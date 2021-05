IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko gibt die Wahl von Directors und andere Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.



: Osisko gibt die Wahl von Directors und andere Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

(Montréal, 13. Mai 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 12. Mai 2021 jeder der 9 Kandidaten, die in dem am 8. April 2021 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Management-Informationsrundschreiben (das Rundschreiben") aufgeführt sind, zum Director des Unternehmens gewählt wurde.

Wahl der Directors

Auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu Directors des Unternehmens gewählt:

Resolution Nr. 1 Stimmen ProzentsatzEnthaltunProzentsa

Name des Kandidatenabgabe da (%) der gen tz

für abgegebene (%)

n Stimmen Enthaltun

dafür gen

The Honorable John 119,147,299.70 -361,956 0.30

R. 81

Baird

Christopher C. Curf118,461,599.12 -1,047,650.88

man 87 0

Joanne Ferstman 111,401,593.22 -8,107,736.78

07 0

W. Murray John 111,963,693.69 -7,545,576.31

60 7

Pierre Labbé 118,005,398.74 -1,503,901.26

34 3

Candace MacGibbon 117,035,997.93 -2,473,322.07

16 1

Charles E. Page 119,324,399.85 -184,920 0.15

17

Sean Roosen 116,817,097.75 -2,692,182.25

55 2

Sandeep Singh 119,330,099.85 -179,181 0.15

56

Bestellung und Entlohnung des Rechnungsprüfers

Auf der Grundlage der erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr ernannt, und die Direktoren sind befugt, die Vergütung festzulegen, mit folgendem Ergebnis:

Resolution Nr. 2 Stimmen ProzentsatzEnthaltuProzentsa

abgabe daf (%) der ngen tz

ür abgegebene (%)

n Enthaltun

Stimmen gen

dafür

Bestellung und 131,564,0199.74 341,814 0.26

Entlohnung des 3

Rechnungsprüfers

Genehmigung der nicht zugewiesenen Rechte und Ansprüche im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans

Basierend auf den erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und der Stimmabgabe über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der nicht zugewiesenen Rechte und Ansprüche aus dem Mitarbeiteraktienkaufplan ergeben sich folgende Ergebnisse:

Resolution Nr. 3 Stimmen ProzentsatEnthaltProzentsat

abgabe daz (%) der ungen z

für abgegeben (%)

en Enthaltung

Stimmen en

dafür

Ordentlicher 118,910,299.50 598,9840.50

Beschluss zur 53

Genehmigung der

der nicht

zugewiesenen Rechte

und Ansprüche aus

dem

Mitarbeiteraktienkau

fplan

Genehmigung von Änderungen des Plans für Restricted Share Unit und Genehmigung der nicht zugewiesenen Rechte und Ansprüche im Rahmen des Plans

Basierend auf den erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und der Stimmabgabe über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Änderungen zum Plan für Restricted Share Unit und Genehmigung der nicht zugewiesenen Rechte und Ansprüche gemäß dem Plan ergeben sich folgende Ergebnisse:

Resolution Nr. 4 Stimmen ProzentsatEnthaltProzentsat

abgabe daz (%) der ungen z

für abgegeben (%)

en Enthaltung

Stimmen en

dafür

Ordentlicher 117,944,098.69 1,565,21.31

Beschluss zur 32 04

Genehmigung des

Plans

für Restricted Share

Units und

Genehmigung der

nicht zugewiesenen

Rechte und

Ansprüche gemäß dem

Plan

Beratende Resolution zur Vergütung von Führungskräften

Basierend auf den erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und der Stimmabgabe über die Annahme eines beratenden Beschlusses, der den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften akzeptiert, sind die Ergebnisse wie folgt:

Resolution Nr. 5 Stimmen ProzentsatEnthaltProzentsat

abgabe daz (%) der ungen z

für abgegeben (%)

en Enthaltung

Stimmen en

dafür

Beratende Resolution 116,861,097.78 2,648,12.22

zur Vergütung von 74 64

Führungskräften

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 150 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vice President, Investor Relations

Tel. (514) 940-0670 #105

Email : htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58624

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58624&tr=1

