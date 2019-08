IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2019

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.



: Osisko meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2019

Montréal, 31. Juli 2019 - Osisko Gold Royalties Ltd (die "Gesellschaft" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299134) gab die konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 bekannt.

Highlights

- Erlöse aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 33,8 Mio. US-Dollar gegenüber 32,9 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2018;

- Der erwirtschaftete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 21,4 Mio. US-Dollar gegenüber 19,7 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2018;

- Erreichte 19.651 Goldäquivalent-Unzen1 ("GEOs") im Vergleich zu 20.506 im zweiten Quartal 2018;

- Bereinigter Gewinn2 von 8,2 Mio. US-Dollar, 0,05 US-Dollar pro Basisaktie2 gegenüber 3,7 Mio. US-Dollar, 0,02 US-Dollar pro Basisaktie im zweiten Quartal 2018;

- Nettoverlust von 6,5 Mio. US-Dollar, 0,04 US-Dollar pro Basisaktie im Vergleich zu 0,5 Mio. US-Dollar, 0,00 US-Dollar pro Basisaktie im zweiten Quartal 2018;

- Erfasste Cash Operating Margen3 von 90% aus Lizenz- und Streamzinsen, die im zweiten Quartal einen operativen Cash Flow von USD 30,3 Mio. generierten, zusätzlich zu einer vierteljährlichen Cash Operating Marge von USD 1,2 Mio. aus Abzugszinsen;

- Orions Anteil an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Osisko wurde von 19,5% auf 6,2% reduziert;

- Der Bau der Eagle Goldmine der Victoria Gold Corp. hat eine Fertigstellungsrate von 95% erreicht;

- Abschluss einer vorrangig besicherten Brückenkreditfazilität zusammen mit bestimmten besicherten Kreditgebern und wichtigen Interessengruppen an die Stornoway Diamond Corporation ("Stornoway"), um Stornoway bei der strategischen Überprüfung zu unterstützen (bis zu 2,8 Mio. USD, die Osisko zugerechnet werden können);

- 83,6 Mio. USD in bar, 281,9 Mio. USD in Aktien4 und bis zu 450 Mio. USD in Form von nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien zum 30. Juni 2019; und

- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,05 US-Dollar pro Stammaktie, die am 15. Juli 2019 an die Aktionäre gezahlt wurde, die zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am 28. Juni 2019 einen Rekordstand hatten.

Weitere Einzelheiten finden sich im Lagebericht für die ersten drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019.

Aktuelle Leistungen

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender, kommentierte die Aktivitäten des zweiten Quartals 2019: "Wir freuen uns sehr, dass wir im Berichtsquartal eine der bedeutendsten Aktienrückkäufe in unserer Branche abgeschlossen haben, nachdem wir 8% unserer ausstehenden Aktien zurückgekauft haben. Seit seiner Gründung im Juni 2014 hat Osisko 320 Millionen US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückgegeben. Wir glauben, dass Osisko jetzt sehr gut positioniert ist, da der Goldpreis derzeit auf Sechsjahreshöchstständen steigt, um von dem erheblichen Wachstum innerhalb seines Lizenz- und Stream-Portfolios zu profitieren und in den nächsten Jahren ein Wachstum unserer Kennzahlen pro Aktie zu erzielen."

Orion-Transaktion

Betelgeuse LLC ("Orion"), eine gemeinsame Tochtergesellschaft bestimmter von Orion Resource Partners verwalteter Investmentfonds, schloss ein Zweitangebot ab, nach dem ein Konsortium von Underwritern von Orion auf einer Buy-Deal-Basis insgesamt 9.027.500 Stammaktien ("Secondary Offering") von Osisko zu einem Angebotspreis von 14,10 US-Dollar pro Stammaktie5 erwarb. Gleichzeitig hat Osisko zugesagt, 12.385.717 seiner Stammaktien von Orion ("Aktienrückkauf") zum gleichen Preis wie das Secondary Offering für insgesamt 174,6 Millionen US-Dollar zu erwerben (erfüllt in bar und direkte Übertragung bestimmter von Osisko gehaltener Beteiligungspapiere). Der von Osisko im Rahmen des Aktienrückkaufs zu zahlende Kaufpreis pro Stammaktie wurde als Sekundärplatzierungspreis ermittelt. Die Zahlung von Osisko an Orion bestand aus einer Kombination von Barmitteln (129,5 Mio. USD) und der direkten Übertragung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und anderen von Osisko gehaltenen Beteiligungen (45,1 Mio. USD).

