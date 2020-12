IRW-News: Osisko Metals Incorporated: OSISKO METALS durchteuft 8,6 Meter mit 15,0% Zink und Bleigehalt auf Pine Point

IRW-PRESS: Osisko Metals Incorporated: OSISKO METALS durchteuft 8,6 Meter mit 15,0% Zink und Bleigehalt auf Pine Point

(Montreal, Quebec - 7. Dezember 2020) Osisko Metals Incorporated (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ ) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) freut sich, die Ergebnisse des abgeschlossenen Herbstbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Pine Point Project, NWT, bekannt zu geben.



Die Untersuchungsergebnisse wurden von fünfzehn (15) Explorationslöchern in der Zentralzone erhalten, die sowohl Schwerkraftgradiometrie-Anomalien als auch Gebiete mit nicht eingeschränkter Mineralisierung um das aktuelle Ressourcenblockmodell herum erprobt haben.

Zu den Höhepunkten der Exploration (siehe Tabelle 1 unten und Oberflächenkarte der Zentralzone) gehören

- Bohrloch OM100-20-001 durchteufte 8,60 Meter mit einem Gehalt von 11,45% Zn und 3,57% Pb im nördlichen Teil der Lagerstätte L65, um die Ergebnisse eines historischen Bohrlochs zu bestätigen. Die Ergebnisse bestätigen eine gut entwickelte tabellarische Mineralisierung an diesem Standort, die Teil der aktuellen untertägigen Mineralressource der Zentralzone ist. Weitere Bohrungen werden darauf abzielen, die in diesem unmittelbaren Bereich vorhandene Mineralisierung zu erweitern und mit einem 900 Meter langen offenen Trend parallel zum Hauptteil der tafelförmigen Lagerstätte L65 und nördlich davon zu verbinden.

- Bohrloch OM97-20-001 durchteufte 3,00 Meter mit einem Gehalt von 2,01% Zn und 2,94% Pb in einer oberflächennahen tafelförmigen Mineralisierung, die sich 1.300 Meter westlich der historischen Lagerstätte K77 befindet, in einem Gebiet, für das für die meisten historischen Bohrlöcher keine Untersuchungsergebnisse vorliegen. Dieses Bohrloch weist auf das Potenzial hin, die Mineralisierung in Richtung der zuvor abgebauten Lagerstätte K77 zu erweitern (historische Produktion (Cominco): 0,5 Mio. t mit einem Gehalt von 12,8 % Pb+Zn).

- Eine neue Anomalie der induzierten Polarisation deutet auf eine prismatische Mineralisierung hin. Eine vor kurzem abgeschlossene geophysikalische IP-Untersuchung (Induced Polarization) hat ein eindeutiges Ziel für die Wiederaufladbarkeit und den spezifischen Widerstand zwischen dem Haupt- und dem Nordtrend identifiziert, das 250 Meter lang und 150 Meter breit ist und sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 200 Metern erstreckt. Es gibt keine früheren Bohrungen in diesem Ziel. Es weist ähnliche Merkmale wie frühere IP-Untersuchungen auf bekannten prismatischen Lagerstätten auf, die höher gradig sind als tafelförmige Lagerstätten. Bohrloch OM103-20-001, ein stratigrafisches Bohrloch, das 260 Meter südlich der IP-Anomalie gebohrt wurde (bevor die Untersuchung abgeschlossen war), durchteufte eine starke dolomitische Alteration in der Schlüsselformation Sulphur Point, die der primäre Wirt der gesamten Mineralisierung bei Pine Point ist.

Robert Wares, Vorsitzender und CEO, kommentierte dazu: "Die bisher im Rahmen dieses Programms erzielten Ergebnisse, die in den letzten drei Pressemitteilungen veröffentlicht wurden, weisen eindeutig auf das hervorragende Potenzial für eine Erweiterung der tafelförmigen Mineralisierung bei Pine Point hin. Außerdem weisen mehrere ungetestete geophysikalische Anomalien, einschließlich der oben beschriebenen starken IP-Anomalie, auf das Potenzial für neue Entdeckungen hochgradiger prismatischer Lagerstätten hin. Das Projekt Pine Point schreitet an allen Fronten sehr gut voran, was unserer Meinung nach der Beginn eines anhaltend steigenden Zinkrohstoffmarktes ist. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Explorationssaison in Pine Point im neuen Jahr".

