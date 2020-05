IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet Ergebnisse des ersten Quartals 2020

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.



: Osisko meldet Ergebnisse des ersten Quartals 2020

Montréal, 12. Mai 2020 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-corporate-update-with-new-president-sandeep-singh/) gab seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt.

Höhepunkte

- Cashflow aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 23,8 Mio. US-Dollar (Q1 2019 - 24,8 Mio. US-Dollar); 27,9 Mio. US-Dollar vor Änderungen bei nicht liquiditätswirksamen Posten des Betriebskapitals (Q1 2019 - 22,6 Mio. US-Dollar), ein Anstieg um 23%;

- Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 37,8 Millionen USD (Q1 2019 - 33,5 Millionen USD), ein Anstieg um 13%;

- Bezogen 18.159 Unzen Goldäquivalent1 ("GEOs") (Q1 2019 - 19.753 GEOs);

- Bargeldbestand in Höhe von 158,3 Millionen USD und bis zu 400,0 Millionen USD, die im Rahmen der Kreditfazilität zum 31. März 2020 weiter zur Verfügung standen, wobei die am 1. April 2020 abgeschlossene Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 85,0 Millionen USD nicht berücksichtigt ist;

- schloss am 1. April 2020 eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 85,0 Millionen Dollar bei Investissement Québec ab;

- Zog 50,0 Millionen USD aus unserer revolvierenden Kreditfazilität als Vorsichtsmaßnahme in Anspruch, um angesichts der derzeitigen Unsicherheit eine angemessene finanzielle Kapazität während der Stilllegung unserer Anlagen zu gewährleisten;

- Verursachte eine nicht-liquiditätswirksame Wertminderung des Renard-Diamantenstreams in Höhe von 26,3 Millionen USD (19,3 Millionen USD, nach Abzug der Einkommenssteuern);

- Nettoverlust von 13,3 Mio. USD, 0,09 USD pro Aktie (Q1 2019 - Nettoverlust von 26,5 Mio. USD, 0,17 USD pro Aktie), als Ergebnis der nicht liquiditätswirksamen Wertminderung;

- Bereinigter Gewinn2 von 7,5 Millionen USD oder 0,05 USD pro Aktie (Q1 2019 - 5,8 Millionen USD, 0,04 USD pro Aktie);

- Eine Cash-Betriebsmarge3 von 91% aus Lizenzgebühren und Streambeteiligungen, wodurch ein operativer Cash-Flow von 34,5 Millionen US-Dollar generiert wurde, zusätzlich zu einer Cash-Betriebsmarge von 0,8 Millionen US-Dollar aus Abnahmeverpflichtungen;

- Nahm die Produktionsrichtlinien für 2020 aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurück;

- Die Bergbauaktivitäten waren von der COVID-19-Pandemie betroffen, darunter auch unser wichtigster Aktivposten, die Mine Canadian Malartic, die vom 25. März bis zum 15. April auf Pflege und Wartung gesetzt wurde;

- Erwarb zur Stornierung 429.722 Stammaktien für $3,9 Millionen (durchschnittliche Anschaffungskosten von $9,15 pro Aktie);

- eine vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar pro Stammaktie erklärt, die am 15. April 2020 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2020 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird; und

- Verbesserte den Silber-Stream in der Mine von Gibraltar, indem man 8,5 Millionen Dollar investierte, um den Transferpreis von 2,75 US-Dollar pro Unze Silber im April 2020 auf Null zu senken.

Jüngste Leistungen

Sean Roosen, Vorsitzender und Chief Executive Officer, äußerte sich zu den Aktivitäten des ersten Quartals 2020: "Wir durchleben eine beispiellose Periode und wir unterstützen weiterhin nachdrücklich die Initiativen und Bemühungen der Minenbetreiber, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Belegschaft und ihrer Gemeinden an die erste Stelle zu setzen. Auch wenn unser Geschäft durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 beeinträchtigt wurde, ist die Einkommensverschiebung angesichts unseres effizienten Geschäftsmodells überschaubar. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass unsere Chancen in den kommenden Quartalen wachsen werden, und wir sind gut positioniert, um Kapital für Lizenzgebühren und Streaming-Transaktionen einzusetzen und für unsere Interessengruppen Wert zu schaffen.