Vorteile der Transaktion für Osisko:

- Reduzierung der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Osisko um 8% zu einem attraktiven Preis, was zu einer sofortigen positiven Auswirkung auf das Ergebnis je Aktie und den Cashflow je Aktie von Osisko führt;

- Monetarisierung bestimmter, von Osisko gehaltener, weniger liquider Aktienpositionen;

- Gesamter Rückgang des Gewichts des Aktienportfolios von Osisko im Verhältnis zur Gesamtgröße des Unternehmens;

- Positive Auswirkungen auf die Nachfrage von Indexfonds; und

- Reduzierung der erwarteten cashwirksamen jährlichen Dividendenzahlungen um 2,5 Mio. USD

Am 28. Juni 2019 schlossen Osisko und Orion die erste Tranche des Aktienrückkaufs ab. Insgesamt wurden 7.319.499 Stammaktien von Osisko von Orion erworben und anschließend eingezogen. Ein Teil des Kaufpreises von 103,2 Mio. USD für die erste Tranche des Aktienrückkaufs wurde in bar bezahlt (aus dem Verkauf aller von Osisko an Dalradian Resources Inc. gehaltenen Stammaktien an eine andere von Orion Resource Partners verwaltete Gesellschaft) und ein Teil wurde in Form der Übertragung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und anderen Beteiligungen von Osisko an Orion bezahlt.

Die zweite Tranche des Aktienrückkaufs wurde am 15. Juli 2019 für den Erwerb und die Vernichtung von 5.066.218 Stammaktien von Osisko abgeschlossen. Der Kaufpreis von 71,4 Mio. USD wurde in bar bezahlt (aus dem Verkauf aller von Osisko an der Victoria Gold Corp. gehaltenen Stammaktien an eine andere von Orion Resource Partners verwaltete Gesellschaft). In den drei Monaten bis zum 30. September 2019 wird in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ein Gewinn in Höhe von USD 1,7 Mio. für die Differenz zwischen dem Buchwert der Victoria-Aktien (ausgewiesen als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte zum 30. Juni 2019) und der Verbindlichkeit für den Aktienrückkauf erfasst.

Abrechnu Wert der Wert der

Unternehmen ng ersten zweiten

Tranche Tranche

Dalradian Resources Bargeld 58,1 Mio.

Inc. Dollar

Victoria Gold Corp. Bargeld 71,4 Mio. D

ollar

Aquila Resources Transfer 9,7 Mio. D

Inc. ollar

Highland Copper Transfer 3,0 Mio. D

Company ollar

Inc.

Sonstige Transfer 32,4 Mio

Beteiligungen Dollar

103,2 Mio.71,4 Mio. D

ollar

Dollar

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf und dem Secondary Offering wurden von Orion erstattet.

Ausblick

Osiskos Ausblick für 2019 auf die Lizenz-, Stream- und Offtake-Interessen basiert auf öffentlich zugänglichen Prognosen, insbesondere den von Yamana Gold Inc. und Agnico Eagle Mines Limited veröffentlichten Prognosen für die Canadian Malartic-Mine, für die von Newmont Goldcorp Corporation veröffentlichte Mine Éléonore und für die von Stornoway Diamond Corporation veröffentlichte Renard-Mine. Wenn öffentlich zugängliche Prognosen für Immobilien nicht verfügbar sind, holt Osisko von den Produzenten interne Prognosen ein, wie dies bei der Mine Mantos Blancos der Fall ist, oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

Die zurechenbaren GEOs für 2019 bleiben gegenüber der bisherigen Prognose unverändert. Die GEOs und die Cash-Marge nach Zinsen werden wie folgt geschätzt:

Niedrig Hoch Barmarge

(GEOs) (GEOs) (%)