Die Ergebnisse für alle Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgeführt. Das Bohrloch OM100-20-002 begrenzte die Mineralisierung in einem Ausreißerabschnitt des Mineralressourcenblocks L65 nordöstlich von OM100-20-001. Bohrloch OM101-20-001 beschränkte ebenfalls Mineralressourcen am Rande der vorgeschlagenen Grube K68. Alle übrigen Bohrlöcher erprobten verschiedene Gravitationsreaktionen mit Zielen, die aus vorhandenen Daten zusammengestellt wurden.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrlochverbunduntersuchung.

Name des Bereich EinzahluVon Bis (GebohrPb Zn Pb +

Lochs ng (m) m) te (%) (%) Zn

Breit (%)

e

(m)

OM100-20-0ZentraleDefiniti51.8060.408.60 3.57 11.4515.02

01 Zone on

OM100-20-0ZentraleExplorat60.5061.501.00 0.02 1.44 1.45

02 Zone ion

OM101-20-0ZentraleExploratKeine signifikanten Ergebnisse

01 Zone ion

OM102-20-0ZentraleExplorat57.3659.362.00 0.45 0.50 0.95

01 Zone ion

OM103-20-0ZentraleExploratKeine signifikanten Ergebnisse

01 Zone ion

OM28-20-00SpaltzonExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 e ion

OM31-20-00ZentraleExplorat59.5061.752.25 0.28 1.90 2.18

1 Zone ion

OM31-20-00ZentraleExplorat65.5066.501.00 0.49 2.00 2.48

1 Zone ion

OM49-20-00ZentraleExplorat82.0084.002.00 0.72 1.05 1.77

1 Zone ion

OM50-20-00SüdtendeExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 nz ion

OM53-20-00SüdtendeExplorat66.6067.601.00 4.62 5.03 9.65

1 nz ion

OM54-20-00ZentraleExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 Zone ion

OM64-20-00ZentraleExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 Zone ion

OM69-20-00SüdtendeExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 nz ion

OM91-20-00ZentraleExploratKeine signifikanten Ergebnisse

1 Zone ion

OM97-20-00ZentraleExplorat63.0066.003.00 2.94 2.01 4.95

1 Zone ion

Die tatsächliche Breite wird auf 95-100% der gemeldeten Bohrbreiten geschätzt.

Tabelle 2: Bohrlochmanschetten-Positionen (NAD83 (CSRS) Zone 11)