Wertminderung von Vermögenswerten

Im März 2020 ging der Verkaufspreis von Diamanten infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Diamantenmarkt deutlich zurück. Am 24. März 2020 wurden die Aktivitäten in der Renard-Diamantenmine nach der Ankündigung der Regierung von Québec, alle nicht lebensnotwendigen Dienstleistungen einzustellen, ausgesetzt, und am 14. April 2020 kündigte der Betreiber der Renard-Diamantenmine trotz der Ankündigung der Regierung von Québec, die Bergbautätigkeiten als eine wesentliche Dienstleistung aufzunehmen, die Verlängerung der Pflege- und Wartungsperiode seines Betriebs an, was auf die schlechten Bedingungen auf dem Diamantenmarkt sowie auf größere strukturelle Hindernisse für den Verkauf von Fertigprodukten zurückzuführen ist. Diese wurden neben anderen Tatsachen und Umständen als Indikatoren für eine Wertminderung angesehen, und dementsprechend führte das Management zum 31. März 2020 eine Bewertung der Wertminderung durch. Das Unternehmen verbuchte eine Wertminderung in Höhe von $26,3 Millionen ($19,3 Millionen, nach Abzug der Einkommenssteuern) für den Renard-Diamanten-Stream.

Ausblick

Am 23. März 2020 kündigte Osisko angesichts der Ungewissheiten hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich der Dauer, Schwere und des Ausmaßes des Ausbruchs, der Maßnahmen zur Eindämmung oder Behandlung des COVID-19-Ausbruchs und der Auswirkungen auf den Bergbaubetrieb, die Rücknahme seiner Produktionsprognose für 2020 an und erwartet, neue Prognosen vorzulegen, sobald sich der Betrieb in der Bergbauindustrie stabilisiert. Das Unternehmen wird die Situation weiterhin genau beobachten und geht davon aus, dass seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf mehrere Bergbauaktivitäten, an denen es eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, beeinflusst werden.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen Q1 2020

Osisko wird am Mittwoch, den 13. Mai 2020 um 10:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz zur Überprüfung und Diskussion der Ergebnisse des ersten Quartals 2020 veranstalten.

Wer an einer Teilnahme an der Telefonkonferenz interessiert ist, sollte sich unter 1-(833) 979-2701 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(236) 714-2175 (international) einwählen. Ein automatisiertes Sprachsystem wird Sie auffordern, Ihren Namen aufzuzeichnen und die Konferenz-Identifikationsnummer 1793021 einzugeben.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird vom 13. Mai 2020, 13:00 Uhr EDT, bis zum 20. Mai 2020, 23:59 Uhr EDT, unter den folgenden Einwahlnummern verfügbar sein: 1-(800) 585-8367 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(416) 621-4642, Zugangscode 1793021. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar sein.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf den amerikanischen Kontinent ausgerichtetes Zwischenunternehmen für Edelmetall-Lizenzgebühren, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko verfügt über ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Strömen und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko ist durch seinen Eckpfeiler, eine 5%ige Netto-Lizenzgebühr auf die Mine Canadian Malartic, die die größte Goldmine Kanadas ist, verankert. Osisko besitzt auch das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio aus börsennotierten Ressourcenunternehmen, einschließlich einer 15,8%-Beteiligung an Osisko Mining Inc., einer 17,9%-Beteiligung an Osisko Metals Incorporated und einer 18,3%-Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Die Hauptgeschäftsstelle von Osisko befindet sich in der Avenue des Canadiens-de Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Sandeep Singh

Präsident

Tel. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

(1) GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Offtakes. Das aus Lizenzgebühren und Streamabnahmevereinbarungen verdiente Silber wurde in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt wurden. Diamanten, andere Metalle und Bar-Lizenzgebühren wurden in Goldäquivalent-Unzen umgewandelt, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt wurden. Abnahmevereinbarungen wurden unter Verwendung des finanziellen Abrechnungsäquivalents geteilt durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum umgerechnet.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurs

Drei Monate per Ende

31. März,

2020 2019

Gold(i) $1,583 $1,304

Silber(ii) $16.90 $15.57

Wechselkurs 1.3449 1.3295

(US$/Can$)

(iii)

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(iii) Tagessatz der Bank of Canada.