Lizenzgebühren 54,700 61,100 99.9

Stream-Interessen 28,000 31,300 65.5

Offtake Anteile 2,300 2,600 1.2

85,000 95,000

Für die Guidance 2019 wurden Silber-, Diamanten- und Bargeld-Lizenzen in GEOs umgewandelt, wobei Rohstoffpreise von 1.300 US-Dollar pro Unze Gold, 15,50 US-Dollar pro Unze Silber und 95 US-Dollar pro Karat für Diamanten aus der Renard-Mine (gemischter Verkaufspreis) und ein Wechselkurs (US$/C$) von 1,30 verwendet wurden.

Q2 2019 Ergebnisse - Telefonkonferenz

Osisko wird am Donnerstag, den 1. August 2019 um 10:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz durchführen, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 zu überprüfen und zu diskutieren.

Diejenigen, die an der Teilnahme an der Telefonkonferenz interessiert sind, sollten sich unter 1 (877) 223-4471 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1 (647) 788-4922 (international) anmelden. Ein Operator leitet die Teilnehmer zum Anruf.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist von 13:00 Uhr EDT am 1. August 2019 bis 23:59 Uhr EDT am 8. August 2019 mit den folgenden Einwahlnummern verfügbar: 1-(800) 585-8367 (Nordamerika gebührenfrei) oder 1 (416) 621-4642, Zugangscode 9189095.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein zwischengeschaltetes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen hält. Das Portfolio von Osisko ist durch seine 5% NSR-Lizenzgebühr in der Canadian Malartic Mine verankert, der größten Goldmine Kanadas. Zum 31. Juli 2019 waren 142.971.526 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Osisko besitzt auch ein Portfolio von öffentlich gehaltenen Rohstoffunternehmen, darunter eine 32,6%ige Beteiligung an Barkerville Gold Mines Ltd., eine 16,6%ige Beteiligung an Osisko Mining Inc. und eine 19,9%ige Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens de Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Joseph de la Plante

Vizepräsident, Unternehmensentwicklung

Tel. (514) 940-0670

jdelaplante@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Notizen:

(1) Die GEOs werden vierteljährlich berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Offtakes. Silber, das aus Lizenz- und Stromvereinbarungen gewonnen wurde, wurde in goldäquivalente Unzen umgewandelt, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis der Periode multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis der Periode dividiert wurden. Diamanten, andere Metalle und Barabgaben wurden in Goldäquivalente Unzen umgewandelt, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis der Periode dividiert wurden. Die Umwandlung der Abnahmevereinbarungen erfolgte unter Verwendung des finanziellen Ausgleichs, geteilt durch den durchschnittlichen Goldpreis der Periode.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate bis zum Sechs Monate per

Ende Ende

30. Juni,

30. Juni,

2019 2018 2019 2018

Gold(i) $1,309 $1,306 $1,307 $1,318

Silber(ii) $15 $17 $15 $17

Wechselkurs 1.3377 1.2911 1.3336 1.2781

(US$/Can$)

(iii)

(i) Der Nachmittagspreis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(iii) Tagessatz der Bank of Canada

(2) Die Kennzahlen "Bereinigtes Ergebnis" und "Bereinigtes Ergebnis je Stammaktie" sind nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht anerkannt. Siehe die Non-IFRS-Kennzahlen, die im Abschnitt "Non-IFRS Financial Performance Measures" des Management's Discussion and Analysis für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 angegeben sind.

(3) Die Cash Operating Margin, die den Umsatz abzüglich der Umsatzkosten darstellt, ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht nach IFRS allgemein anerkannte Branchenkennzahl einen realistischen Hinweis auf die operative Leistung liefert und einen nützlichen Vergleich mit seinen Mitbewerbern ermöglicht. Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der Cash-Marge auf die in der Gewinn- und Verlustrechnung und den dazugehörigen Erläuterungen dargestellten Umsatzerlöse und Herstellungskosten:

(In Tausend Dollar) Drei Monate Sechs Monate

bis zum per

Ende Ende

30. Juni, 30. Juni,

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Umsatzerlöse 131,606137,819 232,332263,433