Name des Osten NorthinHöhe AzimutDip Tiefe

Lochs g

OM100-20-06286856744203213.4 0 -90 45.00

01 .8 .8

OM100-20-06287006744231213.4 0 -90 63.25

02 .0 .7

OM102-20-06279426743958212.5 0 -90 87.00

01 .1 .1

OM103-20-06259346745970193.2 0 -90 96.00

01 .5 .2

OM28-20-006291506745091210.3 0 -90 51.00

1 .0 .2

OM30-20-006280656745026217.2 0 -90 38.00

1 .4 .3

OM31-20-006281856744749211.9 0 -90 81.00

1 .3 .8

OM49-20-006221676741557206.4 0 -90 90.00

1 .6 .6

OM50-20-006226516740504212.8 0 -90 101.40

1 .4 .7

OM53-20-006268806743137212.1 0 -90 90.00

1 .2 .4

OM54-20-006285586745524204.9 0 -90 73.50

1 .2 .6

OM64-20-006275976740381233.4 205 -60 141.00

1 .9 .0

OM69-20-006276416743348213.8 0 -90 64.50

1 .5 .3

OM91-20-006267446743829210.0 0 -90 87.00

1 .8 .9

OM97-20-006220186742166204.0 0 -90 144.00

1 .4 .7

Hinweis zu Mineralressourcen und qualifizierten Personen

Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vizepräsident Exploration für Osisko Metals Incorporated. Er ist für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten technischen Daten verantwortlich und ist ein in den North West Territories registrierter professioneller Geologe.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Osisko Metals hält sich an ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm in Bezug auf Kernhandhabung, Probenahme, Probentransport und Laboranalysen. Bohrkernproben aus dem Projektgebiet Pine Point wurden sicher zu seiner Kernanlage am Projektstandort Pine Point in den Northwest Territories transportiert, wo sie protokolliert und beprobt wurden. Die für die Untersuchung ausgewählten Proben wurden über einen sicheren Transport zur Aufbereitungsanlage von ALS Canada Ltd. in Yellowknife transportiert. Die Zellstoffe wurden in der Anlage von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, analysiert. Alle Proben werden durch vier Säureaufschlüsse analysiert, gefolgt von sowohl ICP-AES als auch ICP-MS für den Ultra-Trace-Level-Nachweis für eine Multi-Element-Suite mit einer oberen Nachweisgrenze von 1% für unedle Metalle. Proben, die über 1 % für Zn und 1 % für Pb aufweisen, werden durch Säureaufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Analyse mit einer oberen Nachweisgrenze von 30 % bzw. 20 % analysiert. Proben, die Zn >30% und/oder Pb >20% aufweisen, werden durch traditionelle Titration analysiert. Das aktuelle Bohrprogramm folgt strengen COVID-19-Protokollen, lief seit dem 30. August und ist nun abgeschlossen. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der Grundmetalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert zwei von Kanadas führenden ehemaligen Zinkabbaulagern: 1) das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die vor kurzem eingereichte PEA einen Nettogegenwartswert nach Steuern von $ 500 Mio. und einen IRR von 29,6 % angegeben hat. Die PEA des Pine Point-Projekts basiert auf aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für den Tagebau und flachen Untertagebau geeignet sind und aus 12,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 6,29% ZnEq an angezeigten Mineralressourcen und 37,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 6,80% ZnEq an abgeleiteten Mineralressourcen bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Pine Point Projekt befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einem geteerten Autobahnzugang und verfügt bereits über 100 Kilometer brauchbare Transportstraßen. 2) Die Projekte des Bathurst Mining Camp befinden sich im Norden von New Brunswick. Das Unternehmen hat den Großteil seiner Beteiligung am Bathurst Mining Camp an Brunswick Exploration optioniert, wobei die Genehmigung der Transaktion durch die TSXV noch aussteht.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten aktuellen Mineralressourcen entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den NI43-101-Richtlinien erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen haben. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und werden auf der Grundlage begrenzter geologischer Beweise und Probentnahmen geschätzt. Geologische Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu überprüfen. Die Prozentsätze der Zink-Äquivalenz werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallausbeuten, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der von der Schmelze zu zahlenden Metalle und der Gebühren berechnet (siehe entsprechende technische Berichte für Details).

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie unter www.osiskometals.com oder über Kontakt:

Robert Wares, CEO

Osisko Metals Incorporated

E-Mail: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com-

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Planungsprognosen, Zielsetzungen, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "interpretiert", Ansicht der Geschäftsleitung", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "Budget", "geplant", "Prognosen", "Schätzungen", "potenziell", "Machbarkeit", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich u.a. auf Folgendes beziehen: das Potenzial, eine der zehn größten Zinkminen weltweit zu werden; die Ergebnisse der PEA, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den IRR, den Nettogegenwartswert und die geschätzten Kosten, die Produktion, die Produktionsrate und die Lebensdauer der Mine; die Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Northwest Territories, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die potenzielle Generierung von Steuereinnahmen und den Beitrag von Arbeitsplätzen; und das Pine Point-Projekt hat das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen. Vorausblickende Informationen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements in Anbetracht der Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen darüber: günstige Eigen- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, erforderliches zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplante Exploration fortzusetzen; künftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und regulatorische Stabilität; den Erhalt von Genehmigungen der Regierung und Dritter; Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; nachhaltige Arbeitsstabilität; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Vorausblickende Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstigen Projektgenehmigungen bzw. deren Nichterteilung; die Verlustgeschichte und der negative Cashflow von Osisko Metals; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, durchzuführen; Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten; Umweltrisiken; Maßnahmen von Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen; die Fähigkeit von Osisko Metals, seine wichtigsten Führungskräfte sowie qualifiziertes und erfahrenes Personal zu behalten; und jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die unter www.sedar.com abgelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden, da diese erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