(2) Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen einschließlich "Angepasster Gewinn" und "Angepasster Gewinn pro Aktie" zur Ergänzung seines Konzernabschlusses aufgenommen, die in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maße zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Maßen den Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die unter IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

"Bereinigter Gewinn" ist definiert als "Nettoverlust", der um bestimmte Posten bereinigt ist: "Wechselkursgewinn (-verlust)", "Wertminderung von Vermögenswerten", "Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung", "Nicht realisierter Gewinn (Verlust) auf Investitionen", "Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen", "Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen", "Latente Ertragssteueraufwendungen (-erstattung)" und andere ungewöhnliche Posten wie Transaktionskosten.

Der bereinigte Gewinn pro Basisaktie ergibt sich aus dem "bereinigten Gewinn" geteilt durch die "gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien" für die Periode.

Drei Monate Ende

31. März,

2020 2019

(in Tausend Dollar, ausgenommen $ $

Beträge pro

Aktie)

Nettoverlust (13,318) (26,549)

Anpassungen:

Wertminderung von Vermögenswerten 26,300 38,900

Wechselkursverlust (-gewinn) (2,101) 1,159

Nicht realisierter Verlust (Gewinn) (1,535) 35

auf

Investitionen

Anteil am Verlust von assoziierten 1,716 1,762

Unternehmen

Rückforderung latenter (3,515) (9,482)

Einkommenssteuern

Bereinigte Erträge 7,547 5,825

Gewichtete durchschnittliche Anzahl 155,374 155,059

von

im Umlauf befindliche

Stammaktien (in

000)

Bereinigter Gewinn pro Basisaktie -0.05 0.04

(3) Die Cash Operating Margin, die die Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten darstellt, ist eine Nicht-IFRS-Messgröße. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese branchenweit allgemein anerkannte, nicht IFRS-konforme Kennzahl einen realistischen Hinweis auf die Betriebsleistung liefert und einen nützlichen Vergleich mit seinen Konkurrenten ermöglicht. Die folgende Tabelle stimmt die Cash-Marge mit den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und den zugehörigen Anmerkungen dargestellten Einnahmen und Umsatzkosten ab:

(In Tausend Dollar) Drei Monate End

e

31. März,

2020 2019

$ $

Einnahmen 52,605 100

726

Weniger: Einnahmen aus (14,771(67

Abzugszinsen ) 226)

Einnahmen aus 37,834 33 500

Lizenzgebühren und

Streamzinsen

Kosten der Verkäufe (17,283(70

) 104)

Weniger: Verkaufskosten 13,922 66 510

der

Abnahmegesellschaften

Kosten der Verkäufe von Liz (3,361)(3 594)

enzgebühren und

Stream-Interessen

Einnahmen aus 37,834 33 500

Lizenzgebühren und

Streamzinsen

Weniger: Kosten der (3,361)(3 594)

Verkäufe von

Lizenzgebühren und

Stream-Interessen

Barnarge aus 34,473 29 906

Lizenzgebühren und

Streamzinsen

91.1% 89,3%

Einnahmen aus Abzugszinsen 14,771 67 226

Weniger: Verkaufskosten (13,922(66

der ) 510)