Abzgl. Erlöse aus (97,825(104,96 (165,05(197,99

Abzugszinsen ) 8) 1 7)

)

Einnahmen aus Lizenz- und 33,781 32,851 67,281 65,436

Streamzinsen

Umsatzkosten (100,09(108,29 (170,19(201,95

3 0) 7) 7)

)

Abzgl.: Umsatzkosten der 96,642 104,118 163,152194,722

Entnahmezinsen

Umsatzkosten der Lizenz- (3,451)(4,172) (7,045)(7,235)

und

Streamzinsen

Einnahmen aus Lizenz- und 33,781 32,851 67,281 65,436

Streamzinsen

Weniger: Umsatzkosten der L(3,451)(4,172) (7,045)(7,235)

izenz- und

Streamzinsen

Cash-Marge aus Lizenz- und 30,330 28,679 60,236 58,201

Streamzinsen

90% 87% 90% 89%

Erlöse aus Abzugszinsen 97,825 104,968 165,051197,997

Weniger: Umsatzkosten der E(96,642(104,11 (163,15(194,72

ntnahmezinsen ) 8) 2 2)

)

Cash-Marge aus 1,183 850 1,899 3,275

Abzugszinsen

1% 1% 1% 2%

(4) Stellt den geschätzten Marktwert dar, der auf der Grundlage der notierten Preise der Investitionen in eine anerkannte Börse zum 30. Juni 2019 und ohne die Eigenkapitalposition von Osisko an der Victoria Gold Corp. basiert, die als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesen wurde.

(5) Am 11. Juli wurde das Sekundärangebot für 7.850.000 Aktien abgeschlossen und am 18. Juli wurde die Mehrzuteilungsoption von den Konsortialbanken für 1.177.500 Aktien für insgesamt 9.027.500 Stammaktien von Osisko vollständig ausgeübt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete- Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die Osisko erwartet, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, des geschätzten zukünftigen Umsatzes, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und des Umsatzes, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, der Geschäftsmöglichkeiten und -möglichkeiten, sind zukunftsorientierte Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen zu Goldäquivalenten Unzen ("GEOs") zukunftsgerichtete- Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann nicht garantiert werden, dass die GEOs realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "wird erwartet", "plant", "erwartet", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher Worte und Phrasen) gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen darüber identifiziert werden können, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wertentwicklung der Vermögenswerte von Osisko, die Schätzung der GEOs, die 2019 eingehen sollen, das Wachstum der Kennzahlen pro Aktie und die Fähigkeit von Osisko, zukünftige Chancen zu ergreifen. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aus den Lizenzgebühren, Strömen und anderen Interessen von Osisko wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, sind unter anderem: Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Schwankungen der Preise der Rohstoffe und des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber den USA. Dollar, anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; unabhängig davon, ob Osisko den Status einer "passiven ausländischen Investmentgesellschaft" ("PFIC") gemäß Abschnitt 1297 des United States Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung erhält oder nicht; mögliche Änderungen in der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Streams oder anderen Interessen, Rechtsstreitigkeiten, Titel, Genehmigungen oder Lizenzen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Erforschung, Erschließung und dem Bergbau auf den Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder ein anderes Interesse hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Genehmigung, Infrastruktur, betriebliche oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangversagen oder Höhleneinbrüche, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Rate, Qualität und Zeitpunkt der Produktionsunterschiede von Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen oder anderen nicht versicherten Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, sowie die Ausübung von Rechten Dritter, die sich auf geplante Investitionen auswirken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese: der laufende Betrieb der Immobilien, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung der Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien hält, in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Immobilien; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlageportfolio zugrunde liegen; Die laufenden Erträge und Vermögenswerte von Osisko im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status, keine wesentlichen Änderungen der bestehenden steuerlichen Behandlung, keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf wesentliche Immobilien, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder ein anderes Interesse hält, die Richtigkeit der öffentlich offenbarten Erwartungen an die Entwicklung der zugrunde liegenden Immobilien, die noch nicht in Produktion sind, und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance sind. Osisko kann den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und Investoren sollten sich aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von Osisko, das bei den kanadischen Wertpapierkommissionen eingereicht und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission on EDGAR unter www.sec.gov. verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Bilanzen

