Ergebnisse aus seiner begrenzten Bohrkampagne 2020 im Bereich der Lagerstätte O53. Zu den Highlights gehören:

- Das Bohrloch O53-20-PP-012 durchteufte 28,80 Meter mit einem Gehalt von 23,90 % Zn und 6,24 % Pb und erweitert die hochgradige prismatische Mineralisierung O53 etwa 10 Meter unterhalb der aktuell modellierten Grubengrenze im unmittelbaren Bereich des Bohrlochs.

- Bohrloch OM13-20-001 durchteufte 4,80 Meter mit einem Gehalt von 7,25 % Zn und 1,45 % Pb. Dieses Bohrloch durchteufte eine gut entwickelte, oberflächennahe tafelförmige Mineralisierung, die die Mineralisierung möglicherweise 800 Meter westlich der aktuellen westlichen Grenze der Lagerstätte O53 erweitert.

- Bohrloch O53-20-PP-003 durchteufte 3,00 Meter mit einem Gehalt von 8,45 % Zn und 0,61 % Pb und weist außerdem auf das Vorhandensein einer tafelförmigen Mineralisierung 135 Meter westlich der Lagerstätte O53 hin, weit außerhalb der Grenzen des aktuellen, auf die Grube beschränkten Ressourcenmodells, was auf das Potenzial für eine neue tafelförmige Lagerstätte hinweist, die sich in geringer Tiefe nach Westen erstreckt

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Werte im Bereich der Basismetalle schafft. Das Unternehmen kontrolliert zwei der wichtigsten Zinkabbaugebiete Kanadas: 1) das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die vor kurzem eingereichte PEA einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Millionen $ und einen IRR von 29,6 % angibt. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und aus 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29% ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80% ZnEq bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, mit befestigtem Highway-Zugang und mit bereits 100 Kilometern an brauchbaren Transportstraßen; 2) Die Bathurst Mining Camp Projekte befinden sich im Norden von New Brunswick. Das Unternehmen hat die Mehrheit seiner Beteiligung am Bathurst Camp an Brunswick Exploration optioniert, wobei die Genehmigung der TSXV für diese Transaktion noch aussteht.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt, wie in den Richtlinien von NI43-101 definiert. Die oben erwähnten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf Basis von begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Gebühren berechnet (siehe die jeweiligen technischen Berichte für Details).

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung besuchen Sie www.osiskometals.com oder kontaktieren Sie uns:

Robert Wares, CEO

Osisko Metals Incorporated

E-Mail: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com-

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Projektionen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Planungen, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "interpretiert", "Ansicht des Managements", "erwartet" oder "erwartet nicht", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "potenziell", "machbar", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem darauf beziehen, dass das Projekt Pine Point das Potenzial hat, zu den zehn besten Zinkminen weltweit zu gehören; auf die Ergebnisse der PEA, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; auf die Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Northwest Territories, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; und dass das Pine Point-Projekt das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen hat. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, angesichts der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, notwendiges zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplanten Explorationen fortzusetzen; zukünftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von behördlichen und Drittgenehmigungen; den Erhalt von Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Arbeitsstabilität; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit von Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnissen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; der vorläufige Charakter von metallurgischen Testergebnissen; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versäumnis, erforderliche behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten; Osisko Metals' Geschichte von Verlusten und negativem Cashflow; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, durchzuführen; Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten; Umweltrisiken; kommunale und nicht-staatliche Maßnahmen; die Fähigkeit von Osisko Metals, seine wichtigsten Führungskräfte sowie qualifiziertes und erfahrenes Personal zu halten; sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens unter www.sedar.com. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