Abnahmegesellschaften

Cash-Marge aus 849 716

Abnahmeverzinsung

5.7% 1,1 %

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete- Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt, die sich auf zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die Osisko erwartet, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und Einnahmen, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Osisko, sind vorausblickende Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen bezüglich Goldäquivalent-Unzen (GEOs") zukunftsgerichtete- Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die GEOs realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "wird erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher Wörter und Phrasen) gekennzeichnet sind oder durch Aussagen dahingehend gekennzeichnet sein können, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten" eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, dass ausreichende Mittel zur Finanzierung der Arbeit am Cariboo-Projekt zur Verfügung stehen, dass innerhalb der Accelerator-Unternehmensgruppe ein erheblicher Wert geschaffen wird und dass Osisko in der Lage ist, zukünftige Chancen zu ergreifen. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, weshalb sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, die sich aus den Lizenzgebühren, Strömen und anderen Interessen von Osisko ergeben, erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem: die Ungewissheiten in Bezug auf die Auswirkungen des COVID-19, der Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise und des Werts des kanadischen Dollars im Vergleich zu den USA. Dollar, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich der Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und der Steuerpolitik; die Frage, ob Osisko entschlossen ist, den Status einer "passiven ausländischen Investitionsgesellschaft" ("PFIC") gemäß der Definition in Abschnitt 1297 des United States Internal Revenue Code von 1986 in seiner geänderten Fassung zu erhalten; potenzielle Änderungen der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Strömen oder anderen Interessen, Rechtsstreitigkeiten, Titel-, Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Bergbaus auf den Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betriebs- oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangabbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Rate, Grad und Zeitpunkt der Produktionsabweichungen von Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen oder andere nicht versicherte Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, und Ausübung von Rechten Dritter, die sich auf geplante Investitionen auswirken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der laufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung der Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis hält; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte von Osisko in Bezug auf die Bestimmung seines PFIC-Status, keine wesentlichen Änderungen an bestehenden Steuerbehandlungen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; die Genauigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen für die Entwicklung von zugrunde liegenden Grundstücken, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind. Osisko kann Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen vorausblickenden Aussagen übereinstimmen, und Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit nicht unangemessen auf vorausblickende Aussagen verlassen.

Weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von Osisko, das bei der kanadischen Wertpapierkommission eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hier dargelegten zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können nach diesem Datum geändert werden. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Bilanzen

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge, ausgedrückt in Tausend Kanadischen Dollar)

31. März,31.

Dezember,

2020 2019

$ $

Vermögen

Umlaufvermögen

Bargeld 158,325 108,223

Kurzfristige Investitionen 21,228 20,704

Zu erhaltende Beträge 8,797 6,330

Andere Vermögenswerte 4,444 5,172

192,794 140,429

Langfristiges Vermögen

Investitionen in assoziierte 102,684 103,640

Unternehmen

Andere Investitionen 61,176 67,886

Lizenzgebühren, Stream und andere 1,140,113 1,130,512

Interessen

Bergbauinteressen und Anlagen und 358,115 343,693

Ausrüstung

Exploration und Auswertung 43,065 42,949

Goodwill 111,204 111,204

Andere Vermögenswerte 7,038 6,940

2,016,189 1,947,253

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und passive 17,498 18,772

Rechnungsabgrenzungsposten

Zu zahlende Dividenden 7,879 7,874

Kurzfristiger Anteil langfristiger 49,024 -

Verbindlichkeiten

Rückstellungen und andere 1,303 1,289

Verbindlichkeiten

75,704 27,935

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen und andere 29,953 29,365

Verbindlichkeiten

Langfristige Schulden 374,475 349,042

Latente Ertragssteuern 43,711 47,465

523,843 453,807

Kapital

Aktienkapital 1,654,146 1,656,350

Optionsscheine 18,072 18,072

Beisteuernder Überschuss 37,840 37,642

Aktienkomponente von 17,601 17,601

Wandelschuldverschreibungen

Kumuliertes sonstiges 36,195 13,469

Gesamtergebnis

Defizit (271,508) (249,688)

1,492,346 1,493,446

2,016,189 1,947,253

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Verlust-Rechnungen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2020 und 2019

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend Kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge pro Aktie)

2020 2019

$ $

Einnahmen 52,605 100,726

Kosten der Verkäufe (17,283) (70,104)