(Ungeprüft)

(Tabellenwerte in Tausend kanadischen Dollar)

30. Juni,31.

Dezember,

2019 2018

$ $

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Bargeld 83,589 174,265

Kurzfristige Anlagen 16,165 10,000

Forderungen aus Lieferungen und 12,816 12,321

Leistungen

Sonstige Vermögenswerte 967 1,015

113,537 197,601

Zur Veräußerung gehaltene 69,757 -

Vermögenswerte

183,294 197,601

Langfristige Vermögenswerte

Beteiligungen an assoziierten 225,855 304,911

Unternehmen

Sonstige Beteiligungen 50,525 109,603

Lizenz-, Stream- und andere 1,367,468 1,414,668

Interessen

Erkundung und Bewertung 92,813 95,002

Firmenwert 111,204 111,204

Sonstige Vermögenswerte 11,801 1,657

2,042,960 2,234,646

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 14,269 11,732

und Leistungen und passive

Rechnungsabgrenzungen

Dividendenverbindlichkeiten 7,146 7,779

Rückstellungen - 3,494

Haftung für den Aktienrückkauf 71,434 -

Leasingverbindlichkeiten 777 -

93,626 23,005

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige 326,050 352,769

Finanzverbindlichkeiten

Leasingverbindlichkeiten 9,733 -

Latente Ertragsteuern 78,679 87,277

508,088 463,051

Eigenkapital

Aktienkapital 1,482,860 1,609,162

Optionsscheine 18,072 30,901

Beitragsüberschüsse 36,182 21,230

Eigenkapitalkomponente der 17,601 17,601

Wandelschuldverschreibungen

Kumuliertes sonstiges 13,437 23,499

Gesamtergebnis

Gewinnvortrag (-fehlbetrag) (33,280) 69,202

1,534,872 1,771,595

2,042,960 2,234,646

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 und 2018

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge, ausgedrückt in Tausend kanadischen Dollar, außer den Beträgen pro Aktie)

Drei Monate Sechs Monate

bis zum per

Ende Ende

30. Juni, 30. Juni,

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Umsatzerlöse 131,606 137,819 232,332 263,433

Umsatzkosten (100,09 (108,29 (170,19 (201,95

3) 0) 7) 7)

Erschöpfung von (11,825 (13,271 (24,201 (26,501

Lizenzgebühren, ) ) ) )

Streams und anderen

Interessen

Bruttogewinn 19,688 16,258 37,934 34,975

Sonstige betriebliche

Aufwendungen

Allgemeine und (4,632) (5,197) (10,566 (9,650)

Verwaltungskosten )

Geschäftsentwicklung (1,786) (1,508) (3,524) (2,673)

Wertminderung von - - (38,900 -

Vermögenswerten )

Betriebsgewinn 13,270 9,553 (15,056 22,652

(-verlust) )

Zinserträge 820 1,048 1,992 2,540

Dividendenertrag 100 50 100 50

Finanzierungskosten (5,792) (6,261) (11,539 (12,895

) )

Wechselkursgewinn (491) 65 (1,612) 252

(-verlust)

Anteil am Verlust von (8,780) (1,022) (10,542 (2,419)

assoziierten )

Unternehmen

Sonstige Verluste, netto (5,298) (1,620) (5,333) (4,201)

Ergebnis vor (6,171) 1,813 (41,990 5,979

Ertragsteuern )

Ertragsteuerrückerstattu (376) (1,302) 8,894 (3,158)

ng

(Aufwand)

Reingewinn (-verlust) (6,547) 511 (33,096 2,821

)

Nettogewinn (-verlust)

pro

Aktie

Basis (0.04) - (0.21) 0.02

Verwässert (0.04) - (0.21) 0.02

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Kapitalflussrechnung

Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 und 2018

(Ungeprüft)

(Tabellenwerte in Tausend kanadischen Dollar)

Drei Monate Sechs Monate

bis zum per

Ende Ende

30. Juni, 30. Juni,

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $

Geschäftstätigkeit

Reingewinn (-verlust) (6,547) 511 (33,096 2,821

)