Erschöpfung von Lizenzgebühren, Str (13,700) (12,376)

eam

und anderen Interessen

Bruttogewinn 21,622 18,246

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung (6,284) (5,901)

Entwicklung von Unternehmen (1,138) (1,738)

Exploration und Auswertung (42) (33)

Wertminderung von Vermögenswerten (26,300) (38,900)

Betriebsverlust (12,142) (28,326)

Zins- und Dividendeneinnahmen 1,121 1,172

Finanzierungskosten (6,862) (5,747)

Wechselkursgewinn (-verlust) 2,326 (1,121)

Anteil am Verlust von assoziierten (1,716) (1,762)

Unternehmen

Sonstige Gewinne (Verluste), netto 629 (35)

Verlust vor Ertragssteuern (16,644) (35,819)

Einkommenssteuer-Rückforderung 3,326 9,270

Nettoverlust (13,318) (26,549)

Nettoverlust pro Aktie

Unverwässert und verwässert (0.09) (0.17)

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Mittelflussrechnung

Für die drei Monate bis zum 31. März 2020 und 2019

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge, ausgedrückt in Tausend Kanadischen Dollar)

2020 2019

$ $

Operative Tätigkeiten

Nettoverlust (13,318) (26,549)

Anpassungen für:

Aktienbasierte Vergütung 2,683 2,701

Erschöpfung und Amortisierung 14,132 12,660

Wertminderung von Vermögenswerten 26,300 38,900

Finanzierungskosten 2,624 1,683

Anteil am Verlust von 1,716 1,762

assoziierten

Unternehmen

Netto-(Gewinn) Verlust bei (2,845) 175

Erwerb von

Investitionen

Änderung des beizulegenden Zeitwerts 1,310 529

von finanziellen Vermögenswerten, die

erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet

werden

Nettogewinn aus der Veräusserung von - (669)

Investitionen

Wechselkurs(gewinn)verlust (2,101) 1,159

Rückforderung latenter (3,515) (9,482)

Einkommenssteuern

Andere 948 (248)

Netto-Cashflow aus 27,934 22,621

Betriebsaktivitäten

vor Änderungen bei unbaren

Betriebskapitalposten

Änderungen bei nicht (4,134) 2,129

liquiditätswirksamen Posten des

Betriebskapitals

Netto-Cashflow aus 23,800 24,750

Betriebsaktivitäten

Investierende Aktivitäten

Kurzfristige Investitionen (1,069) (13,119)

Erwerb von Investitionen (15,587) (5,759)

Erlös aus der Veräußerung von 322 422

Investitionen

Erwerb von Lizenzgebühren und Str (7,500) (27,969)

eam

beteiligungen

Ausgaben für Exploration und (116) 186

Evaluierung, nach Abzug

von

Steuergutschriften

Bergbauanlagen und -ausrüstung (14,854) -

Andere 156 (155)

Netto-Kapitalfluss für (38,648) (46,394)

Investitionstätigkeiten

Finanzielle Aktivitäten

Ausübung von Aktienoptionen und

Aktien, die im Rahmen des 360 5,683

Aktienkaufplans für Mitarbeiter

ausgegeben

wurden

Zunahme der langfristigen 71,660 -

Schulden

Rückzahlung langfristiger - (30,000)

Schulden

Normales Kaufangebot des (2,956) (11,901)

Emittenten

für Stammaktien

Gezahlte Dividenden (7,542) (6,298)

Andere (1,155) (174)

Netto-Cashflows aus (verwendet 60,367 (42,690)

für)

Finanzierungsaktivitäten

Zunahme (Abnahme) des Bargeldes 45,519 (64,334)

vor Auswirkungen von

Wechselkursänderungen auf das

Bargeld

Auswirkungen von 4,583 (1,434)

Wechselkursänderungen auf das

Bargeld

Zunahme (Abnahme) von Bargeld 50,102 (65,768)

Bargeld - Beginn der Periode 108,223 174,265

Bargeld - Ende der Periode 158,325 108,497