Anpassungen für:

Aktienbasierte Vergütung 1,520 2,356 4,221 3,029

Verbrauch und 12,166 13,313 24,826 26,585

Amortisation

Wertminderung von - - 38,900 -

Vermögenswerten

Finanzierungskosten 1,791 1,726 3,474 3,344

Anteil am Verlust von 8,780 1,022 10,542 2,419

assoziierten

Unternehmen

Nettogewinn aus dem (263) - (88) (1,908)

Erwerb von

Beteiligungen

Nettoverlust aus der - 253 - 253

Verwässerung von

Anteilen an

assoziierten

Unternehmen

Nettogewinn aus dem Verkauf 4,896 - 4,227 -

von

Beteiligungen

Änderung des 665 1,367 1,194 5,856

beizulegenden Zeitwerts

von finanziellen

Vermögenswerten zum

beizulegenden Zeitwert

über die Gewinn- und

Verlustrechnung

Latenter 216 1,075 (9,266) 2,742

Ertragsteueraufwand

Fremdwährungsverluste 484 (487) 1,643 411

(-gewinne)

Abwicklung von gesperrten (289) (499) (584) (499)

und aufgeschobenen

Aktieneinheiten

Sonstiges 44 46 91 92

Nettogeldfluss aus 23,463 20,683 46,084 45,145

betrieblicher Tätigkeit

vor Veränderung der nicht

zahlungswirksamen

Positionen des

Nettoumlaufvermögens

Veränderung der nicht (2,113) (1,023) 16 (2,182)

zahlungswirksamen

Positionen des

Nettoumlaufvermögens

Nettogeldfluss aus 21,350 19,660 46,100 42,963

betrieblicher Tätigkeit

Investitionstätigkeit

Kurzfristige Anlagen (3,111) (500) (16,230 (1,000)

)

Erwerb von Beteiligungen (34,778 (58,811 (40,537 (72,440

) ) ) )

Einzahlungen aus dem 58,052 1,465 58,474 27,043

Abgang von

Beteiligungen

Erwerb von Lizenz- und - (49,141 (27,969 (59,111

Stream-Anteilen ) ) )

Steuergutschriften (36) 99 150 1,193

(Aufwendungen) für

Exploration und Bewertung,

netto

Sonstige Vermögenswerte (320) (65) (475) (83)

Mittelzufluss aus der 19,807 (106,95 (26,587 (104,39

Investitionstätigkeit 3) ) 8)

Finanzierungstätigkeit

Ausübung von 585 76 6,268 190

Aktienoptionen und

Aktien, die im Rahmen

des Aktienkaufplans

ausgegeben

wurden.

Ausgabekosten - - - (186)

Finanzierungskosten - - - (379)

Rückzahlung von - (51,820 (30,000 (51,820

langfristigen ) ) )

Verbindlichkeiten

Wesentliche Elemente der (208) - (382) -

Leasingzahlungen

Durch einen

Aktienrückkauf (58,052 - (58,052 -

erworbene und ) )

eingezogene Stammaktien

Normaler Kurs Emittent

Gebotskauf von - (1,653) (11,901 (21,986

Stammaktien ) )

Gezahlte Dividenden (7,504) (6,446) (13,802 (13,993

) )

Sonstiges 190 - 190 -

Nettogeldfluss aus (64,989 (59,843 (107,67 (88,174

Finanzierungstätigkeit ) ) 9) )

(1,076) 3,150 (2,510) 4,535

Auswirkungen von

Wechselkursänderungen

auf die Zahlungsmittel

und

Zahlungsmitteläquivalent

e

Abnahme der (24,908 (143,98 (90,676 (145,07

Zahlungsmittel und ) 6) ) 4

Zahlungsmitteläquivalent )

e

Zahlungsmittel und 108,497 332,617 174,265 333,705

Zahlungsmitteläquivalente

- Beginn der

Periode

Zahlungsmittel und 83,589 188,631 83,589 188,631

Zahlungsmitteläquivalent

e - Ende der

Periode

